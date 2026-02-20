Coraz więcej Polaków podróżuje do Czech. Właśnie awansowali na drugie miejsce

Czechy mają za sobą kolejny bardzo udany rok w turystyce. Jak podaje Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism, w 2025 roku w czeskich obiektach noclegowych zatrzymało się niemal 23,6 miliona gości, którzy wykupili łącznie 59,1 miliona noclegów, o prawie dwa miliony więcej niż w roku poprzednim. Rośnie aktywność turystyczna zarówno podróżnych krajowych, jak i zagranicznych.

Szczególnie widoczny jest wzrost liczby turystów z Polski – w 2025 roku wyniosła ona ponad 939,9 miliona, a to o 11,9 procent więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Pozwoliło to Polsce awansować na drugie miejsce wśród rynków zagranicznych – za Niemcami i pierwszy raz w historii przed Słowacją. Kolejne miejsca zajmują Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

Warto przypomnieć, że w 2012 roku Polska zajmowała dopiero szóste miejsce. Od tego czasu liczba turystów z Polski wzrosła aż o 122 procent – najwięcej spośród wszystkich rynków (z wyjątkiem Rosji).

Jeszcze dynamiczniej rosła liczba noclegów. Niemal 1,9 miliona noclegów udzielonych polskim gościom oznacza wzrost o niemal 13,4 procent.