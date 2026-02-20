Reklama

Coraz więcej Polaków podróżuje do Czech. Właśnie awansowali na drugie miejsce

W 2025 roku liczba polskich turystów w Czechach wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o prawie 12 procent, do niemal 940 tysięcy. Wynik ten daje Polsce drugie miejsce w rankingu największych rynków zagranicznych.

Publikacja: 20.02.2026 08:18

Polacy wciąż najchętniej podróżują do Pragi, ale coraz chętniej odkrywają inne czeskie regiony

Foto: CTK, Patrik Uhlir

Nelly Kamińska

Czechy mają za sobą kolejny bardzo udany rok w turystyce. Jak podaje Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism, w 2025 roku w czeskich obiektach noclegowych zatrzymało się niemal 23,6 miliona gości, którzy wykupili łącznie 59,1 miliona noclegów, o prawie dwa miliony więcej niż w roku poprzednim. Rośnie aktywność turystyczna zarówno podróżnych krajowych, jak i zagranicznych.

Szczególnie widoczny jest wzrost liczby turystów z Polski – w 2025 roku wyniosła ona ponad 939,9 miliona, a to o 11,9 procent więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Pozwoliło to Polsce awansować na drugie miejsce wśród rynków zagranicznych – za Niemcami i pierwszy raz w historii przed Słowacją. Kolejne miejsca zajmują Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

Warto przypomnieć, że w 2012 roku Polska zajmowała dopiero szóste miejsce. Od tego czasu liczba turystów z Polski wzrosła aż o 122 procent – najwięcej spośród wszystkich rynków (z wyjątkiem Rosji).

Jeszcze dynamiczniej rosła liczba noclegów. Niemal 1,9 miliona noclegów udzielonych polskim gościom oznacza wzrost o niemal 13,4 procent.

W tym roku Czechy prezentowały się na targach turystycznych w kilku polskich miastach, w tym na Tour
Zanim Wyjedziesz
CzechTourism Polska: Coraz więcej Polaków w Czechach, coraz dłuższe pobyty
Bardzo dobre wyniki zanotowały również Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie – liczba turystów z tych krajów wzrosła o odpowiednio 33 procent i 30 procent. Jako główne powody CzechTourism wskazuje zróżnicowaną ofertę zabytków i atrakcji, a także wizerunek Czech jako kraju bezpiecznego i tolerancyjnego.

Podróże Polaków do Czech coraz dłuższe 

Czechy przestają być dla Polaków wyłącznie miejscem na krótki wypad. Bogata oferta i możliwość odkrywania nowych, mniej oczywistych regionów zatrzymują ich w Czechach na coraz dłużej.

Trend wzrostowy widoczny był w całym kraju. Analiza kluczowych wyróżników 14 czeskich regionów pokazuje, że w 2025 roku Polacy najbardziej doceniali kreatywność, reprezentowaną przez kraj pardubicki (plus 37 procent), i dbałość o dobre samopoczucie, z którą kojarzone są Czechy Południowe (plus 32 procent). W 2024 roku najdynamiczniej rozwijały się natomiast regiony utożsamiane z równowagą (kraj hradecki) i wędrówką (Wysoczyna).

Foto: CzechTourism

Najważniejszym miejscem pod względem liczby przyjazdów pozostaje Praga, która przyciągnęła 41 procent polskich gości.

W stolicy Czech turyści wykupili w sumie niemal 19 milionów noclegów, czyli 32 procent wszystkich noclegów w kraju. Jednocześnie udział Pragi stopniowo się zmniejsza, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu innymi regionami. W noclegach turystów krajowych Praga zajmuje dopiero piąte miejsce, natomiast w turystyce zagranicznej, zwłaszcza z odległych krajów, pozostaje zdecydowanym liderem.

Tej zimy Polacy wyjątkowo chętnie podróżują do Włoch. Najpopularniejszym kierunkiem jest Rzym
Zanim Wyjedziesz
Polacy szturmują Włochy. Trzycyfrowe wzrosty rezerwacji lotów do popularnych miast

Wzrost ruchu turystycznego między Polską a Czechami ma charakter wzajemny. Turyści z obu krajów dostrzegają, że mimo geograficznej bliskości oferta turystyczna znacząco się różni. Biorąc pod uwagę, że Słowacja liczy siedmiokrotnie mniej mieszkańców niż Polska, a liczba przyjazdów ze Słowacji wciąż rośnie, można wnioskować, że potencjał dalszego rozwoju relacji turystycznych między Polską a Czechami pozostaje bardzo duży – pisze CzechTourism.

– Goście z Polski są w Czechach bardzo mile widziani. Cieszy nas, że Polacy chcą poznawać Czechy coraz dogłębniej. Wymiana turystyczna między Czechami a Polską to dziś prawdziwy wyścig wzajemnej miłości – podkreśla dyrektor CzechTourism Polska Tomáš Zukal, cytowany w komunikacie.

Źródło: rp.pl

