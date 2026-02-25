Reklama

Egipt buduje za miliard dolarów nowe centrum turystyki nad Morzem Czerwonym

Premier Egiptu Mostafa Madbouly zainaugurował projekt „Il Monte Galala Towers and Marina” w Ain Sokhna nad Morzem Czerwonym. Warta około miliard dolarów inwestycja realizowana przez Tatweer Misr ma przekształcić region w całoroczne centrum turystyczno-inwestycyjne i wesprzeć realizację strategii „Egypt Vision 2030”, zakładającej przyjmowanie 30 milionów turystów rocznie.

Publikacja: 25.02.2026 10:16

Na egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego powstaje nowoczesne, całoroczne centrum turystyczne

Na egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego powstaje nowoczesne, całoroczne centrum turystyczne

Foto: CTK,

Marzena Buczkowska-German

Rząd Egiptu oficjalnie zaprezentował jeden z kluczowych projektów rozwojowych nad Morzem Czerwonym. W poniedziałek premier Mostafa Madbouly uczestniczył w inauguracji kompleksu „Il Monte Galala Towers and Marina” w Ain Sokhna. Wydarzenie odbyło się w Nowej Stolicy Administracyjnej i podkreśliło strategiczne znaczenie inwestycji dla egipskiego sektora turystycznego i nieruchomościowego, donosi portal Egypt Today.

Projekt realizowany przez dewelopera Tatweer Misr opiewa na około 50 miliardów funtów egipskich (około miliard dolarów).

Premier Madbouly określił inwestycję jako modelowy przykład partnerstwa państwa z sektorem prywatnym. Jak podkreślił, projekt wpisuje się w realizację strategii „Egypt Vision 2030”, która zakłada między innymi intensywny rozwój urbanistyczny i zwiększenie liczby odwiedzających kraj do 30 milionów rocznie.

Il Monte Galala stanowi morskie przedłużenie powstającego miasta Galala City – ogromnego projektu państwowego zlokalizowanego na płaskowyżu 700 metrów nad poziomem morza. Galala City ma odciążyć aglomerację Kairu i już dziś rozwija się jako regionalne centrum edukacyjne i turystyczne z uniwersytetem oraz nowoczesną infrastrukturą drogową, w tym szybką trasą łączącą region z innymi częściami kraju.

Nowa inwestycja w Ain Sokhna ma pełnić funkcję bramy morskiej dla tego ośrodka, łącząc wysokogórską zabudowę mieszkaniową z luksusową infrastrukturą nadmorską.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Egipt znalazł się w ścisłej światowej czołówce krajów najszybciej odbudowujących ruch przyjazdowy
Nowe Trendy
Egipt liderem odbudowy turystyki. Nowe kierunki i dużo więcej turystów

Hotele, marina i centrum kongresowe

Kompleks powstanie na powierzchni zabudowy wynoszącej 470 tysięcy metrów kwadratowych. W jego skład wejdzie 10 wielofunkcyjnych wieżowców, około 2,6 tysiąca jednostek mieszkaniowych i hotelowych, marina zdolna do przyjęcia ponad 150 jachtów, centrum wystawienniczo-kongresowe o powierzchni 28 tysięcy metrów kwadratowych.

W przeciwieństwie do typowych sezonowych kurortów w Ain Sokhna Il Monte Galala ma funkcjonować jako kierunek całoroczny. Kluczowym atutem projektu jest bliskość Nowej Stolicy Administracyjnej, co ma sprzyjać rozwojowi segmentu MICE, turystyki luksusowej i rezydencjalnej.

Podczas inauguracji podpisano szereg umów z międzynarodowymi partnerami, mających zagwarantować globalne standardy operacyjne. Wśród partnerów znaleźli się IGY Marinas (USA) – międzynarodowy konsultant ds. zarządzania mariną, BCI Realty (Wielka Brytania) – operator centrum wystawienniczo-kongresowego, Schneider Electric (Francja) – dostawca inteligentnej infrastruktury i systemów efektywności energetycznej i Marriott International – wcześniej zakontraktowany operator części hotelowej i apartamentów serwisowanych.

Za realizację techniczną mariny odpowiadać będzie Engineering Authority of the Armed Forces, a cały projekt powstaje pod nadzorem Ministerstwa Mieszkalnictwa.

Czytaj więcej

Egipt chce do 2030 roku przyjmować 30 milionów turystów rocznie
Popularne Trendy
Egipt: Gdzie położyć spać 30 milionów turystów? Potrzebna „złota licencja”
Reklama
Reklama

Harmonogram realizacji

Prezes Tatweer Misr Ahmed Shalaby poinformował, że budowa rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku, a zakończenie inwestycji przewidziano w perspektywie siedmiu lat.

Rzecznik rządu Mohamed El-Homsani określił projekt jako „strategiczną bramę morską”, której celem jest przyciągnięcie długoterminowych inwestycji i rozwój turystyki wysokomarżowej, w szczególności żeglarskiej i kongresowej.

Nowy impuls dla Morza Czerwonego

Il Monte Galala Towers and Marina wpisuje się w szerszą strategię Egiptu zakładającą transformację wybrzeża Morza Czerwonego z sezonowej destynacji wypoczynkowej w zdywersyfikowane, całoroczne centrum inwestycyjno-turystyczne.

Dla branży turystycznej oznacza to wzmocnienie segmentów premium, MICE i yachtingu, a także dalsze umacnianie pozycji Egiptu jako jednego z kluczowych kierunków rozwoju turystyki w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Czytaj więcej

W kilka lat Egipt musi podwoić liczbę łóżek w hotelach, żeby przyjąć wszystkich planowanych gości
Hotele
Egipt potrzebuje więcej hoteli. Kusi inwestorów miliardem dolarów

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Afryka Egipt Morze Czerwone
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Już za kilka dni za wjazd do Egiptu trzeba będzie zapłać 30 dolarów zamiast dotychczasowych 25 dolar
Zanim Wyjedziesz
Drożeje wiza turystyczna do Egiptu. Podwyżka wchodzi w życie 1 marca
Polacy wciąż najchętniej podróżują do Pragi, ale coraz chętniej odkrywają inne czeskie regiony
Zanim Wyjedziesz
Coraz więcej Polaków podróżuje do Czech. Właśnie awansowali na drugie miejsce
Turyści sikali w ogrodach – Japonia odwołuje festiwal, który miał ją promować
Zanim Wyjedziesz
Turyści sikali w ogrodach – Japonia odwołuje festiwal, który miał ją promować
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama