Egipt buduje za miliard dolarów nowe centrum turystyki nad Morzem Czerwonym

Rząd Egiptu oficjalnie zaprezentował jeden z kluczowych projektów rozwojowych nad Morzem Czerwonym. W poniedziałek premier Mostafa Madbouly uczestniczył w inauguracji kompleksu „Il Monte Galala Towers and Marina” w Ain Sokhna. Wydarzenie odbyło się w Nowej Stolicy Administracyjnej i podkreśliło strategiczne znaczenie inwestycji dla egipskiego sektora turystycznego i nieruchomościowego, donosi portal Egypt Today.

Reklama Reklama

Projekt realizowany przez dewelopera Tatweer Misr opiewa na około 50 miliardów funtów egipskich (około miliard dolarów).

Premier Madbouly określił inwestycję jako modelowy przykład partnerstwa państwa z sektorem prywatnym. Jak podkreślił, projekt wpisuje się w realizację strategii „Egypt Vision 2030”, która zakłada między innymi intensywny rozwój urbanistyczny i zwiększenie liczby odwiedzających kraj do 30 milionów rocznie.

Il Monte Galala stanowi morskie przedłużenie powstającego miasta Galala City – ogromnego projektu państwowego zlokalizowanego na płaskowyżu 700 metrów nad poziomem morza. Galala City ma odciążyć aglomerację Kairu i już dziś rozwija się jako regionalne centrum edukacyjne i turystyczne z uniwersytetem oraz nowoczesną infrastrukturą drogową, w tym szybką trasą łączącą region z innymi częściami kraju.

Nowa inwestycja w Ain Sokhna ma pełnić funkcję bramy morskiej dla tego ośrodka, łącząc wysokogórską zabudowę mieszkaniową z luksusową infrastrukturą nadmorską.