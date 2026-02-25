Egipt buduje za miliard dolarów nowe centrum turystyki nad Morzem Czerwonym

Na egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego powstaje nowoczesne, całoroczne centrum turystyczne
Rząd Egiptu oficjalnie zaprezentował jeden z kluczowych projektów rozwojowych nad Morzem Czerwonym. W poniedziałek premier Mostafa Madbouly uczestniczył w inauguracji kompleksu „Il Monte Galala Towers and Marina” w Ain Sokhna. Wydarzenie odbyło się w Nowej Stolicy Administracyjnej i podkreśliło strategiczne znaczenie inwestycji dla egipskiego sektora turystycznego i nieruchomościowego, donosi portal Egypt Today.
Projekt realizowany przez dewelopera Tatweer Misr opiewa na około 50 miliardów funtów egipskich (około miliard dolarów).
Premier Madbouly określił inwestycję jako modelowy przykład partnerstwa państwa z sektorem prywatnym. Jak podkreślił, projekt wpisuje się w realizację strategii „Egypt Vision 2030”, która zakłada między innymi intensywny rozwój urbanistyczny i zwiększenie liczby odwiedzających kraj do 30 milionów rocznie.
Il Monte Galala stanowi morskie przedłużenie powstającego miasta Galala City – ogromnego projektu państwowego zlokalizowanego na płaskowyżu 700 metrów nad poziomem morza. Galala City ma odciążyć aglomerację Kairu i już dziś rozwija się jako regionalne centrum edukacyjne i turystyczne z uniwersytetem oraz nowoczesną infrastrukturą drogową, w tym szybką trasą łączącą region z innymi częściami kraju.
Nowa inwestycja w Ain Sokhna ma pełnić funkcję bramy morskiej dla tego ośrodka, łącząc wysokogórską zabudowę mieszkaniową z luksusową infrastrukturą nadmorską.
Kompleks powstanie na powierzchni zabudowy wynoszącej 470 tysięcy metrów kwadratowych. W jego skład wejdzie 10 wielofunkcyjnych wieżowców, około 2,6 tysiąca jednostek mieszkaniowych i hotelowych, marina zdolna do przyjęcia ponad 150 jachtów, centrum wystawienniczo-kongresowe o powierzchni 28 tysięcy metrów kwadratowych.
W przeciwieństwie do typowych sezonowych kurortów w Ain Sokhna Il Monte Galala ma funkcjonować jako kierunek całoroczny. Kluczowym atutem projektu jest bliskość Nowej Stolicy Administracyjnej, co ma sprzyjać rozwojowi segmentu MICE, turystyki luksusowej i rezydencjalnej.
Podczas inauguracji podpisano szereg umów z międzynarodowymi partnerami, mających zagwarantować globalne standardy operacyjne. Wśród partnerów znaleźli się IGY Marinas (USA) – międzynarodowy konsultant ds. zarządzania mariną, BCI Realty (Wielka Brytania) – operator centrum wystawienniczo-kongresowego, Schneider Electric (Francja) – dostawca inteligentnej infrastruktury i systemów efektywności energetycznej i Marriott International – wcześniej zakontraktowany operator części hotelowej i apartamentów serwisowanych.
Za realizację techniczną mariny odpowiadać będzie Engineering Authority of the Armed Forces, a cały projekt powstaje pod nadzorem Ministerstwa Mieszkalnictwa.
Prezes Tatweer Misr Ahmed Shalaby poinformował, że budowa rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku, a zakończenie inwestycji przewidziano w perspektywie siedmiu lat.
Rzecznik rządu Mohamed El-Homsani określił projekt jako „strategiczną bramę morską”, której celem jest przyciągnięcie długoterminowych inwestycji i rozwój turystyki wysokomarżowej, w szczególności żeglarskiej i kongresowej.
Il Monte Galala Towers and Marina wpisuje się w szerszą strategię Egiptu zakładającą transformację wybrzeża Morza Czerwonego z sezonowej destynacji wypoczynkowej w zdywersyfikowane, całoroczne centrum inwestycyjno-turystyczne.
Dla branży turystycznej oznacza to wzmocnienie segmentów premium, MICE i yachtingu, a także dalsze umacnianie pozycji Egiptu jako jednego z kluczowych kierunków rozwoju turystyki w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
