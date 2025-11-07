Egipt potrzebuje więcej hoteli. Kusi inwestorów miliardem dolarów

Inicjatywa, finansowana z budżetu państwa, ma na celu zwiększenie liczby łóżek dla turystów. Chodzi o to, by infrastruktura noclegowa sprostała planom rozwoju ruchu turystycznego – przypomina portal gazety „Daily News Egypt”. Kluczowym elementem programu jest mechanizm, w ramach którego skarb państwa pokrywa różnicę w oprocentowaniu kredytów, co znacznie obniża przedsiębiorcom koszty finansowania inwestycji.

Miliard dolarów na wsparcie budowy hoteli w Egipcie

Zgodnie ze wspólnym komunikatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Turystyki i Zabytków, przedłużenie terminu oznacza, że wnioski o udział w programie i uzyskanie wstępnych zgód banków można składać aż do kwietnia 2026 roku. Wcześniej wyznaczony termin mija bowiem 20 października 2025 roku..

Jak podkreślono w oświadczeniu, decyzja rządu jest odpowiedzią na liczne prośby firm i inwestorów, którzy zabiegali o więcej czasu na skorzystanie z programu. Wielu z nich realizuje obecnie duże projekty hotelowe lub planuje nowe inwestycje w obszarach turystycznych o wysokim potencjale – od wybrzeża Morza Czerwonego po Dolinę Nilu.

Ministerstwa zaznaczyły, że przedłużenie programu to dowód na konsekwentne wdrażanie zrównoważonej polityki gospodarczej i fiskalnej, której celem jest pobudzenie sektora prywatnego. Szczególny nacisk położono na branżę turystyczną i hotelarską, która – jak podkreślono – odgrywa kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, wspieraniu sektorów towarzyszących i zwiększaniu napływu dewiz do kraju.