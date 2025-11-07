Reklama
Egipt potrzebuje więcej hoteli. Kusi inwestorów miliardem dolarów

Egipt kontynuuje ofensywę inwestycyjną w turystyce. Rząd przedłużył program wsparcia finansowego inwestorów zamierzających budować hotele, na który w 2024 roku przeznaczył miliard dolarów.

Publikacja: 07.11.2025 06:00

W kilka lat Egipt musi podwoić liczbę łóżek w hotelach, żeby przyjąć wszystkich planowanych gości

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Inicjatywa, finansowana z budżetu państwa, ma na celu zwiększenie liczby łóżek dla turystów. Chodzi o to, by infrastruktura noclegowa sprostała planom rozwoju ruchu turystycznego – przypomina portal gazety „Daily News Egypt”. Kluczowym elementem programu jest mechanizm, w ramach którego skarb państwa pokrywa różnicę w oprocentowaniu kredytów, co znacznie obniża przedsiębiorcom koszty finansowania inwestycji.

Za rok ponad milion Polaków w Egipcie. „Rozmawiamy o zniesieniu paszportów"
Za rok ponad milion Polaków w Egipcie. „Rozmawiamy o zniesieniu paszportów”

Miliard dolarów na wsparcie budowy hoteli w Egipcie

Zgodnie ze wspólnym komunikatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Turystyki i Zabytków, przedłużenie terminu oznacza, że wnioski o udział w programie i uzyskanie wstępnych zgód banków można składać aż do kwietnia 2026 roku. Wcześniej wyznaczony termin mija bowiem 20 października 2025 roku..

Jak podkreślono w oświadczeniu, decyzja rządu jest odpowiedzią na liczne prośby firm i inwestorów, którzy zabiegali o więcej czasu na skorzystanie z programu. Wielu z nich realizuje obecnie duże projekty hotelowe lub planuje nowe inwestycje w obszarach turystycznych o wysokim potencjale – od wybrzeża Morza Czerwonego po Dolinę Nilu.

Ministerstwa zaznaczyły, że przedłużenie programu to dowód na konsekwentne wdrażanie zrównoważonej polityki gospodarczej i fiskalnej, której celem jest pobudzenie sektora prywatnego. Szczególny nacisk położono na branżę turystyczną i hotelarską, która – jak podkreślono – odgrywa kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, wspieraniu sektorów towarzyszących i zwiększaniu napływu dewiz do kraju.

Egipt, którego gospodarka w dużej mierze opiera się na turystyce, liczy, że przedłużenie programu przyczyni się do rozwoju nowych hoteli, ośrodków wypoczynkowych i projektów infrastrukturalnych oraz pozwoli sprostać rosnącemu popytowi ze strony międzynarodowych podróżnych.

Ekspansja turystyczna Egiptu – cel 30 milionów gości

Jak zaznaczyli przedstawiciele rządu, utrzymanie tempa inwestycji w turystyce jest kluczowe dla realizacji planów zwiększenia liczby odwiedzających Egipt do ponad 30 milionów turystów rocznie w perspektywie najbliższych lat.

Nowy kompleks hotelowy ma stać tuż obok nowo otwartego Wielkiego Muzeum Egipskiego. Obu obiektom maj
Luksusowe noclegi przy Wielkim Muzeum Egipskim. Goście przejdą znad basenu do muzeum

Egipt od lat intensywnie inwestuje w infrastrukturę mającą sprzyjać zwiększaniu ruchu turystycznego. W ostatnim tygodniu otworzył po ponad 20 latach budowy jedno z największych muzeów świata – Wielkie Muzeum Egipskie. Nowoczesną wystawę ze 100 tysiącami eksponatów.

Wcześniej oddał do użytku międzynarodowe lotnisko w Gizie. Planuje też kolejkę linową na płaskowyż z piramidami. A ponieważ obliczył, że jeśli chce zwiększyć liczbę odwiedzających kraj gości, potrzebuje dla nich dwa razy tyle łóżek hotelowych, ile ma teraz, zachęca inwestorów do stawiania kolejnych obiektów, zarówno na wybrzeżu Morza Czerwonego, jak i Morza Śródziemnego. Sprzyja też otwieraniu niewielkich prywatnych pensjonatów i dzielenia się mieszkaniami przez samych Egipcjan.

Miliard dolarów na wsparcie budowy hoteli w Egipcie

