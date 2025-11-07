Egipt potrzebuje więcej hoteli. Kusi inwestorów miliardem dolarów

Aktualizacja: 07.11.2025 10:15 Publikacja: 07.11.2025 06:00
W kilka lat Egipt musi podwoić liczbę łóżek w hotelach, żeby przyjąć wszystkich planowanych gości
Foto: Aleksander Kramarz
Inicjatywa, finansowana z budżetu państwa, ma na celu zwiększenie liczby łóżek dla turystów. Chodzi o to, by infrastruktura noclegowa sprostała planom rozwoju ruchu turystycznego – przypomina portal gazety „Daily News Egypt”. Kluczowym elementem programu jest mechanizm, w ramach którego skarb państwa pokrywa różnicę w oprocentowaniu kredytów, co znacznie obniża przedsiębiorcom koszty finansowania inwestycji.
Czytaj więcej
Z okazji targów turystycznych ITTF Warsaw, które odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki, Polskę od...
Zgodnie ze wspólnym komunikatem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Turystyki i Zabytków, przedłużenie terminu oznacza, że wnioski o udział w programie i uzyskanie wstępnych zgód banków można składać aż do kwietnia 2026 roku. Wcześniej wyznaczony termin mija bowiem 20 października 2025 roku..
Jak podkreślono w oświadczeniu, decyzja rządu jest odpowiedzią na liczne prośby firm i inwestorów, którzy zabiegali o więcej czasu na skorzystanie z programu. Wielu z nich realizuje obecnie duże projekty hotelowe lub planuje nowe inwestycje w obszarach turystycznych o wysokim potencjale – od wybrzeża Morza Czerwonego po Dolinę Nilu.
Ministerstwa zaznaczyły, że przedłużenie programu to dowód na konsekwentne wdrażanie zrównoważonej polityki gospodarczej i fiskalnej, której celem jest pobudzenie sektora prywatnego. Szczególny nacisk położono na branżę turystyczną i hotelarską, która – jak podkreślono – odgrywa kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, wspieraniu sektorów towarzyszących i zwiększaniu napływu dewiz do kraju.
Egipt, którego gospodarka w dużej mierze opiera się na turystyce, liczy, że przedłużenie programu przyczyni się do rozwoju nowych hoteli, ośrodków wypoczynkowych i projektów infrastrukturalnych oraz pozwoli sprostać rosnącemu popytowi ze strony międzynarodowych podróżnych.
Jak zaznaczyli przedstawiciele rządu, utrzymanie tempa inwestycji w turystyce jest kluczowe dla realizacji planów zwiększenia liczby odwiedzających Egipt do ponad 30 milionów turystów rocznie w perspektywie najbliższych lat.
Czytaj więcej
Tuż obok otwartego w sobotę Wielkiego Muzeum Egipskiego w Kairze rusza budowa ekskluzywnego kompl...
Egipt od lat intensywnie inwestuje w infrastrukturę mającą sprzyjać zwiększaniu ruchu turystycznego. W ostatnim tygodniu otworzył po ponad 20 latach budowy jedno z największych muzeów świata – Wielkie Muzeum Egipskie. Nowoczesną wystawę ze 100 tysiącami eksponatów.
Wcześniej oddał do użytku międzynarodowe lotnisko w Gizie. Planuje też kolejkę linową na płaskowyż z piramidami. A ponieważ obliczył, że jeśli chce zwiększyć liczbę odwiedzających kraj gości, potrzebuje dla nich dwa razy tyle łóżek hotelowych, ile ma teraz, zachęca inwestorów do stawiania kolejnych obiektów, zarówno na wybrzeżu Morza Czerwonego, jak i Morza Śródziemnego. Sprzyja też otwieraniu niewielkich prywatnych pensjonatów i dzielenia się mieszkaniami przez samych Egipcjan.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Inicjatywa, finansowana z budżetu państwa, ma na celu zwiększenie liczby łóżek dla turystów. Chodzi o to, by infrastruktura noclegowa sprostała planom rozwoju ruchu turystycznego – przypomina portal gazety „Daily News Egypt”. Kluczowym elementem programu jest mechanizm, w ramach którego skarb państwa pokrywa różnicę w oprocentowaniu kredytów, co znacznie obniża przedsiębiorcom koszty finansowania inwestycji.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Tuż obok otwartego w sobotę Wielkiego Muzeum Egipskiego w Kairze rusza budowa ekskluzywnego kompleksu hotelowego...
Przewodnik Michelin, znany z przyznawania gwiazdek restauracjom, wprowadził wyróżnienia dla hoteli - klucze Mich...
W ramach programu Vision 2030 władze Arabii Saudyjskiej ogłosiły, że do 2028 roku połowę zatrudnionych w obiekta...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line.
XII walne zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego powołało Radę IGHP na nową kadencję, a t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas