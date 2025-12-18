Święta i sylwester nad Bałtykiem. „Szykujemy się na rekordy przez trzy weekendy”

Tegoroczny grudzień może być najlepszym grudniem w historii analiz turystycznych Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie – informuje izba w komunikacie prasowym.

– W niektórych hotelach nie ma już miejsc. Polacy chcą eksperymentować, a takim eksperymentem może być właśnie spędzenie świąt z rodziną w miejscu niestandardowym, inaczej niż w domu. Spotkałam się z opiniami, że święta w spa nad Bałtykiem to nowa moda i widać to w hotelowych statystykach – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk, cytowana w komunikacie.

– Ten rok pod tym kątem jest rekordowy, bo wiele hoteli ma 100-procentowe obłożenie na długi świąteczny weekend. Szykujemy się na rekordy przez trzy kolejne weekendy – dodaje.

– Rzeczywiście zauważalna jest zmiana w turystyce zimowej, szczególnie w ujęciu świątecznym. Rezerwacji jest więcej, odbieramy telefony od turystów nawet z drugiego końca Polski z pytaniami o atrakcje, menu świąteczne, możliwość korzystania ze spa i animacje dla dzieci. Ludzie szukają odpoczynku od zamieszania świątecznego i coraz częściej decydują się na wyjazdy w czasie świąt – potwierdza właściciel hotelu Hamilton w Świnoujściu Grzegorz Dobosz.