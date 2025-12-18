Reklama

Święta i sylwester nad Bałtykiem. „Szykujemy się na rekordy przez trzy weekendy”

Coraz więcej Polaków spędza święta nad Bałtykiem. W niektórych hotelach nie ma już wolnych miejsc, a telefony nadal dzwonią – donosi Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.

Publikacja: 18.12.2025 14:15

Święta i sylwester nad Bałtykiem. „Szykujemy się na rekordy przez trzy weekendy"

Foto: PAP, Marcin Bielecki

Nelly Kamińska

Tegoroczny grudzień może być najlepszym grudniem w historii analiz turystycznych Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie – informuje izba w komunikacie prasowym.

– W niektórych hotelach nie ma już miejsc. Polacy chcą eksperymentować, a takim eksperymentem może być właśnie spędzenie świąt z rodziną w miejscu niestandardowym, inaczej niż w domu. Spotkałam się z opiniami, że święta w spa nad Bałtykiem to nowa moda i widać to w hotelowych statystykach – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk, cytowana w komunikacie.

– Ten rok pod tym kątem jest rekordowy, bo wiele hoteli ma 100-procentowe obłożenie na długi świąteczny weekend. Szykujemy się na rekordy przez trzy kolejne weekendy – dodaje.

– Rzeczywiście zauważalna jest zmiana w turystyce zimowej, szczególnie w ujęciu świątecznym. Rezerwacji jest więcej, odbieramy telefony od turystów nawet z drugiego końca Polski z pytaniami o atrakcje, menu świąteczne, możliwość korzystania ze spa i animacje dla dzieci. Ludzie szukają odpoczynku od zamieszania świątecznego i coraz częściej decydują się na wyjazdy w czasie świąt – potwierdza właściciel hotelu Hamilton w Świnoujściu Grzegorz Dobosz.

Jak mówi Katarzyna Zawadzka z hotelu Wave Międzyzdroje, liczba rezerwacji na okres od 19 grudnia 2025 roku do 6 stycznia 2026 roku wzrosła o 33 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

– O ile średni czas rezerwacji na Boże Narodzenia jest dłuższy, a goście planowo rezerwują pobyty znacznie wcześniej niż poza sezonem, popularność ofert świątecznych i sylwestrowych ogranicza się w większości do dokonywania rezerwacji krótkoterminowych na kilka dni przed zakończeniem roku, co skutkuje większą dynamiką cen i uzyskaniem maksymalnych przychodów przy pełnym obłożeniu resortu – zauważa Katarzyna Zawadzka.

W sylwestra także apartamenty mają wzięcie 

Święta to okres wzmożonego ruchu przede wszystkim w hotelach. Wprawdzie apartamenty na wynajem w pasie nadmorskim cieszą się większym zainteresowaniem niż rok temu, jednak turyści rezerwują zwykle krótkie pobyty weekendowe i jednonocne, niezwiązane ze świętami.

Inaczej sytuacja wygląda w sylwestra.

– Imprezy sylwestrowe organizują hotele i zwykle impreza połączona jest z noclegiem, ale zdarza się, że ktoś idzie na wielką zabawę do hotelu, a jednocześnie nocuje w pobliskim apartamencie na wynajem. Nie brakuje także wynajmów związanych z morsowaniem lub po prostu weekendowym pobytem poza miastem – mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.

Jak dodaje, mniej jest rezerwacji rodzinnych, bo w czasie świąt rodziny chcą korzystać z atrakcji oferowanych przez hotele, których z kolei mieszkania na wynajem nie zapewniają.

Źródło: rp.pl

