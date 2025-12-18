Święta i sylwester nad Bałtykiem. „Szykujemy się na rekordy przez trzy weekendy”

Aktualizacja: 18.12.2025 17:23 Publikacja: 18.12.2025 14:15
Foto: PAP, Marcin Bielecki
Tegoroczny grudzień może być najlepszym grudniem w historii analiz turystycznych Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie – informuje izba w komunikacie prasowym.
– W niektórych hotelach nie ma już miejsc. Polacy chcą eksperymentować, a takim eksperymentem może być właśnie spędzenie świąt z rodziną w miejscu niestandardowym, inaczej niż w domu. Spotkałam się z opiniami, że święta w spa nad Bałtykiem to nowa moda i widać to w hotelowych statystykach – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk, cytowana w komunikacie.
– Ten rok pod tym kątem jest rekordowy, bo wiele hoteli ma 100-procentowe obłożenie na długi świąteczny weekend. Szykujemy się na rekordy przez trzy kolejne weekendy – dodaje.
– Rzeczywiście zauważalna jest zmiana w turystyce zimowej, szczególnie w ujęciu świątecznym. Rezerwacji jest więcej, odbieramy telefony od turystów nawet z drugiego końca Polski z pytaniami o atrakcje, menu świąteczne, możliwość korzystania ze spa i animacje dla dzieci. Ludzie szukają odpoczynku od zamieszania świątecznego i coraz częściej decydują się na wyjazdy w czasie świąt – potwierdza właściciel hotelu Hamilton w Świnoujściu Grzegorz Dobosz.
Czytaj więcej
W tym roku Polacy planują zimowe wyjazdy wcześniej niż w poprzednich latach. Mimo wyższych cen, s...
Jak mówi Katarzyna Zawadzka z hotelu Wave Międzyzdroje, liczba rezerwacji na okres od 19 grudnia 2025 roku do 6 stycznia 2026 roku wzrosła o 33 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.
– O ile średni czas rezerwacji na Boże Narodzenia jest dłuższy, a goście planowo rezerwują pobyty znacznie wcześniej niż poza sezonem, popularność ofert świątecznych i sylwestrowych ogranicza się w większości do dokonywania rezerwacji krótkoterminowych na kilka dni przed zakończeniem roku, co skutkuje większą dynamiką cen i uzyskaniem maksymalnych przychodów przy pełnym obłożeniu resortu – zauważa Katarzyna Zawadzka.
Święta to okres wzmożonego ruchu przede wszystkim w hotelach. Wprawdzie apartamenty na wynajem w pasie nadmorskim cieszą się większym zainteresowaniem niż rok temu, jednak turyści rezerwują zwykle krótkie pobyty weekendowe i jednonocne, niezwiązane ze świętami.
Inaczej sytuacja wygląda w sylwestra.
– Imprezy sylwestrowe organizują hotele i zwykle impreza połączona jest z noclegiem, ale zdarza się, że ktoś idzie na wielką zabawę do hotelu, a jednocześnie nocuje w pobliskim apartamencie na wynajem. Nie brakuje także wynajmów związanych z morsowaniem lub po prostu weekendowym pobytem poza miastem – mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.
Jak dodaje, mniej jest rezerwacji rodzinnych, bo w czasie świąt rodziny chcą korzystać z atrakcji oferowanych przez hotele, których z kolei mieszkania na wynajem nie zapewniają.
Czytaj więcej
Wyniki hoteli w listopadzie 2025 roku okazały się dobre, wyraźnie lepsze niż w tym samym miesiącu...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wyniki hoteli w listopadzie 2025 roku okazały się dobre, wyraźnie lepsze niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku...
Polski sektor hotelowy wchodzi w fazę bardziej dojrzałego, zrównoważonego i odpornego wzrostu. Tylko w pierwszej...
Hiszpańscy hotelarze alarmują: wizerunek turystyki jest coraz gorszy. Nasz sektor gospodarki staje się chłopcem...
Październik zakończył się w branży hotelarskiej solidnymi rezultatami – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospoda...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas