Długie weekendy 2026. „Największe oszczędności i swobodę dają terminy pomiędzy nimi”

Rok 2026 przyniesie wiele przedłużonych przerw od pracy, jednak kluczem do ich efektywnego wykorzystania będzie odpowiednie połączenie dni urlopowych ze świętami i weekendami – pisze w komunikacie portal rezerwacyjny Travelist.pl.
Co prawda w kalendarzu jest aż 14 dni ustawowo wolnych, ale cztery z nich przypadają w niedzielę. Zatem realnie pula urlopowa zwiększy się o 10 dodatkowych dni wolnych – do 30 albo nawet 36 w wypadku co najmniej 10-letniego stażu pracy.
Część Polaków spędzi ten czas w podróży. Co ciekawe, coraz więcej osób świadomie omija najbardziej oblegane terminy, aby zaoszczędzić i zapewnić sobie większy komfort wypoczynku.
Nowy Rok przypada w czwartek (1 stycznia), a Trzech Króli we wtorek (6 stycznia). Biorąc wolne w piątek 2 stycznia i poniedziałek 5 stycznia, można zyskać sześć dni wolnego kosztem tylko dwóch dni urlopu. Dokładając jeszcze 7-9 stycznia (środa–piątek), można uzyskać aż 11 dni przerwy przy wykorzystaniu pięciu dni urlopu.
W okresie po Bożym Narodzeniu i sylwestrze, a jeszcze przed feriami zimowymi, a więc między dwoma szczytami wyjazdów, można liczyć na znacznie większy komfort pobytu nawet w popularnych miejscach.
Poniedziałek Wielkanocny wypada 6 kwietnia. Biorąc wolne w piątek 3 kwietnia, zyska się cztery dni odpoczynku. Można zaplanować dłuższy urlop, biorąc wolne od wtorku do piątku po Wielkanocy (7-10 kwietnia), co daje dziewięć dni wolnego kosztem czterech dni wykorzystanych z przysługującej puli urlopowej.
W 2026 roku Święto Pracy wypada w piątek 1 maja, co już na starcie daje trzy dni długiego weekendu. Jednak decydując się na wzięcie wolnego od 27 do 30 kwietnia (poniedziałek–czwartek), można zaplanować dziewięć dni wypoczynku (25 kwietnia–3 maja).
Z uwagi na popularność tego terminu noclegi warto zarezerwować z wyprzedzeniem, zwłaszcza w polskich górach czy nad jeziorami w kraju.
Boże Ciało przypada w czwartek 4 czerwca. Jeden dzień urlopu w piątek (5 czerwca) oznacza cztery dni wolnego (4-7 czerwca), natomiast przy wykorzystaniu urlopu w dniach 1-3 czerwca (poniedziałek–środa), można zyskać dziewięć dni wypoczynku (30 maja-7 czerwca) kosztem czterech dni wolnego w pracy.
Ponieważ święto wypada w sobotę (15 sierpnia), pracodawcy będą musieli wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. W zależności, czy będzie to piątek 14 czy poniedziałek 17 sierpnia, łatwo zaplanować długi weekend lub – biorąc wolne 11-14 sierpnia – wydłużyć wypoczynek do 9-10 dni, w zależności od dnia wyznaczonego jako wolny.
Sierpień to sam szczyt sezonu wakacyjnego, dlatego noclegi, zwłaszcza nad Bałtykiem, warto zarezerwować odpowiednio wcześnie.
Również w listopadzie z okazji Święta Niepodległości (11 listopada, środa) warto rozważyć przerwę od pracy. Biorąc wolne 9 i 10 listopada (poniedziałek–wtorek) i 12-13 listopada (czwartek–piątek), można spędzić do dziewięciu dni poza domem.
W 2026 roku Wigilia przypada w czwartek 24 grudnia, a Boże Narodzenie w piątek 25 grudnia. Sobota (26 grudnia) oznacza dzień wolny do odbioru – najczęściej w środę 23 lub poniedziałek 28 grudnia – co już na starcie daje pięć dni przerwy. Dokładając urlop w ostatnich dniach roku, łatwo zaplanować 10-11 dni wypoczynku w okresie świąteczno-noworocznym, wykorzystując zaledwie cztery dni urlopu. To jedno z najkorzystniejszych okien wyjazdowych w całym roku zarówno w Polsce, jak i za granicą.
W tym czasie dostępność hoteli szybko się zmniejsza, dlatego wyjazd najlepiej planować z wyprzedzeniem.
Dane pokazują jasno – najkorzystniej jest podróżować nie w same długie weekendy, ale w terminach okołoweekendowych.
– Z uwagi na niższe ceny noclegów i pakietów pobytowych, większą dostępność hoteli, zwłaszcza obiektów cztero- i pięciogwiazdkowych, mniejsze tłumy i spokojniejszą atmosferę oraz większą elastyczność w wyborze długości i terminu pobytu – wylicza Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl.
Według statystyk Travelist.pl w 2025 roku najpopularniejszym długim weekendem był ten w listopadzie. Wyróżniały go również najniższe ceny w porównaniu z innymi długimi weekendami (550 złotych za noc), gdyż pakiet ze śniadaniem kosztował średnio o 160 złotych mniej niż w sierpniu, który okazał się najdroższym analizowanym okresem (710 złotych za noc). Kolejno najwięcej podróżnych przyciągnęły przerwy od pracy w sierpniu i czerwcu.
Jeszcze większe różnice widać przy porównaniu długich weekendów z terminami okołoweekendowymi. W 2025 roku wyjazd pod koniec marca zamiast w Wielkanoc oznaczał średnio o 240 złotych mniej za noc (minus 34 procent). Pobyt w ostatnim tygodniu kwietnia był z kolei tańszy od majówki o około 137 złotych (minus 22 procent), a wyjazd na początku czerwca zamiast w Boże Ciało – o około 100 złotych mniej za noc (minus 17 procent). Podobnie przesunięcie urlopu z wakacyjnego szczytu na drugą połowę września lub październik pozwalało zaoszczędzić średnio 190 złotych za noc (minus 26 procent).
– Z perspektywy całego roku to terminy pomiędzy długimi weekendami dają największą swobodę i oszczędności. Coraz więcej osób planuje urlop strategicznie, łącząc jeden lub dwa dłuższe wyjazdy z kilkoma krótszymi w spokojniejszych okresach, zyskując na cenach, dostępności i komforcie wypoczynku. Przyszły rok sprzyja takiemu podejściu, pod warunkiem że decyzje podejmiemy z wyprzedzeniem – wskazuje Eliza Maćkiewicz.
Na podstawie danych o obłożeniu i cenach noclegów z 2025 roku eksperci portalu rezerwacyjnego rekomendują, by w 2026 roku rozważyć wypoczynek w marcu, drugiej połowie kwietnia, drugiej połowie maja, połowie czerwca, drugiej połowie września – połowie października, drugiej połowie listopada i pierwszej połowie grudnia.
