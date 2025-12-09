Grecja martwi się o „pożary przyszłości”. Uruchamia narodową mapę ryzyka

Inicjatywa stworzenia Narodowej Mapy Ryzyka Pożarowego została zatwierdzona przez ministerstwa kryzysu klimatycznego i środowiska jako element strategii ochrony przeciwpożarowej – informuje portal branży turystycznej Greek Travel Pages.

Minister kryzysu klimatycznego Giannis Kefalogiannis podkreśla w komunikacie, że stanowi ona „przejście do opartej na danych prewencji” od dotychczasowej „reaktywnej interwencji”, stosowanej dotąd, kiedy już się paliło.

– To krok, który wzmacnia naszą zbiorową odporność i przybliża nas do Grecji lepiej przygotowanej na pożary przyszłości – zaznacza Kefalogiannis.

Jak nowa mapa ryzyka pozwoli przygotować się do pożaru

Mapa przypisuje każdą gminę w Grecji do jednej z trzech kategorii ryzyka – niskiego, średniego lub wysokiego. Za kryterium są tam wzięte rodzaj roślinności, warunki klimatyczne i częstotliwość występowania zagrożeń w ostatnich 20 latach (na podstawie Mapy Prognoz Ryzyka Pożarowego Generalnego Sekretariatu Ochrony Cywilnej).