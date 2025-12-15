Listopad w hotelach lepszy niż rok temu. Prognozy na grudzień umiarkowane

W listopadzie 69 procent hoteli miało obłożenie powyżej 50 procent, z czego 36 procent przekroczyło 70 procent. Tylko 8 procent obiektów zanotowało frekwencję poniżej 30 procent – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.

73 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 7 procent.

44 procent obiektów wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Obiektów w tym segmencie z frekwencją poniżej 30 procent było 22 procent.

Wskaźniki obłożenia były na wyższym poziomie od uzyskanych rok temu, zarówno w obiektach biznesowych, jak i wypoczynkowych

Frekwencję gorszą niż w listopadzie ubiegłego roku miało 33 procent hoteli. Ponad połowa (51 procent) poprawiła obłożenie w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 25 procent uzyskało frekwencję wyższą do 5 punktów procentowych. 16 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.