Listopad w hotelach lepszy niż rok temu. Prognozy na grudzień umiarkowane

Aktualizacja: 15.12.2025 16:59 Publikacja: 15.12.2025 15:55
Foto: Adobe Stock
W listopadzie 69 procent hoteli miało obłożenie powyżej 50 procent, z czego 36 procent przekroczyło 70 procent. Tylko 8 procent obiektów zanotowało frekwencję poniżej 30 procent – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.
73 procent hoteli biznesowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Obiektów z frekwencją poniżej 30 procent było 7 procent.
44 procent obiektów wypoczynkowych uzyskało obłożenie powyżej 50 procent. Obiektów w tym segmencie z frekwencją poniżej 30 procent było 22 procent.
Wskaźniki obłożenia były na wyższym poziomie od uzyskanych rok temu, zarówno w obiektach biznesowych, jak i wypoczynkowych
Frekwencję gorszą niż w listopadzie ubiegłego roku miało 33 procent hoteli. Ponad połowa (51 procent) poprawiła obłożenie w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 25 procent uzyskało frekwencję wyższą do 5 punktów procentowych. 16 procent hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.
54 procent hoteli biznesowych poprawiło wskaźnik obłożenia w stosunku do listopada ubiegłego roku. 27 procent zanotowało obniżenie obłożenia.
48 procent obiektów wypoczynkowych poprawiło wskaźniki obłożenia, w tym najliczniejsza grupa (26 procent) zanotowała wzrost frekwencji do 5 punktów procentowych. 35 procent pogorszyło obłożenie, z dominującą grupą 30 procent obiektów ze spadkiem frekwencji do 5 punktów procentowych.
Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na grudzień wskazują na umiarkowane prognozy. Lepsze perspektywy mają hotele wypoczynkowe, z uwagi na zbliżający się okres świąteczny i wydłużony noworoczny.
28 procent wszystkich ankietowanych obiektów wykazuje aktualną frekwencję (w dniu wypełnienia ankiety) poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma jedna trzecia obiektów. Najliczniejszą grupę (39 procent) stanowią hotele „środka” z frekwencją w przedziale 30-50 procent.
W grupie hoteli biznesowych 34 procent nie przekracza frekwencji 30 procent, a wypełnionych w połowie jest 24 procent.
Wskaźniki aktualnego obłożenia obiektów wypoczynkowych to 26 procent z frekwencją powyżej 50 procent i 48 procent w zakresie 30-50 procent.
Prawie połowa (49 procent) wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie ma aktualnie obłożenie w okresie Bożego Narodzenia (24-28 grudnia) poniżej 30 procent, w tym spora grupa, bo 29 procent, nie przekracza frekwencji 10 procent, co prawdopodobnie oznacza, że w ogóle nie sprzedaje oferty specjalnej w tych dniach. 41 procent hoteli wypełnione jest więcej niż w połowie.
Hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 procent notuje 76 procent obiektów, w tym 42 procent ma frekwencję nie większą niż 10 procent.
W grupie hoteli wypoczynkowych 9 procent ma obłożenie poniżej 30 procent, a już 83 procent obiektów zapełniło się w ponad połowie, w tym 48 procent ma frekwencję powyżej 70 procent.
Z kolei w przedłużonym okresie noworocznym (31 grudnia – 6 stycznia) 41 procent całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie ma aktualnie obłożenie poniżej 30 procent. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 39 procent.
Hotele biznesowe ponownie wypadają gorzej niż wypoczynkowe, ale lepiej niż w okresie świątecznym. Obłożenie poniżej 30 procent ma 61 procent obiektów, w tym jedna trzecia nie przekracza 10 procent frekwencji.
Hotele wypoczynkowe prezentują aktualnie wskaźniki niższe od świątecznych. 13 procent ma obłożenie poniżej 30 procent, 61 procent wypełniło się w ponad połowie, w tym 30 procent w ponad 70 procentach.
W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP od 4 do 9 grudnia 2025 roku wzięło udział 129 hoteli we wszystkich województwach. 79 procent z nich to hotele miejskie, 39 procent sieciowe, 46 procent biznesowe, 18 procent wypoczynkowe, a 36 procent łączące segment biznesowy z turystycznym. 76 procent hoteli ma nie więcej niż 150 pokojów, 54 procent mniej niż 100 (średnio 113). 88 procent obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Źródło: rp.pl
