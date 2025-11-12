Były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w zarządzie Polskiego Holdingu Hotelowego

Aktualizacja: 13.11.2025 00:29 Publikacja: 12.11.2025 17:21
Rafał Szmytke porzucił dla Polskiego Holdingu Hotelowego stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Foto: Polski Holding Hotelowy
Kariera Rafała Szmytkego obejmuje liczne stanowiska kierownicze w sektorze turystycznym i hotelarskim i udział w radach nadzorczych branżowych instytucji.
Szmytke ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studia MBA w Rotterdam School of Management. Przez wiele lat uczestniczył w najważniejszych projektach promujących polską turystykę, m.in. jako najdłużej sprawujący tę funkcję (w latach 2008-2016 i 2022-2025) prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Pełnił również funkcję prorektora w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie.
„Dzięki swojemu i szerokim kompetencjom w zakresie zarządzania podmiotami hotelowymi i współpracy z międzynarodowymi partnerami, jako członek zarządu PHH będzie odpowiadał za dalszy rozwój i inwestycje spółki, modernizację portfela hoteli oraz wzmocnienie funkcjonowania linii biznesowych PHH – Miasto, Kurort, Uzdrowisko” - czytamy w komunikacie PHH.
– Liczymy, że wejście Rafała do zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego przyczyni się do dalszego umocnienia pozycji spółki jako lidera branży hotelarskiej w Polsce oraz wesprze realizację naszej długofalowej strategii rozwoju na lata 2025-2034 – mówi Rafał Kincer, prezes zarządu PHH.
– Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu PHH i wspierać rozwój polskiej branży hotelarskiej. Mamy ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać, by Polska była jeszcze bardziej widoczna na globalnej mapie turystyki. Wierzę, że nasze wspólne działania przyniosą wymierne korzyści nie tylko hotelom, ale całej gospodarce – podkreśla Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.
Szmytke w październiku złożył rezygnację z prowadzenia, na stanowisku prezesa, Polskiej Organizacji Turystycznej. Minister sportu i turystyki rozpisał konkurs na nowego prezesa. Trwa procedura naboru i przesłuchiwania kandydatów, objęta tajemnicą.
Polski Holding Hotelowy skupia obecnie 53 obiekty na terenie całego kraju należące do Skarbu Państwa. Spółka konsekwentnie realizuje strategię inwestycyjną o wartości 1,2 mld zł na najbliższą dekadę, współpracując z największymi sieciami hotelarskimi na świecie.
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
