Były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w zarządzie Polskiego Holdingu Hotelowego

Kariera Rafała Szmytkego obejmuje liczne stanowiska kierownicze w sektorze turystycznym i hotelarskim i udział w radach nadzorczych branżowych instytucji.​​

Szmytke ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studia MBA w Rotterdam School of Management. Przez wiele lat uczestniczył w najważniejszych projektach promujących polską turystykę, m.in. jako najdłużej sprawujący tę funkcję (w latach 2008-2016 i 2022-2025) prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Pełnił również funkcję prorektora w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie. ​

„Dzięki swojemu i szerokim kompetencjom w zakresie zarządzania podmiotami hotelowymi i współpracy z międzynarodowymi partnerami, jako członek zarządu PHH będzie odpowiadał za dalszy rozwój i inwestycje spółki, modernizację portfela hoteli oraz wzmocnienie funkcjonowania linii biznesowych PHH – Miasto, Kurort, Uzdrowisko” - czytamy w komunikacie PHH.​

– Liczymy, że wejście Rafała do zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego przyczyni się do dalszego umocnienia pozycji spółki jako lidera branży hotelarskiej w Polsce oraz wesprze realizację naszej długofalowej strategii rozwoju na lata 2025-2034 – mówi Rafał Kincer, prezes zarządu PHH.

– Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu PHH i wspierać rozwój polskiej branży hotelarskiej. Mamy ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać, by Polska była jeszcze bardziej widoczna na globalnej mapie turystyki. Wierzę, że nasze wspólne działania przyniosą wymierne korzyści nie tylko hotelom, ale całej gospodarce – podkreśla Rafał Szmytke, cytowany w komunikacie.