Polska rośnie w oczach niemieckich turystów. „Lubię ten spokój i gościnność”

Aktualizacja: 26.11.2025 14:21 Publikacja: 26.11.2025 11:09
Foto: PAP, Andrzej Lange
Jak wynika z danych DRV (Deutscher Reiseverband), w 2024 roku udział podróży Niemców do Polski w całym rynku wyjazdów zagranicznych wzrósł z około 2 procent do 2,8 procent, co przekłada się na kilkaset tysięcy dodatkowych przyjazdów – pisze w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna.
Prognozy na 2025 rok są optymistyczne. Stabilizujące się ceny transportu lądowego, większa mobilność podróżnych i moda na krótsze wyjazdy do krajów o wspólnej granicy sprawiają, że Polska może utrzymać dynamikę wzrostu. Trend ten wpisuje się w szersze zjawisko poszukiwania kierunków bliższych geograficznie, dostępniejszych i bardziej zrównoważonych środowiskowo.
– Niemieccy turyści od lat stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych gości odwiedzających Polskę. Ich lojalność i zainteresowanie naszym krajem są niezwykle ważne dla rozwoju branży. Widzimy, że Polska zyskuje w ich oczach – nie tylko jako miejsce bliskie i atrakcyjne, ale przede wszystkim jako kraj o wysokiej jakości usług, ciekawej kulturze i przyjaznej atmosferze – mówi dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie Marcin Płachno, cytowany w komunikacie.
– Dzięki konsekwentnej promocji i współpracy z niemiecką branżą turystyczną możemy planować dalszy, stabilny rozwój turystyki przyjazdowej z Niemiec – dodaje.
Czytaj więcej
Podczas Cityscape Global − największych targów inwestycyjnych na świecie, odbywających się właśni...
Zmieniające się nawyki podróżnych w Niemczech pokazują, że rośnie zainteresowanie miejscami mniej zatłoczonymi i bardziej lokalnymi. Polska, oferująca połączenie natury, kultury i dobrego zaplecza infrastrukturalnego, jest naturalnym beneficjentem tej ewolucji. Dodatkowym atutem pozostaje świetna dostępność transportowa, zwłaszcza dla mieszkańców wschodnich landów, którzy nie muszą korzystać z samolotów ani ponosić dużych kosztów.
– Do Polski wracam co roku, zazwyczaj na krótkie weekendy. Lubię ten spokój, gościnność i to, że wciąż można odkrywać małe, nieturystyczne miejscowości z prawdziwym klimatem– podkreśla Sabine Krüger z Lipska.
– Wrocław zrobił na mnie ogromne wrażenie. To miasto tętni życiem, ma świetne kawiarnie i piękne stare kamienice. Czuliśmy się tu bardzo swobodnie – dodaje Thomas Becker z Hanoweru.
Warto jednak zauważyć, że konkurencja w regionie nie śpi. Czechy, Węgry i Słowacja również umacniają swoją obecność na niemieckim rynku, inwestując w promocję i rozwój oferty. Eksperci zwracają uwagę, że dalszy wzrost liczby przyjazdów do Polski będzie możliwy pod warunkiem utrzymania jakości infrastruktury, elastyczności cenowej i adaptacji do trendów zrównoważonej turystyki.
Czytaj więcej
Najnowszy spot promocyjny Dolnego Śląska pokazuje region jako różnorodny i pełen życia. Ma pomóc...
Zwiększone zainteresowanie Polską to efekt nie tylko zmian w nawykach podróżnych, ale też konsekwentnych działań promocyjnych. Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie prowadzi wiele działań adresowanych do niemieckiej branży turystycznej i podróżnych indywidualnych – od udziału w targach, przez warsztaty B2B, po kampanie w mediach i wizyty studyjne dla dziennikarzy i influencerów – głosi komunikat.
– Naszym celem nie jest jedynie reklama Polski, ale budowanie jej wizerunku jako kierunku autentycznego, bezpiecznego i różnorodnego. Widzimy, że takie podejście przynosi efekty – coraz więcej Niemców odkrywa nasz kraj na nowo – mówi Marcin Płachno.
W latach 2023-2024 Polska wyraźnie umocniła swoją pozycję wśród preferowanych kierunków wyjazdowych Niemców. Dane potwierdzają stabilny wzrost, ale także wskazują na potrzebę strategicznego myślenia o przyszłości turystyki przyjazdowej – w duchu odpowiedzialności za przestrzeń, lokalne społeczności i długofalową atrakcyjność regionów.
Czytaj więcej
Podczas całodniowych warsztatów branżowych The Travel Club, które odbyły się 7 listopada w holend...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak wynika z danych DRV (Deutscher Reiseverband), w 2024 roku udział podróży Niemców do Polski w całym rynku wyjazdów zagranicznych wzrósł z około 2 procent do 2,8 procent, co przekłada się na kilkaset tysięcy dodatkowych przyjazdów – pisze w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna.
Prognozy na 2025 rok są optymistyczne. Stabilizujące się ceny transportu lądowego, większa mobilność podróżnych i moda na krótsze wyjazdy do krajów o wspólnej granicy sprawiają, że Polska może utrzymać dynamikę wzrostu. Trend ten wpisuje się w szersze zjawisko poszukiwania kierunków bliższych geograficznie, dostępniejszych i bardziej zrównoważonych środowiskowo.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Najbliższe wyjazdy wypoczynkowe w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie stracą na dynamice. Amerykanie – w tym ta...
Wiadomo już, jak ma przebiegać konferencja "Turystyka przyszłości – badania, gospodarka, prawo", którą zwołuje w...
Egipt notuje rekordowy wzrost w turystyce, a prezes Egipskiej Organizacji Turystycznej, który odwiedził Warszawę...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
ERGO Ubezpieczenia Podróży działa na polskim rynku już od ponad 20 lat. Doświadczenie zebrane przez ten czas spr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas