Polska rośnie w oczach niemieckich turystów. „Lubię ten spokój i gościnność”

Polska coraz mocniej zaznacza swoją obecność na niemieckim rynku turystycznym. W ubiegłym roku liczba Niemców podróżujących do Polski wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o kilkaset tysięcy.

Publikacja: 26.11.2025 11:09

Polska rośnie w oczach niemieckich turystów. „Lubię ten spokój i gościnność”

Foto: PAP, Andrzej Lange

Nelly Kamińska

Jak wynika z danych DRV (Deutscher Reiseverband), w 2024 roku udział podróży Niemców do Polski w całym rynku wyjazdów zagranicznych wzrósł z około 2 procent do 2,8 procent, co przekłada się na kilkaset tysięcy dodatkowych przyjazdów – pisze w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna.

Prognozy na 2025 rok są optymistyczne. Stabilizujące się ceny transportu lądowego, większa mobilność podróżnych i moda na krótsze wyjazdy do krajów o wspólnej granicy sprawiają, że Polska może utrzymać dynamikę wzrostu. Trend ten wpisuje się w szersze zjawisko poszukiwania kierunków bliższych geograficznie, dostępniejszych i bardziej zrównoważonych środowiskowo.

– Niemieccy turyści od lat stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych gości odwiedzających Polskę. Ich lojalność i zainteresowanie naszym krajem są niezwykle ważne dla rozwoju branży. Widzimy, że Polska zyskuje w ich oczach – nie tylko jako miejsce bliskie i atrakcyjne, ale przede wszystkim jako kraj o wysokiej jakości usług, ciekawej kulturze i przyjaznej atmosferze – mówi dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie Marcin Płachno, cytowany w komunikacie.

– Dzięki konsekwentnej promocji i współpracy z niemiecką branżą turystyczną możemy planować dalszy, stabilny rozwój turystyki przyjazdowej z Niemiec – dodaje.

Warszawa kolejny raz doceniona. „Nie jest już wschodzącą gwiazdą – jest liderem"
Nowe Trendy
Warszawa kolejny raz doceniona. „Nie jest już wschodzącą gwiazdą – jest liderem"
Bliżej, spokojniej i bardziej świadomie

Zmieniające się nawyki podróżnych w Niemczech pokazują, że rośnie zainteresowanie miejscami mniej zatłoczonymi i bardziej lokalnymi. Polska, oferująca połączenie natury, kultury i dobrego zaplecza infrastrukturalnego, jest naturalnym beneficjentem tej ewolucji. Dodatkowym atutem pozostaje świetna dostępność transportowa, zwłaszcza dla mieszkańców wschodnich landów, którzy nie muszą korzystać z samolotów ani ponosić dużych kosztów.

– Do Polski wracam co roku, zazwyczaj na krótkie weekendy. Lubię ten spokój, gościnność i to, że wciąż można odkrywać małe, nieturystyczne miejscowości z prawdziwym klimatem– podkreśla Sabine Krüger z Lipska.

– Wrocław zrobił na mnie ogromne wrażenie. To miasto tętni życiem, ma świetne kawiarnie i piękne stare kamienice. Czuliśmy się tu bardzo swobodnie – dodaje Thomas Becker z Hanoweru.

Warto jednak zauważyć, że konkurencja w regionie nie śpi. Czechy, Węgry i Słowacja również umacniają swoją obecność na niemieckim rynku, inwestując w promocję i rozwój oferty. Eksperci zwracają uwagę, że dalszy wzrost liczby przyjazdów do Polski będzie możliwy pod warunkiem utrzymania jakości infrastruktury, elastyczności cenowej i adaptacji do trendów zrównoważonej turystyki.

Nowy spot promocyjny pokazuje Dolny Śląsk w wielu odsłonach
Nowe Trendy
Atrakcyjne obrazki z Dolnego Śląska – region promuje się po powodzi

Promocja Polski w Niemczech

Zwiększone zainteresowanie Polską to efekt nie tylko zmian w nawykach podróżnych, ale też konsekwentnych działań promocyjnych. Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie prowadzi wiele działań adresowanych do niemieckiej branży turystycznej i podróżnych indywidualnych – od udziału w targach, przez warsztaty B2B, po kampanie w mediach i wizyty studyjne dla dziennikarzy i influencerów – głosi komunikat.

– Naszym celem nie jest jedynie reklama Polski, ale budowanie jej wizerunku jako kierunku autentycznego, bezpiecznego i różnorodnego. Widzimy, że takie podejście przynosi efekty – coraz więcej Niemców odkrywa nasz kraj na nowo – mówi Marcin Płachno.

W latach 2023-2024 Polska wyraźnie umocniła swoją pozycję wśród preferowanych kierunków wyjazdowych Niemców. Dane potwierdzają stabilny wzrost, ale także wskazują na potrzebę strategicznego myślenia o przyszłości turystyki przyjazdowej – w duchu odpowiedzialności za przestrzeń, lokalne społeczności i długofalową atrakcyjność regionów.

Czytaj więcej

Miasta, przyroda, spa i wellness – Polska zaprezentowała się doradcom podróży z Beneluksu
Nowe Trendy
Miasta, przyroda, spa i wellness – Polska zaprezentowała się doradcom podróży z Beneluksu

e-Wydanie
