Polska rośnie w oczach niemieckich turystów. „Lubię ten spokój i gościnność”

Jak wynika z danych DRV (Deutscher Reiseverband), w 2024 roku udział podróży Niemców do Polski w całym rynku wyjazdów zagranicznych wzrósł z około 2 procent do 2,8 procent, co przekłada się na kilkaset tysięcy dodatkowych przyjazdów – pisze w komunikacie Polska Organizacja Turystyczna.

Reklama Reklama

Prognozy na 2025 rok są optymistyczne. Stabilizujące się ceny transportu lądowego, większa mobilność podróżnych i moda na krótsze wyjazdy do krajów o wspólnej granicy sprawiają, że Polska może utrzymać dynamikę wzrostu. Trend ten wpisuje się w szersze zjawisko poszukiwania kierunków bliższych geograficznie, dostępniejszych i bardziej zrównoważonych środowiskowo.

– Niemieccy turyści od lat stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych gości odwiedzających Polskę. Ich lojalność i zainteresowanie naszym krajem są niezwykle ważne dla rozwoju branży. Widzimy, że Polska zyskuje w ich oczach – nie tylko jako miejsce bliskie i atrakcyjne, ale przede wszystkim jako kraj o wysokiej jakości usług, ciekawej kulturze i przyjaznej atmosferze – mówi dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie Marcin Płachno, cytowany w komunikacie.

– Dzięki konsekwentnej promocji i współpracy z niemiecką branżą turystyczną możemy planować dalszy, stabilny rozwój turystyki przyjazdowej z Niemiec – dodaje.