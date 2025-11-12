Reklama

Atrakcyjne obrazki z Dolnego Śląska – region promuje się po powodzi

Najnowszy spot promocyjny Dolnego Śląska pokazuje region jako różnorodny i pełen życia. Ma pomóc miejscom dotkniętym ubiegłoroczną powodzią, podkreślając ich atrakcyjność po odbudowie i gotowość do przyjęcia turystów.

Publikacja: 12.11.2025 10:37

Nowy spot promocyjny pokazuje Dolny Śląsk w wielu odsłonach

Foto: Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Nelly Kamińska

Materiał wyróżnia minimalna narracja i uniwersalność – informuje w komunikacie Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Chodzi o to, żeby było łatwo go adaptować do potrzeb różnych rynków i różnych nośników reklamy. Przekaz opiera się głównie na sile obrazu – malowniczych krajobrazach, atrakcjach turystycznych i wysokiej jakości usługach.

Co można zobaczyć w spocie? Stolicę Dolnego Śląska – Wrocław, pałace (Kamieniec), uzdrowiska (Zdrój Wojciech w Lądku -Zdroju), ośrodki narciarskie (Czarna Góra), dziedzictwo przemysłowe (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach -Zdroju i ceramika bolesławiecka), atrakcje przyrodnicze (Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie). Ujęcia hoteli i restauracji podkreślają wysoki standard turystyki w regionie.

Dolny Śląsk pokazany jest w różnych porach roku – w lecie, jesienią i zimą, a bohaterowie spotu (rodzina) spędzają czas aktywnie, między innymi na rowerze lub przy stole. 

– Dolny Śląsk to region niezwykle różnorodny i piękny – od majestatycznych gór po historyczne miasta. To miejsce, które warto odkrywać o każdej porze roku, bo każda odsłona naszego województwa ma w sobie coś wyjątkowego. Nowy spot pokazuje, że Dolny Śląsk jest gotowy, by inspirować turystów z Polski i z zagranicy – zarówno tych, którzy szukają aktywnego wypoczynku, jak i tych, którzy cenią kulturę, historię i najwyższą jakość usług turystycznych – zapewnia wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak, cytowany w komunikacie DOT-u.

Spot jest dostępny na YouTube (kanał Dolny Śląsk Travel) i na stronie internetowej dolnyslask.travel.

Nowy spot Dolnego Śląska trafi na rynki zagraniczne

Materiał będzie kluczowym elementem kampanii w pociągach Intercity, a także w kolejach regionalnych Dolnego i Górnego Śląska i Opolszczyzny. Dodatkowo Polska Organizacja Turystyczna wykorzysta go w płatnych kampaniach na rynkach niderlandzkim i niemieckim, promując między innymi nowe połączenie kolejowe z Lipska do Wrocławia i zwiększoną liczbę połączeń z Berlina do Wrocławia.

– Spot będzie szeroko udostępniany partnerom Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, ponieważ od początku powstawał w konsultacji z przedstawicielami branży turystycznej. DOT jako stowarzyszenie łączy potencjały przedsiębiorców i samorządów – to właśnie z tej współpracy powstał cały projekt. Tak samo będziemy dystrybuować jego efekty, w tym nowy spot, aby wspólnie promować Dolny Śląsk w kraju i za granicą – mówi prezes DOT Adam Zawada.

Spot powstał w ramach projektu „Odbudowa potencjału turystycznego Dolnego Śląska po powodzi z września 2024 roku poprzez zintensyfikowane działania promocyjne” i został sfinansowany z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki przy wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Spot zrealizowała firma Magic Line z Wrocławia, znana z produkcji dotyczących turystyki. Jego cena to 80 tysięcy złotych. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
