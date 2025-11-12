Atrakcyjne obrazki z Dolnego Śląska – region promuje się po powodzi

Materiał wyróżnia minimalna narracja i uniwersalność – informuje w komunikacie Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Chodzi o to, żeby było łatwo go adaptować do potrzeb różnych rynków i różnych nośników reklamy. Przekaz opiera się głównie na sile obrazu – malowniczych krajobrazach, atrakcjach turystycznych i wysokiej jakości usługach.

Reklama Reklama

Co można zobaczyć w spocie? Stolicę Dolnego Śląska – Wrocław, pałace (Kamieniec), uzdrowiska (Zdrój Wojciech w Lądku -Zdroju), ośrodki narciarskie (Czarna Góra), dziedzictwo przemysłowe (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach -Zdroju i ceramika bolesławiecka), atrakcje przyrodnicze (Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie). Ujęcia hoteli i restauracji podkreślają wysoki standard turystyki w regionie.

Dolny Śląsk pokazany jest w różnych porach roku – w lecie, jesienią i zimą, a bohaterowie spotu (rodzina) spędzają czas aktywnie, między innymi na rowerze lub przy stole.

– Dolny Śląsk to region niezwykle różnorodny i piękny – od majestatycznych gór po historyczne miasta. To miejsce, które warto odkrywać o każdej porze roku, bo każda odsłona naszego województwa ma w sobie coś wyjątkowego. Nowy spot pokazuje, że Dolny Śląsk jest gotowy, by inspirować turystów z Polski i z zagranicy – zarówno tych, którzy szukają aktywnego wypoczynku, jak i tych, którzy cenią kulturę, historię i najwyższą jakość usług turystycznych – zapewnia wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak, cytowany w komunikacie DOT-u.