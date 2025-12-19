Reklama

Bella Polonia! Najlepszy rok w historii przyjazdów Włochów do Polski

Rok 2025 zapisze się jako rekordowy w historii przyjazdów turystów z Włoch do Polski. Z danych przedstawionych przez Polską Organizację Turystyczną wynika, że tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach Polskę odwiedziło 585 tysięcy Włochów, którzy zostawili tu 340 milionów euro.

Publikacja: 19.12.2025 02:09



W Warszawie turystów przyciąga odnowiony plac Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a zimą jarmark bożonarodzeniowy z diabelskim młynem.

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała wstępne dane dotyczące ruchu turystycznego z Włoch do Polski w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku. Statystyki potwierdzają utrzymujący się, wyraźnie rosnący trend. Od stycznia do września Polskę odwiedziło 585 tysięcy turystów z Włoch, którzy wykupili łącznie 4,96 miliona noclegów i wydali około 340 milionów euro - donosi tamtejszy portal branży turystycznej TTG Media.

W porównaniu z tym samym okresem 2024 roku, kiedy liczba przyjazdów wyniosła 537 tysięcy, oznacza to wzrost przekraczający 9 procent. Tym samym 2025 rok zapowiada się jako najlepszy w historii turystyki włoskiej w Polsce.

Rekordowe dane i zmieniający się profil turysty

– To najwyższe w historii dane częściowe dotyczące turystyki włoskiej w Polsce – podkreśla Barbara Minczewa, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie. – Z roku na rok obserwujemy systematyczny wzrost, który obejmuje zarówno najbardziej znane kierunki, jak i miejsca mniej oczywiste, przechodzące dziś dynamiczną transformację.

Jak zauważa Minczewa, współczesny włoski turysta przyjeżdżający do Polski poszukuje autentyczności, bliskości natury, kultury współczesnej oraz nowych doświadczeń. – To zupełnie inny sposób odkrywania kraju, który przynosi bardzo wymierne efekty – dodaje.

Większe wydatki włoskich turystów w Polsce i głębsze doświadczenia

Na szczególną uwagę zasługuje też wzrost całkowitych wydatków turystów z Włoch. Dane z pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku pokazują, że włoscy goście nie tylko przyjeżdżają liczniej, ale także spędzają w Polsce więcej czasu i korzystają z bogatszej oferty.

– Widzimy wyraźnie, że jest to turystyka bardziej świadoma i kładąca nacisk na doświadczenia – komentuje dyrektorka Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie Barbara Minczewa. – Włoscy podróżni nie ograniczają się już wyłącznie do takich miejsc jak Kraków i Warszawa. Coraz chętniej odwiedzają nasze parki narodowe, szlaki przyrodnicze, trasy rowerowe i kreatywne dzielnice dużych miast.

Ten trend sprzyja dywersyfikacji ruchu turystycznego i wspiera rozwój regionów dotychczas mniej obecnych w międzynarodowych programach promocyjnych.

Strategia promocji na 2026 rok – natura, tradycja, autentyzm

W 2026 roku Polska Organizacja Turystyczna zamierza kontynuować promowanie Polski we Włoszech oparte na dwóch filarach. Pierwszym będzie turystyka świadomych podróżników i tak zwany slow tourism, które stawiają na kontakt z naturą, lokalnymi społecznościami i tradycjami.

Drugim kierunkiem promocji pozostanie turystyka autentycznych doświadczeń. Obejmuje ona między innymi aktywność na świeżym powietrzu (outdoor), enogastronomię i dynamicznie rozwijającą się turystykę rowerową, szczególnie na trasach przebiegających przez południową Polskę.

Więcej lotów z Włoch to więcej turystów 

Istotnym czynnikiem wspierającym rekordowe wyniki 2025 roku jest poprawa dostępności komunikacyjnej. Polska jest dziś znacznie łatwiej osiągalna z głównych miast włoskich dzięki rozbudowanej siatce połączeń lotniczych.

Bezpośrednie rejsy obsługiwane przez PLL LOT, Ryanaira, Wizz Aira i innych przewoźników łączą polskie miasta między innymi z Rzymem, Mediolanem, Wenecją, Bolonią, Neapolem, Bari i Katanią. Ułatwia to zarówno krótkie wyjazdy, tak zwane city breaki, jak i dłuższe pobyty z możliwością objazdu kraju i programy zakładające odpoczynek aktywny.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli obecne trendy się utrzymają, Polska umocni swoją pozycję jako jeden z najszybciej rosnących kierunków wśród włoskich turystów, a 2025 rok stanie się punktem odniesienia dla kolejnych sezonów – podsumowuje TTG Media.

