Bella Polonia! Najlepszy rok w historii przyjazdów Włochów do Polski

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała wstępne dane dotyczące ruchu turystycznego z Włoch do Polski w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku. Statystyki potwierdzają utrzymujący się, wyraźnie rosnący trend. Od stycznia do września Polskę odwiedziło 585 tysięcy turystów z Włoch, którzy wykupili łącznie 4,96 miliona noclegów i wydali około 340 milionów euro - donosi tamtejszy portal branży turystycznej TTG Media.

Reklama Reklama

W porównaniu z tym samym okresem 2024 roku, kiedy liczba przyjazdów wyniosła 537 tysięcy, oznacza to wzrost przekraczający 9 procent. Tym samym 2025 rok zapowiada się jako najlepszy w historii turystyki włoskiej w Polsce.

Rekordowe dane i zmieniający się profil turysty

– To najwyższe w historii dane częściowe dotyczące turystyki włoskiej w Polsce – podkreśla Barbara Minczewa, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie. – Z roku na rok obserwujemy systematyczny wzrost, który obejmuje zarówno najbardziej znane kierunki, jak i miejsca mniej oczywiste, przechodzące dziś dynamiczną transformację.

Jak zauważa Minczewa, współczesny włoski turysta przyjeżdżający do Polski poszukuje autentyczności, bliskości natury, kultury współczesnej oraz nowych doświadczeń. – To zupełnie inny sposób odkrywania kraju, który przynosi bardzo wymierne efekty – dodaje.

Większe wydatki włoskich turystów w Polsce i głębsze doświadczenia

Na szczególną uwagę zasługuje też wzrost całkowitych wydatków turystów z Włoch. Dane z pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku pokazują, że włoscy goście nie tylko przyjeżdżają liczniej, ale także spędzają w Polsce więcej czasu i korzystają z bogatszej oferty.