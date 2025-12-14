Grono Orłów Turystyki „Rzeczpospolitej” powiększyło się o czworo wyjątkowych menedżerów

Kapituła postanowiła w tym roku wyróżnić cztery osoby. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji, jaką redakcja dziennika „Rzeczpospolita” i serwis dla branży turystycznej Turystyka.rp.pl organizują każdego roku, wiosną i jesienią, pod nazwą Spotkanie Liderów Turystyki. Właśnie edycja jesienna jest tym wydarzeniem, które uświetnia odebranie przez wybitnych przedstawicieli branży turystycznej przyznanych im nagród. Uroczystość miała miejsce 27 listopada.

Nagrodę Orłów Turystyki „Rzeczpospolitej” redakcja dziennika „Rzeczpospolita” i jej serwis Turystyka.rp.pl ustanowiły w 2021 roku z okazji 10-lecia serwisu tworzonego dla branży turystycznej. Chodziło o możliwość docenienia ludzi, dzięki którym polska turystyka reprezentuje najwyższy poziom i przynosi wymierne korzyści gospodarce kraju. Co roku Kapituła wskazuje menedżerów, przedsiębiorców i ekspertów odznaczających się odwagą, kreatywnością i determinacją w rozwijaniu turystyki w różnych jej przejawach.

– Przemysł turystyczny pełen jest cichych bohaterów, na których nie zawsze padają światła reflektorów, ale bez których nie byłby możliwy postęp, jaki obserwujemy w tym sektorze gospodarki. Tą nagrodą chcemy wskazywać przykłady takich ludzi, ludzi dzięki których talentom, pracowitości, determinacji i kreatywności możemy być dumni z osiągnięć turystyki – podkreślał podczas uroczystego wręczenia nagród sekretarz Kapituły, redaktor serwisu Turystyka.rp.pl Filip Frydrykiewicz.

W tym roku Kapituła, w której zasiadają inni wybitni przedstawiciele branży turystycznej (patrz niżej), jednogłośnie wskazała czworo menedżerów: Tomasza Berdowskiego, Teresę Buczak, Władysława Grochowskiego i Teresę Wilk.