Grono Orłów Turystyki „Rzeczpospolitej” powiększyło się o czworo wyjątkowych menedżerów

Od Lewej: Tomasz Berdowski, Teresa Buczak, Władysław Grochowski, Teresa Wilk.
Kapituła postanowiła w tym roku wyróżnić cztery osoby. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji, jaką redakcja dziennika „Rzeczpospolita” i serwis dla branży turystycznej Turystyka.rp.pl organizują każdego roku, wiosną i jesienią, pod nazwą Spotkanie Liderów Turystyki. Właśnie edycja jesienna jest tym wydarzeniem, które uświetnia odebranie przez wybitnych przedstawicieli branży turystycznej przyznanych im nagród. Uroczystość miała miejsce 27 listopada.
Nagrodę Orłów Turystyki „Rzeczpospolitej” redakcja dziennika „Rzeczpospolita” i jej serwis Turystyka.rp.pl ustanowiły w 2021 roku z okazji 10-lecia serwisu tworzonego dla branży turystycznej. Chodziło o możliwość docenienia ludzi, dzięki którym polska turystyka reprezentuje najwyższy poziom i przynosi wymierne korzyści gospodarce kraju. Co roku Kapituła wskazuje menedżerów, przedsiębiorców i ekspertów odznaczających się odwagą, kreatywnością i determinacją w rozwijaniu turystyki w różnych jej przejawach.
– Przemysł turystyczny pełen jest cichych bohaterów, na których nie zawsze padają światła reflektorów, ale bez których nie byłby możliwy postęp, jaki obserwujemy w tym sektorze gospodarki. Tą nagrodą chcemy wskazywać przykłady takich ludzi, ludzi dzięki których talentom, pracowitości, determinacji i kreatywności możemy być dumni z osiągnięć turystyki – podkreślał podczas uroczystego wręczenia nagród sekretarz Kapituły, redaktor serwisu Turystyka.rp.pl Filip Frydrykiewicz.
W tym roku Kapituła, w której zasiadają inni wybitni przedstawiciele branży turystycznej (patrz niżej), jednogłośnie wskazała czworo menedżerów: Tomasza Berdowskiego, Teresę Buczak, Władysława Grochowskiego i Teresę Wilk.
Tomasz Berdowski
- Człowiek, który nie przestaje się uśmiechać - mówił o Tomaszu Berdowskim, wręczając mu nagrodę prowadzący spotkanie Filip Frydrykiewicz.
Przedsiębiorca, twórca firmy technologicznej Elektroniczne Systemy Sprzedaży i jej sztandarowego produktu – wyszukiwarki, porównywarki i systemu rezerwacyjnego ofert turystycznych MerlinX. Hasłem przewodnim firmy jest „Tworzymy oprogramowanie, które napędza polską turystykę!”.
Tomasz Berdowski, urodzony w Brzegu Dolnym, jako młody chłopak przeniósł się do Niemiec, gdzie ukończył szkołę zawodową. Już szesnastolatka fascynowały komputery i programowanie. Karierę zaczynał jako programista w niemieckiej firmie IT, specjalizującej się w rozwiązaniach dla biur podróży.
W latach 1992-2001 prowadził początkowo z dwoma wspólnikami, a potem samodzielnie, firmę Reisebörse z siedzibą w Monachium. Jej głównym produktem, który potem został wdrożony także na polskim rynku, był program Victor.
W 2001 roku założył w Polsce spółkę Elektroniczne Systemy Sprzedaży, działającą pod nazwą handlową MerlinX. Tę samą nazwę nosi do dziś jej flagowy, ciągle doskonalony produkt do porównywania ofert turystycznych i rezerwowania online wyjazdów. Korzystają z niego niemal wszystkie firmy touroperatorskie w Polsce i agenci turystyczni. Jest kręgosłupem, żeby nie powiedzieć krwioobiegiem turystyki wyjazdowej.
ESS wprowadził na rynek też Vacation CMS – narzędzie dla agentów biur turystycznych, które pozwala na tworzenie i prowadzenie własnych stron, portali i sklepów internetowych oraz MDS WS – narzędzie, które pozwala na zbudowanie portalu z indywidualnymi rozwiązaniami graficznymi.
Jako człowiek odznacza się skromnością, życzliwością i fachowością.
Teresa Buczak
- Równie dobrze czuje się wśród ludzi, jak i wśród tabel, wykresów i szeregów liczb, obrazujących zmiany w turystyce - żartował podczas wręczenia nagrody Teresie Buczak redaktor Filip Frydrykiewicz.
Z turystyką związana nieprzerwanie od 1987 roku. Długoletnia dyrektor departamentu strategii, a ostatnio dyrektor zarządzająca w Polskiej Organizacji Turystycznej, specjalistka od badań marketingowych, ekspertka rynku turystycznego, współautorka opracowań, programów i strategii w dziedzinie turystyki.
Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, specjalizacji Ekonomika Turystyki Szkoły Głównej Handlowej i studiów podyplomowych z zarządzania projektami. W 1993 roku odbyła też staż z zarządzania turystyką w Instytucie Rozwoju Turystyki Międzynarodowej w Japonii, jako stypendystka Japan International Cooperation Agency.
Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Turystyki i wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie. W latach 2004-2008 kierowała Wydziałem Statystyki Turystyki i Sportu w Głównym Urzędzie Statystycznym, a od 1997 do 2006 roku była członkiem zespołu ekspertów opracowujących „Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski” – narzędzie ukazujące wkład turystyki w gospodarkę i tworzenie PKB.
W POT odpowiadała za planowanie strategiczne i operacyjne i realizację badań marketingowych – początkowo na stanowisku wicedyrektora, a od 2014 roku jako dyrektor Departamentu Strategii.
Współtworzyła krajowe i regionalne strategie rozwoju turystyki, w tym „Marketingową strategię Polski w sektorze turystyki” i koncepcje największych kampanii promocyjnych finansowanych ze środków unijnych z budżetem 50 milionów euro – „Promujmy Polskę Razem” i „Lubię Polskę”, realizowanych przez POT w latach 2009-2015.
Inicjowała i koordynowała prace POT na rzecz ujednolicenia metodologii badań marketingowych realizowanych na poziomie regionalnym. Jest pomysłodawczynią i współautorką książki „Badania konsumentów usług turystycznych w regionie”.
Była ekspertką krajowym programu PHARE i oceny projektów turystycznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
Władysław Grochowski
- Władysław Grochowski buduje domy, buduje hotele i buduje relacje między ludźmi - podkreślał Frydrykiewicz.
Przedsiębiorca, właściciel i prezes spółki Arche, twórca inwestycyjnego Systemu Arche, filantrop. Raczej wystarczyłoby powiedzieć – człowiek-orkiestra. Chociaż lepiej może człowiek wielkiego serca, wielkiego talentu do pozyskiwania najlepszych współpracowników i do budowania – do budowania dosłownie i w przenośni. Grochowski buduje bowiem domy, buduje hotele i buduje relacje między ludźmi.
Arche specjalizuje się w rewitalizowaniu obiektów zabytkowych, głównie poprzemysłowych, i nadawaniu im nowych, hotelowych funkcji. Firma tak się wyspecjalizowała i rozpędziła w tej roli, że oddaje rocznie do użytku kilka takich obiektów.
Łączy w nich historyczną architekturę, a czasem także wnętrza, z nowoczesnymi rozwiązaniami.
Zarządza dzisiaj siecią 23 obiektów pod marką Arche w całej Polsce. Niebawem zapowiada otwarcie 24. obiektu, tym razem w górach – Arche Matalowiec Muszyna. Wśród kluczowych inwestycji Arche znajdują się m.in. Zamek w Janowie Podlaskim, Pałac i Folwark w Łochowie, Hotel Tobaco w Łodzi, Cukrownia Żnin, Dwór Uphagena w Gdańsku, Arche Klasztor we Wrocławiu i dawne „Sanatorium Milicyjne” w Nałęczowie.
Władysław Grochowski powszechnie znany jest jako wielki społecznik, fundator Fundacji Leny Grochowskiej, dającej zatrudnienie osobom z niepełnosprawnościami, a także inicjator akcji niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy, zatrudniania więźniów, bezdomnych czy, ostatnio, zachęcania Polaków do korzystania z hoteli Arche... jako miejsca prokreacji.
Wszystkie nietuzinkowe działania Grochowskiego wnoszą nową jakość do polskiej turystyki, służąc lokalnym społecznościom i dbając o zrównoważony rozwój. Jego inicjatywy odbijają się szerokim echem w kraju i za granicą już tym samym, promując Polskę jako miejsce wypoczynku.
Teresa Wilk
- Teresa Wilk to wielkiego serca filantropka, ścigająca biedę w Polsce i starająca się pomóc tym, którzy sami nie mogą sobie z nią poradzić - przedstawiał drugie oblicze laureatki redaktor Filip Frydrykiewicz.
Przedsiębiorczyni i filantropka. Założycielka i dyrektorka biura podróży turystyki dziecięcej i młodzieżowej Jaworzyna Tour. Wcześniej, wieloletnia instruktorka harcerska i działaczka patriotycznego ruchu na rzecz demokratycznych zmian w Polsce, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie w Londynie, Ryszarda Kaczorowskiego.
Od 30 lat Jaworzyna Tour z siedzibą w Krakowie wyznacza standardy turystyki dziecięcej i młodzieżowej, organizując co roku tysiącom dzieci wypoczynek w kraju i za granicą.
W 2007 roku, wraz ze wspólnikiem, Teresa Wilk kupiła 9-hektarowy, zrujnowany, postpeerelowski ośrodek wypoczynkowy Łódzkich Zakładów Remontowych. Wielkim kosztem finansowym i organizacyjnym, dzięki wielkiej determinacji i profesjonalizmowi stworzyła w nim nowoczesny ośrodek wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i sportowców – jedyny taki w kraju z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, basenem krytym i otwartym, salą gimnastyczną, boiskami wielofunkcyjnymi, terenem do gier i zabaw, parkiem linowym, a nawet własną sceną koncertową.
Teresa Wilk jest żywo zaangażowana w problemy branży turystycznej, uczestniczy od wielu lat w pracach Polskiej Izby Turystyki, której Jaworzyna Tour jest członkiem.
Od niedawna jest też fundatorką Fundacji Pod Ochroną, niosącej pomoc najuboższym.
Piotr Henicz, wiceprezes Itaka Holdings i wiceprezes Polskiej Izby Turystyki
Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki
Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i zastępczyni dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
Rafał Szmytke, ekspert marketingu turystycznego, były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
Małgorzata Wilk-Grzywna, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej, dyrektorka świętokrzyskiego Parku Legend
Filip Frydrykiewicz (sekretarz Kapituły), redaktor serwisu Turystyka.rp.pl.
