Dominikana zainwestuje 700 milionów dolarów w rozwój lotnisk

Republika Dominikańska potwierdza swój status regionalnego lidera w lotnictwie cywilnym i turystyce, przeznaczając łącznie około 700 milionów dolarów na modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniskowej w latach 2025–2026, informuje tamtejsze Ministerstwo Turystyki.

Prezydent Luis Abinader poinformował o tym podczas konferencji odbywającej się w ramach International Civil Aviation Negotiation Event (ICAN 2025), organizowanego przez ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego). Podkreślił, że inwestycje wzmacniają spójność między krajowymi strategiami rozwojowymi a celami zrównoważonego rozwoju ONZ, a jednocześnie zwiększają odporność gospodarki na globalne wstrząsy.

– Bez łączności lotniczej nie ma sukcesu w turystyce – powiedział Abinader, zaznaczając, że polityka liberalizacji transportu lotniczego wdrażana przez jego rząd została przedstawiona jako wzór do naśladowania podczas forum, w którym uczestniczy ponad 600 delegatów z 90 państw.

Prezydent wyjaśnił, że kraj realizuje ambitny plan rozwoju i modernizacji obejmujący lotniska Las Américas, Punta Cana, Puerto Plata, La Romana, Santiago i Cabo Rojo (Pedernales).

Łączna wartość inwestycji przekracza 700 milionów dolarów, co stanowi uzupełnienie przedsięwzięć realizowanych wcześniej w ramach partnerstw publiczno-prywatnych i międzynarodowych koncesji.