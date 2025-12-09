Dominikana zainwestuje 700 milionów dolarów w rozwój lotnisk

Aktualizacja: 09.12.2025 21:33 Publikacja: 09.12.2025 10:26
Republika Dominikańska potwierdza swój status regionalnego lidera w lotnictwie cywilnym i turystyce, przeznaczając łącznie około 700 milionów dolarów na modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniskowej w latach 2025–2026, informuje tamtejsze Ministerstwo Turystyki.
Prezydent Luis Abinader poinformował o tym podczas konferencji odbywającej się w ramach International Civil Aviation Negotiation Event (ICAN 2025), organizowanego przez ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego). Podkreślił, że inwestycje wzmacniają spójność między krajowymi strategiami rozwojowymi a celami zrównoważonego rozwoju ONZ, a jednocześnie zwiększają odporność gospodarki na globalne wstrząsy.
– Bez łączności lotniczej nie ma sukcesu w turystyce – powiedział Abinader, zaznaczając, że polityka liberalizacji transportu lotniczego wdrażana przez jego rząd została przedstawiona jako wzór do naśladowania podczas forum, w którym uczestniczy ponad 600 delegatów z 90 państw.
Prezydent wyjaśnił, że kraj realizuje ambitny plan rozwoju i modernizacji obejmujący lotniska Las Américas, Punta Cana, Puerto Plata, La Romana, Santiago i Cabo Rojo (Pedernales).
Łączna wartość inwestycji przekracza 700 milionów dolarów, co stanowi uzupełnienie przedsięwzięć realizowanych wcześniej w ramach partnerstw publiczno-prywatnych i międzynarodowych koncesji.
Wśród głównych inwestycji są: nowy terminal międzynarodowego lotniska Las Américas (SDQ) o wartości ponad 250 milionów dolarów i budowa międzynarodowego lotniska Cabo Rojo w ramach rozwoju turystycznego Pedernales za 68 milionów dolarów.
Wzmacnianie infrastruktury znajduje odzwierciedlenie w globalnych rankingach. Republika Dominikańska poprawiła swoją pozycję zarówno w Indeksie Rozwoju Podróży i Turystyki 2024, jak i zestawieniu Światowego Forum Ekonomicznego, szczególnie w obszarach łączności, bezpieczeństwa i otoczenia regulacyjnego.
Kraj konsekwentnie wzmacnia swoją rolę jako jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w regionie, rozwijając siatkę połączeń i dostosowując się do globalnych trendów w turystyce.
Prezydent Abinader podkreślił, że Republika Dominikańska zajmuje czwarte miejsce w Ameryce Łacińskiej pod względem łączności lotniczej, umacniając swoją pozycję jako strategiczny kierunek dla przewoźników i pasażerów.
– Aby turystyka się rozwijała, musi rozwijać się także łączność lotnicza. Nie da się promować kraju bez równoległego wzmacniania dostępności tras i miejsc w samolotach. To dwa elementy, które muszą podążać razem – i to właśnie realizowaliśmy przez ostatnie pięć lat – dodał.
Dyrektor Junta de Aviación Civil (JAC) Héctor Porcella Dumas poinformował, że w latach 2020–2025 kraj zatwierdził ponad 1300 nowych tras lotniczych. Co istotne, 88 procent z nich jest już operacyjnych, co oznacza, że niemal dziewięć na dziesięć zatwierdzonych połączeń faktycznie funkcjonuje.
Minister turystyki David Collado ogłosił, że kraj jest bliski przekroczenia progu 9 milionów odwiedzających, co oznacza najlepszy wynik w historii dominikańskiej turystyki.
– Realizujemy najlepszy rok, jaki kiedykolwiek widział sektor turystyczny Dominikany. Odnotowaliśmy rekordowe miesiące od maja aż po październik. Po zakończeniu października mieliśmy 8,5 miliona gości, a dziś zbliżamy się już do 9 milionów – przekazał Collado.
Według prognoz, rok 2025 zakończy się wynikiem od 11,5 do 11,7 miliona odwiedzających, w tym około 7 milionów turystów przylatujących samolotem i ponad 2,3 miliona pasażerów statków wycieczkowych.
Co ważne, historyczne wyniki odnotowywane są pomimo niedawnych przeciwności – od burz tropikalnych po kryzys w amerykańskim sektorze lotniczym.
