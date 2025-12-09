Reklama

Dominikana zainwestuje 700 milionów dolarów w rozwój lotnisk

Dominikana umacnia pozycję kluczowego hubu lotniczego i turystycznego Karaibów. Rząd zapowiedział przeznaczenie ponad 700 milionów dolarów na unowocześnienie krajowych lotnisk w latach 2025–2026. Kraj szykuje się jednocześnie do osiągnięcia historycznego rekordu — ponad 11,5 miliona odwiedzających w 2025 roku.

Publikacja: 09.12.2025 10:26

Dominikana zainwestuje 700 milionów dolarów w rozwój lotnisk

Foto: PAP/EPA, Orlando Barria

Marzena Buczkowska-German

Republika Dominikańska potwierdza swój status regionalnego lidera w lotnictwie cywilnym i turystyce, przeznaczając łącznie około 700 milionów dolarów na modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniskowej w latach 2025–2026, informuje tamtejsze Ministerstwo Turystyki.

Prezydent Luis Abinader poinformował o tym podczas konferencji odbywającej się w ramach International Civil Aviation Negotiation Event (ICAN 2025), organizowanego przez ICAO (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego). Podkreślił, że inwestycje wzmacniają spójność między krajowymi strategiami rozwojowymi a celami zrównoważonego rozwoju ONZ, a jednocześnie zwiększają odporność gospodarki na globalne wstrząsy.

– Bez łączności lotniczej nie ma sukcesu w turystyce – powiedział Abinader, zaznaczając, że polityka liberalizacji transportu lotniczego wdrażana przez jego rząd została przedstawiona jako wzór do naśladowania podczas forum, w którym uczestniczy ponad 600 delegatów z 90 państw.

Prezydent wyjaśnił, że kraj realizuje ambitny plan rozwoju i modernizacji obejmujący lotniska Las Américas, Punta Cana, Puerto Plata, La Romana, Santiago i Cabo Rojo (Pedernales).

Łączna wartość inwestycji przekracza 700 milionów dolarów, co stanowi uzupełnienie przedsięwzięć realizowanych wcześniej w ramach partnerstw publiczno-prywatnych i międzynarodowych koncesji.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dobry rok w turystyce Dominikany. „Absolutny rekord”
Popularne Trendy
Dobry rok w turystyce Dominikany. „Absolutny rekord”

Najważniejsze projekty

Wśród głównych inwestycji są: nowy terminal międzynarodowego lotniska Las Américas (SDQ) o wartości ponad 250 milionów dolarów i budowa międzynarodowego lotniska Cabo Rojo w ramach rozwoju turystycznego Pedernales za 68 milionów dolarów.

Wzmacnianie infrastruktury znajduje odzwierciedlenie w globalnych rankingach. Republika Dominikańska poprawiła swoją pozycję zarówno w Indeksie Rozwoju Podróży i Turystyki 2024, jak i zestawieniu Światowego Forum Ekonomicznego, szczególnie w obszarach łączności, bezpieczeństwa i otoczenia regulacyjnego.

Dominikana – kluczowy hub lotniczy Karaibów

Kraj konsekwentnie wzmacnia swoją rolę jako jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w regionie, rozwijając siatkę połączeń i dostosowując się do globalnych trendów w turystyce.

Prezydent Abinader podkreślił, że Republika Dominikańska zajmuje czwarte miejsce w Ameryce Łacińskiej pod względem łączności lotniczej, umacniając swoją pozycję jako strategiczny kierunek dla przewoźników i pasażerów.

– Aby turystyka się rozwijała, musi rozwijać się także łączność lotnicza. Nie da się promować kraju bez równoległego wzmacniania dostępności tras i miejsc w samolotach. To dwa elementy, które muszą podążać razem – i to właśnie realizowaliśmy przez ostatnie pięć lat – dodał.

Reklama
Reklama

Dyrektor Junta de Aviación Civil (JAC) Héctor Porcella Dumas poinformował, że w latach 2020–2025 kraj zatwierdził ponad 1300 nowych tras lotniczych. Co istotne, 88 procent z nich jest już operacyjnych, co oznacza, że niemal dziewięć na dziesięć zatwierdzonych połączeń faktycznie funkcjonuje.

Czytaj więcej

Turecka branża turystyczna liczy w 2026 roku na więcej turystów. Z Europy i z Rosji
Popularne Trendy
Turecka branża turystyczna liczy w 2026 roku na więcej turystów. Z Europy i z Rosji

2025 rokiem rekordowym: prawie 9 milionów turystów

Minister turystyki David Collado ogłosił, że kraj jest bliski przekroczenia progu 9 milionów odwiedzających, co oznacza najlepszy wynik w historii dominikańskiej turystyki.

– Realizujemy najlepszy rok, jaki kiedykolwiek widział sektor turystyczny Dominikany. Odnotowaliśmy rekordowe miesiące od maja aż po październik. Po zakończeniu października mieliśmy 8,5 miliona gości, a dziś zbliżamy się już do 9 milionów – przekazał Collado.

Według prognoz, rok 2025 zakończy się wynikiem od 11,5 do 11,7 miliona odwiedzających, w tym około 7 milionów turystów przylatujących samolotem i ponad 2,3 miliona pasażerów statków wycieczkowych.

Co ważne, historyczne wyniki odnotowywane są pomimo niedawnych przeciwności – od burz tropikalnych po kryzys w amerykańskim sektorze lotniczym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Ameryka Środkowa Dominikana Karaiby
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Kameralna. Niska zabudowa, wysoki standard myślenia o przestrzeni
Materiał Promocyjny
Kameralna. Niska zabudowa, wysoki standard myślenia o przestrzeni
Ireneusz Raś wystąpił podczas Spoktania Liderów Turystyki, organizowanego przez redakcję "Rzeczpospo
Nowe Trendy
Raś do branży turystycznej: Zademonstrujmy politykom jedność. Oni się liczą z siłą
Black Friday 2025. Na co Polacy polują na wyprzedażach? Podróże wysoko na liście zakupów
Nowe Trendy
Black Friday 2025. Na co Polacy polują na wyprzedażach? Podróże wysoko na liście zakupów
Polska rośnie w oczach niemieckich turystów. „Lubię ten spokój i gościnność”
Nowe Trendy
Polska rośnie w oczach niemieckich turystów. „Lubię ten spokój i gościnność”
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Amerykanie ograniczają podróże. Martwią się o swoją sytuację finansową
Nowe Trendy
Amerykanie ograniczają podróże. Martwią się o swoją sytuację finansową
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Materiał Promocyjny
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama