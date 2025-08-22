Dobry rok w turystyce Dominikany. „Absolutny rekord”

Podczas prezentacji wyników dotyczących rozwoju turystyki w Dominikanie, która odbyła się w jednym z hoteli w Santo Domingo, minister turystyki Dominikany David Collado podał, że w okresie styczeń–lipiec do kraju przyleciało prawie 5,4 miliona osób (wzrost o 1,7 procent w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku).

Wzrost odnotowano też w turystyce morskiej – liczba pasażerów statków wycieczkowych wyniosła 1,8 miliona (wzrost o 3,2 procent).

– Te dwie rekordowe liczby przyjazdów dają nam łącznie 7,2 miliona odwiedzających w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy. To absolutny rekord w historii turystyki dominikańskiej – podkreśla Collado.

Rekordowa liczba turystów na Dominikanie

Minister poinformował, że tylko w lipcu kraj odwiedziło drogą lotniczą 863 785 turystów, co przekłada się na wzrost o 6,5 procent względem lipca 2024 roku. W tym samym miesiącu przybyło również 189 051 pasażerów statków wycieczkowych.