Dobry rok w turystyce Dominikany. „Absolutny rekord”

Podczas prezentacji wyników dotyczących rozwoju turystyki w Dominikanie, która odbyła się w jednym z hoteli w Santo Domingo, minister turystyki Dominikany David Collado podał, że w okresie styczeń–lipiec do kraju przyleciało prawie 5,4 miliona osób (wzrost o 1,7 procent w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku).
Wzrost odnotowano też w turystyce morskiej – liczba pasażerów statków wycieczkowych wyniosła 1,8 miliona (wzrost o 3,2 procent).
– Te dwie rekordowe liczby przyjazdów dają nam łącznie 7,2 miliona odwiedzających w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy. To absolutny rekord w historii turystyki dominikańskiej – podkreśla Collado.
Minister poinformował, że tylko w lipcu kraj odwiedziło drogą lotniczą 863 785 turystów, co przekłada się na wzrost o 6,5 procent względem lipca 2024 roku. W tym samym miesiącu przybyło również 189 051 pasażerów statków wycieczkowych.
– Oznacza to, że tylko w lipcu Dominikana przyjęła 1 052 836 gości, co przekłada się na wzrost o 3,4 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem, o 12 procent w stosunku do 2023 roku oraz aż o 56 procent względem 2019 roku – zaznacza.
Najwięcej turystów pochodziło ze Stanów Zjednoczonych (52 procent), Kanady (7 procent), Argentyny i Portoryka (po 6 procent). Kolejne miejsca zajęły Kolumbia (4 procent), Meksyk (3 procent) oraz Hiszpania, Brazylia i Chile (po 2 procent).
Najczęściej wybieranymi portami lotniczymi były: Punta Cana (59 procent wszystkich przylotów), Las Américas (23 procent) i Cibao (13 procent). Mniejsze udziały odnotowały Puerto Plata (3 procent), La Romana i inne porty (1 procent).
Collado podkreślił, że dzięki ścisłej współpracy sektora publicznego i prywatnego dominikańska turystyka będzie nadal rozwijać się i dywersyfikować. Przed prezentacją danych dotyczących rozwoju turystyki, minister spotkał się z przedstawicielami biznesu oraz innymi podmiotami z branży, aby omówić sytuację sektora w kraju.
