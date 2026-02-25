Koniec ery „spotkajmy się na Zoomie”. Biznes wraca do latania

Według najnowszego raportu banku inwestycyjnego Morgan Stanley „Clear skies for corporate travel in 2026” (ang. Dobre perspektywy dla podróży biznesowych w 2026 roku), globalne budżety na podróże służbowe wzrosną w tym roku o 5 procent, a wideorozmowy zastąpią już tylko niewielką część wyjazdów (około 8 procent).
Dla branży turystycznej to wyraźny sygnał powrotu segmentu business travel, który należy do najbardziej dochodowych. Linie lotnicze, hotele miejskie i centra konferencyjne znów mogą liczyć na stabilny popyt poza sezonem urlopowym.
Czytaj więcej
Zamiast odkładać podróże do niepewnej emerytury, specjaliści w sile wieku coraz częściej wymienia...
Liderem wzrostów wydatków jest Europa, gdzie firmy planują zwiększenie budżetów o 5,8 procent. Dla porównania, przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych zakładają wzrost na poziomie 4,9 procent.
Dziennik „Wall Street Journal” wskazuje, że kluczowym powodem powrotu do podróży jest tak zwany Zoom fatigue, czyli zmęczenie wideokonferencjami, które obniża jakość decyzji i relacji biznesowych. Badania Stanford University potwierdzają, że spotkania online są bardziej obciążające poznawczo niż interakcje osobiste.
Nie oznacza to jednak, że era pracy hybrydowej dobiegła końca. Platformy takie jak Zoom, Teams czy Google Meet na stałe weszły do codziennego rytuału biurowego – to dzięki nim odbywają się szybkie odprawy i spotkania operacyjne. Podróże służbowe stały się natomiast dobrem luksusowym, rezerwowanym na to, co w biznesie najważniejsze: negocjacje z kluczowymi klientami, budowanie długofalowych relacji i obecność na prestiżowych targach. To nie tyle koniec Zooma, ile naturalne obniżenie jego rangi do roli narzędzia codziennej, rutynowej komunikacji.
Global Business Travel Association (Światowe Stowarzyszenie Podróży Służbowych) przewiduje, że całkowite wydatki na podróże korporacyjne osiągną w 2026 roku rekordowy poziom 1,7 biliona dolarów. Firmy akceptują rosnące koszty, bo delegacje po prostu się opłacają. I to bardzo. Średnio każdy dolar wydany na podróż służbową generuje 14,5 dolara przychodu. Ceny biletów lotniczych wzrosną jednak średnio o 3,7 procent, a stawki hotelowe o 3,9 procent.
Zmienia się także charakter samych wyjazdów. Firmy wkraczają w tak zwaną erę uzasadnienia (justification era), w której każda podróż musi udowodnić swoją wartość biznesową. Nie oznacza to jednak powrotu do masowego latania sprzed pandemii. Firmy podróżują mniej, ale z istotniejszym mi celami. Coraz częściej stawiają na jakość zamiast ilości, wydłużając pobyty, aby lepiej wykorzystać koszt wyjazdu i ograniczyć jego wpływ na środowisko.
Standardem staje się także bleisure, czyli łączenie podróży służbowych z wypoczynkiem (z angielskiego, połączenie słów business, interesy, i leisure, odpoczynek). W praktyce oznacza to, że delegacje coraz częściej wydłużają się o kilka dni prywatnego pobytu, a służbowe wyjazdy płynnie przechodzą w krótkie city breaki. Dla branży turystycznej to dodatkowy impuls, ponieważ jeden wyjazd generuje większe wydatki i dłuższy pobyt gościa w destynacji.
Czytaj więcej
Airbnb oficjalnie wpisuje trend „destination dupes” do swojej strategii i promuje tańsze, mniej z...
Według danych Global Business Travel Association aż 89 procent podróżnych deklaruje chęć dodawania czasu wolnego do delegacji. Najwięcej zyskują miasta kongresowe i dobrze skomunikowane huby lotnicze, które potrafią połączyć ofertę biznesową z atrakcyjnym czasem wolnym.
Powrót podróży służbowych nie oznacza jednak powrotu do starych nawyków. Jak ocenia Morgan Stanley, firmy latają mniej, ale ich decyzje są bardziej przemyślane. Każdy wyjazd musi mieć uzasadnienie, a sama podróż staje się inwestycją, a nie rutyną.
Era Zooma się nie kończy, po prostu przestaje być symbolem nowoczesności. W 2026 roku biznes znów stawia na spotkania twarzą w twarz, bo to one nadal zamykają kontrakty, budują zaufanie i nadają relacjom realny ciężar – podkreśla raport.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Amerykański fundusz Starboard Value, posiadający ponad 9 procent akcji Tripadvisora, wzywa do gruntownych zmian...
Turystyka w Egipcie rosła najszybciej ze wszystkich krajów na świecie w 2025 roku – wynika z danych UN Tourism....
Nieskazitelna przyroda, morza i dziewicze rafy koralowe, zabytki historyczne – wiele z nich jest wpisanych na Li...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas