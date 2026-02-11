Kariera zawodowa i emerytura mogą poczekać. Ruszają w podróż zanim się zestarzeją

Aktualizacja: 11.02.2026 05:37 Publikacja: 11.02.2026 00:28
Młode pokolenia turystów chcą dłuższych przerw w pracy. Zamiast piąć się po szczeblach kariery, wolą podróżować
Foto: Adobe Stock
Dla profesjonalistów po trzydziestce, którzy zamiast kolejnego awansu wybierają plecak, pociągi i małe pensjonaty daleko od utartych tras, taka pauza to nie zawodowa luka, lecz świadoma inwestycja w jakość życia i trwałość energii zawodowej.
Zjawisko to dotyczy głównie przedstawicieli klasy średniej, pracowników sektora kreatywnego, IT, marketingu, finansów i wolnych zawodów. Nie są to ludzie wypadający z rynku pracy, ale aktywni profesjonaliści, którzy traktują przerwę jako element długoterminowego planowania kariery.
Dla wielu z nich taka „mikroemerytura” oznacza zmianę rytmu życia, wolniejsze poranki w innym kraju, długie przejazdy koleją przez kontynenty i naukę lokalnych zwyczajów i kuchni. Taka przerwa coraz rzadziej postrzegana jest jako luka w CV, a coraz częściej jako świadoma decyzja życiowa.
Jak zauważa dziennik „The New York Times” w jednym z reportaży poświęconych nowym modelom pracy, jednym z głównych powodów tej zmiany jest rosnąca świadomość ograniczeń zdrowotnych i fizycznych, które mogą uniemożliwić realizowanie ambitnych planów w późniejszym wieku.
Jedna z bohaterek reportażu podkreśla, że zdała sobie sprawę, że nie chce czekać do 65. roku życia, aby zacząć żyć. W praktyce oznacza to decyzję, by wymagające podróże, takie jak długie trekkingi, wielotygodniowe wyprawy czy powolne przemieszczanie się między krajami, realizować wtedy, gdy ciało jest na to wystarczająco sprawne. Tego typu deklaracje coraz częściej pojawiają się także w badaniach dotyczących młodszych pokoleń pracowników.
Czytaj więcej
Airbnb oficjalnie wpisuje trend „destination dupes” do swojej strategii i promuje tańsze, mniej z...
Analiza opublikowana przez Forbes Coaches Council wskazuje, że pokolenie Z i młodsi milenialsi oczekują od pracy większej elastyczności, możliwości przerw regeneracyjnych i prawa do czasowego wycofania się bez trwałych konsekwencji zawodowych. Ciągłość zatrudnienia przestaje być dla nich nadrzędną wartością, ustępując miejsca zdrowiu psychicznemu, autonomii i poczuciu kontroli nad własnym czasem. Przekłada się to bezpośrednio na sposób podróżowania, który staje się wolniejszy, dłuższy i coraz częściej odbywa się poza klasycznymi urlopowymi schematami.
W praktyce oznacza to realizację wymagających aktywności, takich jak kilkutygodniowe trekkingi w Patagonii czy długie podróże po Ameryce Południowej i Azji, w trakcie aktywności zawodowej, a nie po jej zakończeniu. Mikroemerytura sprzyja tak zwanemu slow travel, rozumianemu jako przemieszczanie się lądem, dłuższe pobyty w jednym miejscu i budowanie relacji z lokalnymi społecznościami. Zgodnie z raportem „Travel Trends 2026” coraz więcej osób traktuje długie podróże jako formę regeneracji i zmiany perspektywy, a nie klasyczny urlop. Przerwa od pracy staje się elementem cyklu zawodowego, a nie jego zakończeniem.
Trend ten wpisuje się w realia gospodarcze połowy lat 20. XXI wieku. Wysoka inflacja, niestabilność systemów emerytalnych i ograniczone zaufanie do długoterminowych prognoz finansowych sprawiają, że odkładanie satysfakcji na później coraz częściej postrzegane jest jako strategia obarczona ryzykiem.
Czytaj więcej
W obliczu ekstremalnych upałów i coraz większego natłoku turystów w ciągu dnia, wiele miast przen...
Według analiz cytowanych przez NYT decyzja o mikroemeryturze wynika z racjonalnej kalkulacji. Lepiej wykorzystać czas i sprawność fizyczną teraz niż liczyć na niepewną przyszłość, zwłaszcza że poczucie, że nie jest się wyłącznie swoją pracą, staje się kluczowe dla zachowania równowagi psychicznej.
Podobne wnioski płyną z badania brytyjskiego banku HSBC, które pokazuje, że rośnie liczba osób świadomie planujących przerwy w karierze jako element zarządzania własną energią i zdrowiem. Respondenci wskazują, że długotrwała praca bez przerw zwiększa ryzyko wypalenia zawodowego, spadku produktywności i problemów zdrowotnych, co w dłuższej perspektywie generuje wyższe koszty zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.
Dla branży turystycznej oznacza to nową grupę odbiorców, podróżników nieograniczonych kalendarzem urlopowym, gotowych na długie pobyty i mniej oczywiste kierunki oraz na podróż traktowaną jako element życia, a nie nagrodę po nim.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Airbnb oficjalnie wpisuje trend „destination dupes” do swojej strategii i promuje tańsze, mniej zatłoczone, ale...
Od stycznia do listopada 2025 roku z turystycznej bazy noclegowej w Polsce skorzystało 58,9 miliona turystów, w...
Choć liczba noclegów spadła, Baleary osiągnęły w 2025 roku rekordowe przychody z turystyki, 23,4 miliarda euro....
Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, została wybrana na przewodnicząc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas