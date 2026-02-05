Reklama

Gdy zachodzi słońce, zaczyna się zwiedzanie. Nowy trend w turystyce

W obliczu ekstremalnych upałów i coraz większego natłoku turystów w ciągu dnia, wiele miast przenosi zwiedzanie na porę wieczorną i nocną. Metropolie takie jak Rzym i Kioto otwierają swoje zabytki po zmroku, tworząc nowy styl uprawiania turystyki określany mianem noctourismu.

Publikacja: 05.02.2026 03:18

Rzumskie Koloseum można w wybrane dni zwiedzać także nocą.

Rzumskie Koloseum można w wybrane dni zwiedzać także nocą.

Foto: ANSA, FABIO CIMAGLIA

Andrzej Pawluszek

Zmiany klimatu sprawiły, że tradycyjny model zwiedzania w godzinach południowych staje się coraz mniej atrakcyjny. Rekordowe temperatury w basenie Morza Śródziemnego i Azji oraz rosnąca liczba turystów w centrach miast wymuszają zmianę dotychczasowych schematów. W tej sytuacji branża turystyczna promuje rozwiązania określane jako coolcations (z ang. połączenie słów cool i vacations, chłód i wakacje) , zachęcając podróżnych do aktywności poza najgorętszymi porami dnia. . Tym bardziej, że nowoczesne systemy oświetlenia pozwalają eksponować zabytki po zmroku, bez potęgowania smogu świetlnego, co jest kluczowe dla ochrony ekosystemu.

Czytaj więcej

Magdalena Krucz (w środku) opowiedziała dziennikarzom o najbliższych planach Polskiej Organizacji Tu
Popularne Trendy
POT: Za nami rekordowy rok polskiej turystyki. Teraz jedziemy promować kraj na igrzyska

Nocne zwiedzanie zabytków przy sztucznym świetle

Jednym z europejskich liderów nocnej turystyki w 2026 roku jest Rzym. Miasto systematycznie rozwija ofertę zwiedzania po zmroku, udostępniając turystom Koloseum, w tym arenę i podziemia, w ramach nocnych wejść z ograniczoną liczbą zwiedzających. Klasykiem pozostaje Amsterdam i jego „Museumnacht” (noc muzeów), jednak w 2026 roku miasto idzie o krok dalej. Nowością są nocne rejsy kanałami organizowane między innymi w ramach Amsterdamskiego Festiwalu Światła, podczas którego przewodnicy kładą nacisk na historię oświetlenia miasta – od latarni  gazowych po współczesne instalacje LED.

Podobne działania podejmowane są w Japonii. Kioto wykorzystuje tradycję tsukimi, obserwowania księżyca, jako elementu oferty turystycznej. Nocne spacery po dzielnicy Gion i zwiedzanie oświetlonych świątyń pozwalają na równomierniejsze rozłożenie ruchu turystycznego w ciągu doby.

Światło, kosmos i przyroda  

Noctourism obejmuje jednak nie tylko miasta i zabytki. Coraz częściej łączy się z astroturystyką, czyli podróżami do miejsc o małym zanieczyszczeniu światłem. Do takich ofert należą nocne safari w Singapurze i kajakowe wyprawy w Portoryko, umożliwiające obserwowanie bioluminiscencji wody. Tego typu aktywności pozwalają na lepsze wykorzystanie infrastruktury turystycznej poza standardowymi godzinami funkcjonowania.

Reklama
Reklama

Również w Polsce noctourism staje się coraz powszechniejszy, wykorzystuje oficjalne Obszary Ochrony Ciemnego Nieba. Polska dysponuje unikatowymi w skali europejskiej miejscami: Izerski Park Ciemnego Nieba jest pierwszym na świecie parkiem transgranicznym, a Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” jest drugim pod względem wielkości takim obszarem w Europie.

Polskim fenomenem jest też Sopotnia Wielka – pierwsza w Polsce miejscowość, która w 2023 roku uzyskała certyfikat Dark Sky Community, a jej mieszkańcy i gmina systematycznie modernizują oświetlenie publiczne i prywatne, czyniąc ją przykładem polskiego glow-cation (z ang. połączenie słów glow, blask i vacations, wakacje).

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprezentował dziś mapę astroturystyczną
Nowe Trendy
Dolny Śląsk podpowiada, skąd najlepiej widać gwiazdy. Liczy na astroturystów

Jak wygląda naturalna ciemność?

Ważnym terenem do uprawiania noctourismu pozostaje północ Europy. Norwegia, obok Finlandii, przyciąga turystów poszukujących naturalnej ciemności i ograniczonej ingerencji światła sztucznego. O tym, jak nocna turystyka wpływa na postrzeganie ciemności i dlaczego Norwegia stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych kierunków, pisaliśmy w tekście „Noctourism, czyli nocna turystyka. Zobacz, jak wygląda prawdziwa ciemność”.

Dla branży turystycznej noctourism oznacza możliwość rozproszenia ruchu turystycznego i wydłużenia sezonu. Dla podróżnych to przede wszystkim możliwość przeżycia czegoś nowego, a czasem większy komfort zwiedzania i dostęp do miejsc, które do niedawna pozostawały, nomen omen, w cieniu głównego nurtu i poza utartymi szlakami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Włochy Rzym Turystyka
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Turcja: 64 miliony gości i awans w turystycznej lidze z piętnastego na siódme miejsce
Nowe Trendy
Turcja: 64 miliony gości i awans w turystycznej lidze z piętnastego na siódme miejsce
Seniorzy zmieniają turystykę. „Już niedługo wielki przełom”
Nowe Trendy
Seniorzy zmieniają turystykę. „Już niedługo wielki przełom”
Za promocję Węgier w Polsce odpowiadać będzie międzynarodowa agencja Kleber Group
Nowe Trendy
Węgry będą promować się w Polsce. Kontakty z polskimi mediami zlecili zagranicznej firmie
Najpopularniejszym celem podróży w 2025 roku był Londyn
Nowe Trendy
Najpopularniejsze cele podróży w 2025 roku. Liderem Londyn, w siłę rosną miasta chińskie
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama