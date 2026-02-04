Silne mrozy osłabiły chęć podróżowania. Druga tura ferii pod znakiem spadku rezerwacji

W drugiej turze ferii liczba noclegów jest o 19 procent mniejsza niż w pierwszej turze – pisze platforma do rezerwacji noclegów Nocowanie.pl, powołując się na własne dane.

Na taki wynik wpłynął w tym roku dodatkowy czynnik – silny mróz, przed którym w ostatnich dniach ostrzegał IMGW, z temperaturą odczuwalną do nawet minus 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu część osób wybiera wyjazdy bliżej domu lub podejmuje decyzje w późniejszym terminie, choć kierunki typowo zimowe wciąż utrzymują wysoką frekwencję.

Dane Nocowanie.pl wskazują, że obłożenie obiektów noclegowych w Krynicy-Zdroju wynosi 81 procent, w Zakopanem 78 procent, w Karpaczu 76 procent, a w Szklarskiej Porębie 71 procent. To oznacza, że nawet przy osłabionym popycie dostępność miejsc w najpopularniejszych kurortach może szybko maleć, zwłaszcza w najbardziej pożądanych terminach.

Ceny noclegów wyższe niż rok temu

W skali całego rynku ceny noclegów nie wykazują spadków. Średnia cena za osobę za dobę w zestawieniu Nocowanie.pl wynosi niecałe 114 złotych, podczas gdy rok temu było to 101 złotych (wzrost o 13 procent). W popularnych kurortach górskich ceny również wzrosły: w Zakopanem o 14 procent do średnio 118 złotych, w Krynicy-Zdroju o 12 procent do 117 złotych, a w Szklarskiej Porębie o 21 procent do 117 złotych. Karpacz jest nieco tańszy (98 złotych), ale także drożeje rok do roku (o 14 procent). Wśród analizowanych miejscowości najwyższy poziom cen ma Białka Tatrzańska – ponad 153 złote (wzrost o 24 procent).