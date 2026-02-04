Reklama

Silne mrozy osłabiły chęć podróżowania. Druga tura ferii pod znakiem spadku rezerwacji

Przełom stycznia i lutego przyniósł siarczysty mróz i utrudnienia w podróżowaniu, a wraz z nimi większą ostrożność w planowaniu wyjazdów – wynika z analizy platformy rezerwacji noclegów.

Publikacja: 04.02.2026 17:36

Silne mrozy osłabiły chęć podróżowania. Druga tura ferii pod znakiem spadku rezerwacji

Foto: PAP, Grzegorz Momot

Nelly Kamińska

W drugiej turze ferii liczba noclegów jest o 19 procent mniejsza niż w pierwszej turze – pisze platforma do rezerwacji noclegów Nocowanie.pl, powołując się na własne dane.

Na taki wynik wpłynął w tym roku dodatkowy czynnik – silny mróz, przed którym w ostatnich dniach ostrzegał IMGW, z temperaturą odczuwalną do nawet minus 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu część osób wybiera wyjazdy bliżej domu lub podejmuje decyzje w późniejszym terminie, choć kierunki typowo zimowe wciąż utrzymują wysoką frekwencję.

Dane Nocowanie.pl wskazują, że obłożenie obiektów noclegowych w Krynicy-Zdroju wynosi 81 procent, w Zakopanem 78 procent, w Karpaczu 76 procent, a w Szklarskiej Porębie 71 procent. To oznacza, że nawet przy osłabionym popycie dostępność miejsc w najpopularniejszych kurortach może szybko maleć, zwłaszcza w najbardziej pożądanych terminach.

Czytaj więcej

Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany
Hotele
Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany

Ceny noclegów wyższe niż rok temu

W skali całego rynku ceny noclegów nie wykazują spadków. Średnia cena za osobę za dobę w zestawieniu Nocowanie.pl wynosi niecałe 114 złotych, podczas gdy rok temu było to 101 złotych (wzrost o 13 procent). W popularnych kurortach górskich ceny również wzrosły: w Zakopanem o 14 procent do średnio 118 złotych, w Krynicy-Zdroju o 12 procent do 117 złotych, a w Szklarskiej Porębie o 21 procent do 117 złotych. Karpacz jest nieco tańszy (98 złotych), ale także drożeje rok do roku (o 14 procent). Wśród analizowanych miejscowości najwyższy poziom cen ma Białka Tatrzańska – ponad 153 złote (wzrost o 24 procent).

Reklama
Reklama

Są też miejsca, w których można zaoszczędzić – Wisła jest stabilna cenowo (92 złote, minus 1 procent), a Bukowina Tatrzańska notuje wyraźny spadek (niecałe 94 złote, minus 18 procent).

Dodatkowo w styczniu widać typowy mechanizm domykania dostępności: w Szklarskiej Porębie średni poziom cen przesuwa się z około 104 złotych na początku miesiąca do 117 złotych pod koniec, a w Karpaczu z 86 złotych do 98 złotych. W czasie mroźnej zimy to ważny sygnał: gdy część turystów przenosi decyzję na ostatnią chwilę, popularne kierunki nie muszą tanieć, bo zimowa aura utrzymuje presję na najlepsze oferty – pisze Nocowanie.pl.

Czytaj więcej

W ferie zimowe Polacy najchętniej wypoczywają w górach
Hotele
Liczba rezerwacji na ferie wzrosła, ale ich wartość jest mniejsza. Turyści tną koszty

– Druga tura ferii bywa postrzegana jako moment na okazje, bo popyt jest mniejszy niż w pierwszej turze. Nasze dane pokazują jednak, że w najpopularniejszych górskich kurortach obłożenie nadal jest bardzo wysokie, a średnie ceny za osobę za dobę rosną rok do roku. Oszczędność daje dziś przede wszystkim elastyczność: mniej oczywisty kierunek, inny standard lub przesunięcie terminu, a nie czekanie do ostatniej chwili – komentuje ekspertka Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.

O Nocowanie.pl Nocowanie.pl to największy polski portal rezerwacyjny, działający od 2005 roku. Należy do Szallas Group. W swojej bazie ma ponad 20 tysięcy ofert z całej Polski.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Turystyka Noclegi Nocowanie.pl ferie
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Najwięcej turystów zagranicznych podróżujących do Hiszpanii w 2025 roku wybrało Wyspy Kanaryjskie
Hotele
Podsumowanie roku w hiszpańskiej turystyce - wyższe ceny, minimalnie więcej gości
Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany
Hotele
Grudzień w hotelach przeciętny, ale cały 2025 rok udany
Booking.com broni się,że to nie jego systemy zabezpieczeń zostały złamane przez hakerów
Hotele
Setki ofiar nowego sposobu wyłudzenia pieniędzy od turystów. „Na Booking.com”
W ferie zimowe Polacy najchętniej wypoczywają w górach
Hotele
Liczba rezerwacji na ferie wzrosła, ale ich wartość jest mniejsza. Turyści tną koszty
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama