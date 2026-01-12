Reklama

Liczba rezerwacji na ferie wzrosła, ale ich wartość jest mniejsza. Turyści tną koszty

Z analizy rezerwacji w serwisie Nocowanie.pl wynika, że zimą turyści wciąż najchętniej wyjeżdżają w góry, przy czym coraz częściej szukają tańszych kierunków, skracają pobyt i rezygnują z dodatkowych kosztów, takich jak wyżywienie w cenie noclegu.

Publikacja: 12.01.2026 14:21

W ferie zimowe Polacy najchętniej wypoczywają w górach

W ferie zimowe Polacy najchętniej wypoczywają w górach

Foto: PAP, Maciej Kulczyński

Nelly Kamińska

Największym zainteresowaniem w tegoroczne ferie zimowe cieszą się ośrodki narciarskie: Zakopane, Krynica-Zdrój, Szczyrk, Białka i Bukowina Tatrzańska, Wisła i Karpacz. Na popularności zyskuje również Kraków jako baza wypadowa w góry – podaje serwis Nocowanie.pl, powołując się na własne dane rezerwacyjne.

Nad morzem użytkownicy serwisu najczęściej wybierają Kołobrzeg i Gdańsk, natomiast turyści szukający oszczędności decydują się na mniejsze miejscowości, takie jak Darłówko, Łeba czy Niechorze.

Pod względem liczby rezerwacji najlepsza jest pierwsza tura ferii (19 stycznia – 1 lutego). W tym czasie obłożenie obiektów sięga 70 procent w Krynicy-Zdroju, 66 procent w Białce Tatrzańskiej i 60 procent w Zakopanem i Wiśle. W Karkonoszach i Sudetach, między innymi w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Dusznikach-Zdroju czy Zieleńcu, wynosi zwykle 30–35 procent.

W drugiej turze ferii (2–15 lutego) dostępność noclegów jest wyraźnie większa, a po 16 lutego, w trzeciej turze, w wielu miejscowościach obłożenie spada poniżej 40 procent, z wyjątkiem największych stacji narciarskich.

Czytaj więcej

Jedna z tras do jazdy na nartach i snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej
Zanim Wyjedziesz
Parki światła i nowa wieża widokowa. Polskie ośrodki narciarskie gotowe na ferie
Reklama
Reklama

Najdroższe ferie w Tatrach i Beskidach

Czteroosobowa rodzina płaci za cztery noce bez wyżywienia średnio około 1550–1600 złotych. W Tatrach i Beskidach koszt rośnie do 1800 złotych, nad morzem wynosi 1685 złotych, a w Bieszczadach spada do 1285 złotych.

Średnie ceny noclegów w popularnych kurortach górskich są zróżnicowane i wynoszą: 86 złotych za osobę za noc w Karpaczu, 108 złotych w Szczyrku, 112 złotych w Zakopanem i Krynicy-Zdroju oraz aż 148 złotych w Białce Tatrzańskiej – jednym z najdroższych kurortów tego sezonu.

Taniej jest w miejscowościach położonych tuż obok kurortów, takich jak Biały Dunajec, Murzasichle czy okolice Karpacza (82–97 złotych), a także w Bieszczadach, na przykład w Wetlinie (71 złotych) czy Ustrzykach Dolnych (83 złote).

Względem ubiegłego roku najbardziej podrożały Białka Tatrzańska (o 34 procent), Krynica-Zdrój (o 17 procent) i Szczyrk (o 8 procent).

Jednocześnie w niektórych miejscowościach ferie są tańsze niż przed rokiem, należą do nich między innymi Wisła (minus 15 procent), Bukowina Tatrzańska (minus 9 procent) i Kościelisko (minus 2 procent).

Czytaj więcej

Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa”
Zanim Wyjedziesz
Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa”
Reklama
Reklama

Ceny w Kołobrzegu i Gdańsku utrzymują się na poziomie 90–105 zł za osobę za noc, podczas gdy w mniejszych miejscowościach można znaleźć oferty za około 70 złotych.

– Do rozpoczęcia ferii pozostał tydzień, więc ceny mogą się jeszcze zmieniać w zależności od województwa i tury wyjazdów – mówi ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.

– Na razie jesteśmy jednak dobrej myśli – już teraz liczba rezerwacji jest o 4,5 procent większa niż o tej samej porze w 2025 roku, co pokazuje, że zainteresowanie zimowym wypoczynkiem w kraju pozostaje bardzo duże – dodaje.

Krótsze pobyty, wyżywienie we własnym zakresie

Na koszt wyjazdu największy wpływ ma lokalizacja i wyżywienie. Noclegi blisko centrum, stoków i głównych atrakcji są wyraźnie droższe, nawet przy podobnym standardzie.

Do tego dochodzą koszty wyżywienia – śniadanie za około 25–40 złotych za osobę dziennie i obiadokolacja za 40–60 zł, co dla rodziny 2+2 oznacza dodatkowo kilkaset złotych.

Dlatego turyści coraz częściej wybierają apartamenty z aneksem kuchennym i noclegi bez wyżywienia oraz skracają pobyt z tygodnia do 3–4 nocy. Dane Nocowanie.pl pokazują, że na starcie sezonu średnia wartość rezerwacji spadła, licząc rok do roku, o około 8 procent.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Tężnia solankowa w nowym kompleksie uzdrowiskowym w Lidzbarku Warmińskim
Zanim Wyjedziesz
Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Będzie leczyć wodami mineralnymi

– Ferie 2026 pokazują, że Polacy nie rezygnują z wyjazdów, ale dużo uważniej liczą koszty – podkreśla Rzeszutek.

– Coraz częściej wybierają miejscowości położone tuż obok popularnych kurortów, stawiają na apartamenty bez wyżywienia lub obiekty o nieco niższym standardzie, które oferują dobry stosunek ceny do jakości. W takich warunkach wygrywają obiekty oferujące rozsądną cenę, dobrą lokalizację i prostą rezerwację online – dodaje.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Turystyka Noclegi Nocowanie.pl ferie zima
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Bukareszt, pałac parlamentu
Hotele
Bukareszt nałożył podatek na turystów. „Wzmocni promocję”
Założyciele marki Nobu. Od lewej: amerykańsko-izraelski producent filmowy i biznesmen Meir Teper, am
Hotele
De Niro, Messi, Bono – najsłynniejsi hotelarze świata
Chłodne i deszczowe lato nie zaszkodziło turystyce. Polacy podróżowali częściej i drożej
Hotele
Chłodne i deszczowe lato nie zaszkodziło turystyce. Polacy podróżowali częściej i drożej
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Hotelarze: Nie skusimy gości najniższą ceną, ale standardem i jasnymi zasadami pobytu
Hotele
Hotelarze: Nie skusimy gości najniższą ceną, ale standardem i jasnymi zasadami pobytu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama