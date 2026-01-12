Liczba rezerwacji na ferie wzrosła, ale ich wartość jest mniejsza. Turyści tną koszty

Aktualizacja: 12.01.2026 17:24 Publikacja: 12.01.2026 14:21
W ferie zimowe Polacy najchętniej wypoczywają w górach
Foto: PAP, Maciej Kulczyński
Największym zainteresowaniem w tegoroczne ferie zimowe cieszą się ośrodki narciarskie: Zakopane, Krynica-Zdrój, Szczyrk, Białka i Bukowina Tatrzańska, Wisła i Karpacz. Na popularności zyskuje również Kraków jako baza wypadowa w góry – podaje serwis Nocowanie.pl, powołując się na własne dane rezerwacyjne.
Nad morzem użytkownicy serwisu najczęściej wybierają Kołobrzeg i Gdańsk, natomiast turyści szukający oszczędności decydują się na mniejsze miejscowości, takie jak Darłówko, Łeba czy Niechorze.
Pod względem liczby rezerwacji najlepsza jest pierwsza tura ferii (19 stycznia – 1 lutego). W tym czasie obłożenie obiektów sięga 70 procent w Krynicy-Zdroju, 66 procent w Białce Tatrzańskiej i 60 procent w Zakopanem i Wiśle. W Karkonoszach i Sudetach, między innymi w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Dusznikach-Zdroju czy Zieleńcu, wynosi zwykle 30–35 procent.
W drugiej turze ferii (2–15 lutego) dostępność noclegów jest wyraźnie większa, a po 16 lutego, w trzeciej turze, w wielu miejscowościach obłożenie spada poniżej 40 procent, z wyjątkiem największych stacji narciarskich.
Czteroosobowa rodzina płaci za cztery noce bez wyżywienia średnio około 1550–1600 złotych. W Tatrach i Beskidach koszt rośnie do 1800 złotych, nad morzem wynosi 1685 złotych, a w Bieszczadach spada do 1285 złotych.
Średnie ceny noclegów w popularnych kurortach górskich są zróżnicowane i wynoszą: 86 złotych za osobę za noc w Karpaczu, 108 złotych w Szczyrku, 112 złotych w Zakopanem i Krynicy-Zdroju oraz aż 148 złotych w Białce Tatrzańskiej – jednym z najdroższych kurortów tego sezonu.
Taniej jest w miejscowościach położonych tuż obok kurortów, takich jak Biały Dunajec, Murzasichle czy okolice Karpacza (82–97 złotych), a także w Bieszczadach, na przykład w Wetlinie (71 złotych) czy Ustrzykach Dolnych (83 złote).
Względem ubiegłego roku najbardziej podrożały Białka Tatrzańska (o 34 procent), Krynica-Zdrój (o 17 procent) i Szczyrk (o 8 procent).
Jednocześnie w niektórych miejscowościach ferie są tańsze niż przed rokiem, należą do nich między innymi Wisła (minus 15 procent), Bukowina Tatrzańska (minus 9 procent) i Kościelisko (minus 2 procent).
Ceny w Kołobrzegu i Gdańsku utrzymują się na poziomie 90–105 zł za osobę za noc, podczas gdy w mniejszych miejscowościach można znaleźć oferty za około 70 złotych.
– Do rozpoczęcia ferii pozostał tydzień, więc ceny mogą się jeszcze zmieniać w zależności od województwa i tury wyjazdów – mówi ekspert Nocowanie.pl Agnieszka Rzeszutek, cytowana w komunikacie.
– Na razie jesteśmy jednak dobrej myśli – już teraz liczba rezerwacji jest o 4,5 procent większa niż o tej samej porze w 2025 roku, co pokazuje, że zainteresowanie zimowym wypoczynkiem w kraju pozostaje bardzo duże – dodaje.
Na koszt wyjazdu największy wpływ ma lokalizacja i wyżywienie. Noclegi blisko centrum, stoków i głównych atrakcji są wyraźnie droższe, nawet przy podobnym standardzie.
Do tego dochodzą koszty wyżywienia – śniadanie za około 25–40 złotych za osobę dziennie i obiadokolacja za 40–60 zł, co dla rodziny 2+2 oznacza dodatkowo kilkaset złotych.
Dlatego turyści coraz częściej wybierają apartamenty z aneksem kuchennym i noclegi bez wyżywienia oraz skracają pobyt z tygodnia do 3–4 nocy. Dane Nocowanie.pl pokazują, że na starcie sezonu średnia wartość rezerwacji spadła, licząc rok do roku, o około 8 procent.
– Ferie 2026 pokazują, że Polacy nie rezygnują z wyjazdów, ale dużo uważniej liczą koszty – podkreśla Rzeszutek.
– Coraz częściej wybierają miejscowości położone tuż obok popularnych kurortów, stawiają na apartamenty bez wyżywienia lub obiekty o nieco niższym standardzie, które oferują dobry stosunek ceny do jakości. W takich warunkach wygrywają obiekty oferujące rozsądną cenę, dobrą lokalizację i prostą rezerwację online – dodaje.
