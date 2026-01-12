Liczba rezerwacji na ferie wzrosła, ale ich wartość jest mniejsza. Turyści tną koszty

Największym zainteresowaniem w tegoroczne ferie zimowe cieszą się ośrodki narciarskie: Zakopane, Krynica-Zdrój, Szczyrk, Białka i Bukowina Tatrzańska, Wisła i Karpacz. Na popularności zyskuje również Kraków jako baza wypadowa w góry – podaje serwis Nocowanie.pl, powołując się na własne dane rezerwacyjne.

Reklama Reklama

Nad morzem użytkownicy serwisu najczęściej wybierają Kołobrzeg i Gdańsk, natomiast turyści szukający oszczędności decydują się na mniejsze miejscowości, takie jak Darłówko, Łeba czy Niechorze.

Pod względem liczby rezerwacji najlepsza jest pierwsza tura ferii (19 stycznia – 1 lutego). W tym czasie obłożenie obiektów sięga 70 procent w Krynicy-Zdroju, 66 procent w Białce Tatrzańskiej i 60 procent w Zakopanem i Wiśle. W Karkonoszach i Sudetach, między innymi w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Dusznikach-Zdroju czy Zieleńcu, wynosi zwykle 30–35 procent.

W drugiej turze ferii (2–15 lutego) dostępność noclegów jest wyraźnie większa, a po 16 lutego, w trzeciej turze, w wielu miejscowościach obłożenie spada poniżej 40 procent, z wyjątkiem największych stacji narciarskich.