Parki światła i nowa wieża widokowa. Polskie ośrodki narciarskie gotowe na ferie

Aktualizacja: 12.01.2026 17:46 Publikacja: 12.01.2026 13:31
Jedna z tras do jazdy na nartach i snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej
Foto: PKL
Za tydzień rozpoczną się ferie zimowe. Jak co roku, zostały one podzielone na trzy turnusy – pierwszy potrwa od 19 stycznia do 1 lutego, drugi od 2 do 15 lutego, a trzeci od 16 lutego do 1 marca.
Już od początku ferii górskie ośrodki Grupy PKL szykują dla swoich gości sporo zimowych niespodzianek – czytamy w komunikacie biura prasowego Polskich Kolei Linowych.
14 stycznia ruszy sezon narciarski na Kasprowym Wierchu.
– Mamy zimową aurę na Podhalu, choć w Tatrach pokrywa śnieżna jeszcze nie jest na rekordowym poziomie. Przygotowujemy trasę w Dolinie Gąsienicowej na narciarskie otwarcie ferii zimowych na Kasprowym Wierchu – mówi kierownik tatrzańskiego ośrodka Grupy PKL Marcin Kucharski, cytowany w komunikacie.
Wyjazd na Kasprowy Wierch warto zaplanować z wyprzedzeniem i kupić na wybrany dzień i godzinę tourpassy i skipassy (czas wjazdu i zjazdu koleją jest ściśle określony). Grupa PKL rozpocznie sprzedaż skipassów na Kasprowy Wierch w środę 14 stycznia.
Z kolei na Gubałówce od 17 stycznia odbywać się będą wydarzenia muzyczne. Od godziny 14 do 19 na tarasie będzie można posłuchać muzyki w wykonaniu didżejów. Wstęp w cenie biletu na kolej linowo-terenową na Gubałówkę, a liczba miejsc jest ograniczona.
Na Gubałówce przez cały sezon zimowy działać będzie najwyżej położony park światła w Polsce, w którym można zobaczyć rzeźby nawiązujące do tradycji Podhala.
Kraina Światła na Gubałówce
Foto: PKL
Na Gubałówce dostępna jest także polana narciarska i wyciąg, snowpark Goobaya i tor zjazdowy SnowTubbing, który znajduje się tuż przy dolnej stacji kolei PKL.
W czasie ferii w ośrodku PKL na Jaworzynie Krynickiej koło Krynicy-Zdroju działają trasy numer 1 (2600 metrów), numer 2 i 2a (900 metrów), numer 3 (700 metrów), numer 6 i 6s (1000 metrów), numer 7 (500 metrów).
Po świeżo wyratrakowanej trasie numer 6 można także zjeżdżać wieczorem, w godzinach 18-21.
Na trasie numer 2 dostępny jest slalom z pomiarem czasu i nowy snowpark Krynistler, w górnej części stoku.
Trwają przygotowania SkiCrossu (900 metrów) przy trasie numer 6, trwa też śnieżenie trasy numer 4 (1000 metrów).
Dzieci mogą uczyć się na trasach szkoleniowych Misiek i Żółwik.
Ośrodek PKL na Jaworzynie Krynickiej
Foto: PKL
Drugi krynicki ośrodek Grupy PKL znajduje się na Górze Parkowej. Na jej szczyt można wjechać zabytkowymi, odrestaurowanymi wagonami kolei linowo-terenowej z lat 30. XX wieku.
Na miejscu na gości czeka Retro Park Światła oraz Polana Muzyki i Światła z iluminacjami w stylu retro, nawiązującym do klimatu lat 30. XX wieku. Wstęp na Polanę Muzyki i Światła w cenie biletu na przejazd koleją.
Zabytkowa kolejka na Górę Parkową
Foto: PKL
Nową atrakcją na Górze Parkowej będzie wieża widokowa, której otwarcie zaplanowano na 17 stycznia.
Wieża widokowa i Polana Muzyki i Światła na Górze Parkowej
Foto: Konrad Rogoziński
W ośrodku narciarskim na Palenicy w Szczawnicy działają trasy Szafranówka I i rodzinna Palenica II.
W ośrodku na Mosornym Groniu w Zawoi dostępna jest trasa o długości 1,5 kilometra, czynna do godziny 19, oświetlona na całej długości. Dla dzieci przygotowano przenośnik taśmowy i polankę do ćwiczeń.
Atrakcją góry Żar w Międzybrodziu Żywieckim jest Kraina Żaru, pełna efektownych, świetlnych rzeźb nawiązujących stylistyką do tego miejsca. Ośrodek ma również stok dla saneczkarzy.
W tym sezonie zimowym udostępniony zostanie także snowtubing – największa tego typu atrakcja na Śląsku. Będzie on podzielony na strefę tubingu i strefę sanek, kolorowo oświetlony i działający również po zmroku. Dzieci będą mogły zjeżdżać na sankach i jabłuszkach pod opieką rodziców w wygrodzonej strefie Żarusia.
Na górze Jawor w Solinie na odwiedzających czeka Bieszczadzka Furia, czyli „pełen emocji” zjazd o długości ponad 580 metrów. Na szczycie Jawora stoi wieża widokowa z kawiarnią.
Ośrodek PKL w Solinie
Foto: PKL
Grupa PKL zarządza ośmioma ośrodkami na południu Polski, które odwiedza ponad 4 miliony gości rocznie.
