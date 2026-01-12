Reklama

Parki światła i nowa wieża widokowa. Polskie ośrodki narciarskie gotowe na ferie

Od początku ferii zimowych górskie ośrodki Grupy PKL szykują dla swoich gości sporo atrakcji – zawiadamiają Polskie Koleje Linowe. Już pojutrze odbędzie się otwarcie sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu.

Publikacja: 12.01.2026 13:31

Jedna z tras do jazdy na nartach i snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej

Jedna z tras do jazdy na nartach i snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej

Foto: PKL

Nelly Kamińska

Za tydzień rozpoczną się ferie zimowe. Jak co roku, zostały one podzielone na trzy turnusy – pierwszy potrwa od 19 stycznia do 1 lutego, drugi od 2 do 15 lutego, a trzeci od 16 lutego do 1 marca.

Już od początku ferii górskie ośrodki Grupy PKL szykują dla swoich gości sporo zimowych niespodzianek – czytamy w komunikacie biura prasowego Polskich Kolei Linowych.

Ferie zimowe w Tatrach

14 stycznia ruszy sezon narciarski na Kasprowym Wierchu.

– Mamy zimową aurę na Podhalu, choć w Tatrach pokrywa śnieżna jeszcze nie jest na rekordowym poziomie. Przygotowujemy trasę w Dolinie Gąsienicowej na narciarskie otwarcie ferii zimowych na Kasprowym Wierchu – mówi kierownik tatrzańskiego ośrodka Grupy PKL Marcin Kucharski, cytowany w komunikacie.

Wyjazd na Kasprowy Wierch warto zaplanować z wyprzedzeniem i kupić na wybrany dzień i godzinę tourpassy i skipassy (czas wjazdu i zjazdu koleją jest ściśle określony). Grupa PKL rozpocznie sprzedaż skipassów na Kasprowy Wierch w środę 14 stycznia.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Tężnia solankowa w nowym kompleksie uzdrowiskowym w Lidzbarku Warmińskim
Zanim Wyjedziesz
Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Będzie leczyć wodami mineralnymi

Z kolei na Gubałówce od 17 stycznia odbywać się będą wydarzenia muzyczne. Od godziny 14 do 19 na tarasie będzie można posłuchać muzyki w wykonaniu didżejów. Wstęp w cenie biletu na kolej linowo-terenową na Gubałówkę, a liczba miejsc jest ograniczona.

Na Gubałówce przez cały sezon zimowy działać będzie najwyżej położony park światła w Polsce, w którym można zobaczyć rzeźby nawiązujące do tradycji Podhala.

Kraina Światła na Gubałówce

Kraina Światła na Gubałówce

Foto: PKL

Na Gubałówce dostępna jest także polana narciarska i wyciąg, snowpark Goobaya i tor zjazdowy SnowTubbing, który znajduje się tuż przy dolnej stacji kolei PKL.

Czytaj więcej

Rusza budowa kolejnego parku rozrywki w Polsce. „To będzie zupełnie nowa koncepcja”
Zanim Wyjedziesz
Rusza budowa kolejnego parku rozrywki w Polsce. „To będzie zupełnie nowa koncepcja”
Reklama
Reklama

Zimowe atrakcje Beskidów

W czasie ferii w ośrodku PKL na Jaworzynie Krynickiej koło Krynicy-Zdroju działają trasy numer 1 (2600 metrów), numer 2 i 2a (900 metrów), numer 3 (700 metrów), numer 6 i 6s (1000 metrów), numer 7 (500 metrów).

Po świeżo wyratrakowanej trasie numer 6 można także zjeżdżać wieczorem, w godzinach 18-21.

Na trasie numer 2 dostępny jest slalom z pomiarem czasu i nowy snowpark Krynistler, w górnej części stoku.

Trwają przygotowania SkiCrossu (900 metrów) przy trasie numer 6, trwa też śnieżenie trasy numer 4 (1000 metrów).

Dzieci mogą uczyć się na trasach szkoleniowych Misiek i Żółwik.

Ośrodek PKL na Jaworzynie Krynickiej

Ośrodek PKL na Jaworzynie Krynickiej

Foto: PKL

Reklama
Reklama

Drugi krynicki ośrodek Grupy PKL znajduje się na Górze Parkowej. Na jej szczyt można wjechać zabytkowymi, odrestaurowanymi wagonami kolei linowo-terenowej z lat 30. XX wieku.

Na miejscu na gości czeka Retro Park Światła oraz Polana Muzyki i Światła z iluminacjami w stylu retro, nawiązującym do klimatu lat 30. XX wieku. Wstęp na Polanę Muzyki i Światła w cenie biletu na przejazd koleją.

Zabytkowa kolejka na Górę Parkową

Zabytkowa kolejka na Górę Parkową

Foto: PKL

Nową atrakcją na Górze Parkowej będzie wieża widokowa, której otwarcie zaplanowano na 17 stycznia.

Wieża widokowa i Polana Muzyki i Światła na Górze Parkowej

Wieża widokowa i Polana Muzyki i Światła na Górze Parkowej

Foto: Konrad Rogoziński

Reklama
Reklama

W ośrodku narciarskim na Palenicy w Szczawnicy działają trasy Szafranówka I i rodzinna Palenica II.

Czytaj więcej

Nowa wieża widokowa w górach. Ogromny taras na szczycie, balkony jak dłonie
Zanim Wyjedziesz
Nowa wieża widokowa w górach. Ogromny taras na szczycie, balkony jak dłonie

W ośrodku na Mosornym Groniu w Zawoi dostępna jest trasa o długości 1,5 kilometra, czynna do godziny 19, oświetlona na całej długości. Dla dzieci przygotowano przenośnik taśmowy i polankę do ćwiczeń.

Atrakcją góry Żar w Międzybrodziu Żywieckim jest Kraina Żaru, pełna efektownych, świetlnych rzeźb nawiązujących stylistyką do tego miejsca. Ośrodek ma również stok dla saneczkarzy.

W tym sezonie zimowym udostępniony zostanie także snowtubing – największa tego typu atrakcja na Śląsku. Będzie on podzielony na strefę tubingu i strefę sanek, kolorowo oświetlony i działający również po zmroku. Dzieci będą mogły zjeżdżać na sankach i jabłuszkach pod opieką rodziców w wygrodzonej strefie Żarusia.

Reklama
Reklama

Na górze Jawor w Solinie na odwiedzających czeka Bieszczadzka Furia, czyli „pełen emocji” zjazd o długości ponad 580 metrów. Na szczycie Jawora stoi wieża widokowa z kawiarnią.

Ośrodek PKL w Solinie

Ośrodek PKL w Solinie

Foto: PKL

Grupa PKL zarządza ośmioma ośrodkami na południu Polski, które odwiedza ponad 4 miliony gości rocznie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

narty ferie Sporty zimowe Bieszczady Tatry Grupa PKL Beskidy
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Turyści wracają do Izraela. Chętnie polecą ten kraj znajomym
Zanim Wyjedziesz
Turyści wracają do Izraela. Chętnie polecą ten kraj znajomym
Hiszpania ma sposób na zabójcze upały – szykuje „schronienia klimatyczne”
Zanim Wyjedziesz
Hiszpania ma sposób na zabójcze upały – szykuje „schronienia klimatyczne”
Przejazd autostradami podrożał przez inflację
Zanim Wyjedziesz
Kierowcy płacą więcej za włoskie autostrady. Rząd niezadowolony, ale przegrywa w sądzie
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa”
Zanim Wyjedziesz
Warszawa w czołówce turystycznego rankingu „The New York Timesa”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama