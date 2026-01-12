Parki światła i nowa wieża widokowa. Polskie ośrodki narciarskie gotowe na ferie

Za tydzień rozpoczną się ferie zimowe. Jak co roku, zostały one podzielone na trzy turnusy – pierwszy potrwa od 19 stycznia do 1 lutego, drugi od 2 do 15 lutego, a trzeci od 16 lutego do 1 marca.

Reklama Reklama

Już od początku ferii górskie ośrodki Grupy PKL szykują dla swoich gości sporo zimowych niespodzianek – czytamy w komunikacie biura prasowego Polskich Kolei Linowych.

Ferie zimowe w Tatrach

14 stycznia ruszy sezon narciarski na Kasprowym Wierchu.

– Mamy zimową aurę na Podhalu, choć w Tatrach pokrywa śnieżna jeszcze nie jest na rekordowym poziomie. Przygotowujemy trasę w Dolinie Gąsienicowej na narciarskie otwarcie ferii zimowych na Kasprowym Wierchu – mówi kierownik tatrzańskiego ośrodka Grupy PKL Marcin Kucharski, cytowany w komunikacie.

Wyjazd na Kasprowy Wierch warto zaplanować z wyprzedzeniem i kupić na wybrany dzień i godzinę tourpassy i skipassy (czas wjazdu i zjazdu koleją jest ściśle określony). Grupa PKL rozpocznie sprzedaż skipassów na Kasprowy Wierch w środę 14 stycznia.