Nowa wieża widokowa w górach. Ogromny taras na szczycie, balkony jak dłonie

Jutro, 2 grudnia, otworzy się dla zwiedzających drewniana wieża widokowa na górnej stacji kolei krzesełkowej Skolnity, znajdującej się na Wierchu Skalnity (763 metrów nad poziomem morza) w Wiśle – zawiadamia w komunikacie Grupa Pingwina, właściciel ośrodka narciarsko-rowerowego Skolnity.
Na 38-metrową drewnianą wieżę prowadzi ścieżka w koronach drzew o długości 720 metrów (samo podejście do wieży to dodatkowe 680 metrów).
Taras na szczycie wieży ma prawie 300 metrów kwadratowych, można na nim organizować różnego rodzaju wydarzenia. Konstrukcję, oprócz nietypowego kształtu, wyróżniają balkony widokowe w kształcie ogromnych dłoni.
Z wieży roztaczają się widoki na Beskidy i Śląsk Cieszyński, a przy dobrej widoczności na Tatry i aglomerację śląską.
– Ta wieża jest wyjątkowa, bo takich majstersztyków jest w Polsce bardzo mało. Cała konstrukcja wykonana jest z drewna robinii akacjowej, sprowadzonej do nas z zagranicy. Jest tam wycinana, bo mocno wypiera rodzime gatunki. Drewno cechują duża trwałość i ciekawe kształty, a jego fragmenty były dopasowywane przez budowniczych jak puzzle. Z wieży podziwiamy przede wszystkim widoki, ale myślę, że także sama konstrukcja zachwyci wiele osób – mówi koordynatorka marketingu stacji Skolnity, a zarazem dyrektor ds. komunikacji Grupy Pingwina Karolina Hanik, cytowana w komunikacie.
– Na ścieżce powstaje 10 instalacji interaktywnych dotyczących przyrody, na przykład wypiętrzenia Karpat, a także etnografii, muzyki czy kultury regionu. Bardzo ważne jest także to, że w żadnym miejscu nie ma schodów, a nachylenie nie przekracza 5 stopni, wieża jest więc w pełni dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Hanik.
Dojazd pod samą wieżę nie jest możliwy. Odwiedzających zachęca się do skorzystania z dużego, darmowego parkingu przy dolnej stacji kolei krzesełkowej Skolnity, a następnie czteroosobowej kolei linowej.
Obiekt będzie czynny cały rok od 9 do 15 (ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem, do 15 należy też zjechać koleją w dół). Z czasem godziny otwarcia będą się zmieniać, w planach są też dni z nocnym zwiedzaniem.
Wejście na wieżę kosztuje od 99 do 125 złotych bez zniżki (w cenie droższych biletów jest też wjazd/zjazd kolejką i tężnia solankowa) lub od 79 do 109 złotych z ulgą.
To już trzecia wieża widokowa w ośrodkach Grupy Pingwina. Najwyższa jest wieża w Krynicy-Zdroju, która mierzy prawie 50 metrów. Z wieży w ośrodku Kurza Góra w Kurzętniku w województwie warmińsko-mazurskim rozpościera się piękny widok na pradolinę Drwęcy. Wieża w Wiśle to z kolei pierwsza taka atrakcja w województwie śląskim.
Grupę Pingwina tworzy sieć pięciu ośrodków narciarskich, które latem zmieniają się w trasy rowerowe: Skolnity (Wisła), Słotwiny Arena (Krynica-Zdrój), Czarny Groń (Rzyki), Kasina Ski (Kasina Wielka) i Kurza Góra (Kurzętnik). Kurzętnik to największa stacja narciarska w północnej Polsce. Pozostałe ośrodki znajdują się w Beskidach.
