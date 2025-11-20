Holandia drastycznie podnosi VAT na noclegi. Branża turystyczna: Odpłynie 30 procent gości

Rząd premiera Dicka Schoofa argumentuje, że podwyżka jest konieczna, bo wymaga tego budżet państwa a utrzymywanie obniżonej stawki VAT nie ma obecnie uzasadnienia. Ministerstwo Finansów zakłada, że nowe regulacje przyniosą fiskusowi około 660 milionów euro rocznie. Tego optymizmu nie podzielają jednak analitycy banku ABN AMRO, którzy zwracają uwagę, że prognozy ministerstwa zakładają jedynie symboliczne zmiany w zachowaniu turystów, podczas gdy badania pokazują, że wzrost cen noclegów o około 11 procent może sprawić, że 26–30 procent Holendrów wybierze wakacje za granicą, a 5 procent całkowicie zrezygnuje z wyjazdu. Podobnie goście zagraniczni - z podróży do Holandii może zrezygnować około 30 procent gości z Niemiec i 23 procent z Belgii.

Bank ostrzega również, że rządowe wyliczenia nie uwzględniają efektów pośrednich. Przy założeniu około 6,75-procentowego spadku liczby noclegów wydatki turystów w gastronomii, handlu i atrakcjach turystycznych mogą zmniejszyć się o 826 milionów euro. To z kolei oznacza nawet 179 milionów euro mniej wpływów z VAT z tych branż. W ocenie ABN AMRO podwyżka stawki nie tylko osłabi konkurencyjność holenderskiej turystyki, lecz przyniesie efekt odwrotny do zakładanego - zmniejszenie dochodów państwa.

Hotelarze ostrzegają: Stracimy turystów

Branża hotelarska nie pozostawia na podwyżce suchej nitki, podkreślając, że wyższe obciążenie podatkowe znacząco osłabi konkurencyjność Holandii. Koninklijke Horeca Nederland (KHN), najważniejsza organizacja branżowa reprezentująca m.in. hotelarzy, ostrzega, że liczba gości może spaść nawet o 30 procent, szczególnie w regionach przygranicznych, gdzie podróżni bez trudu wybiorą tańszy pobyt w Belgii lub Niemczech.

„Podwyżka VAT odstraszy turystów i będzie kosztować Holandię utratę miejsc pracy” – czytamy w oświadczeniu KHN. Organizacja zwraca uwagę, że sektor turystyczny wciąż odczuwa skutki pandemii i mierzy się z rosnącymi kosztami energii i pracy, dlatego kolejna podwyżka podatku może doprowadzić do ograniczenia inwestycji i pogorszenia jakości usług.

Branża turystyczna myśli, jak uciec od wyższego podatku

Portal NOS informuje, że branża przygotowuje się na nadchodzącą podwyżkę. Najpopularniejszym pomysłem jest przesuwanie części przychodu z samego noclegu na usługi towarzyszące, które pozostają przy 9 procentach VAT. Hotele mogą więc obniżyć cenę pokoju, podnosząc jednocześnie ceny usług dodatkowych, na przykład śniadań, dostępu do basenu i siłowni.