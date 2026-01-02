Reklama

Nowe ceny za wydanie paszportu za granicą. Nawet 200 euro za tę usługę w szczególnym dniu

Z początkiem roku na mocy rozporządzenia ministra spraw zagranicznych zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat konsularnych. Drożej kosztuje między innymi wydanie paszportu.

Publikacja: 02.01.2026 12:17

Nelly Kaminska

1 stycznia 2026 roku zaczęła obowiązywać nowa taryfa opłat konsularnych, wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych z 29 października 2025 roku – podaje rządowy serwis gov.pl.

We wszystkich placówkach konsularnych opłaty konsularne wzrosły od około 25 do 30 procent. Większość opłat konsularnych pozostawała niezmieniona od około 10 lat, a część z nich – od 2013 roku.

W tym czasie znacząco wzrosły koszty pracy, inflacja i koszty funkcjonowania urzędów, w tym koszty usług i przesyłek – tłumaczy rządowy komunikat.

Rozporządzenie wprowadza między innymi wyższe opłaty za wydanie paszportu, za czynności konsularne z zakresu stanu cywilnego (transkrypcje aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń), za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej.

Nowe stawki za wydanie paszportu, w tym w dniu wolnym od pracy

Opłata za wydanie paszportu wzrosła ze 110 do 140 euro, drugiego paszportu z 220 do 280 euro, a paszportu tymczasowego i unijnego tymczasowego dokumentu podróży z 40 do 50 euro.

W nowej tabeli opłat konsularnych pojawiły się również dwie dodatkowe możliwości – wydanie paszportu tymczasowego poza godzinami urzędowania kosztuje 100 euro, a wydanie paszportu tymczasowego w dniu wolnym od pracy – 200 euro.

Polski paszport jest jednym z najbardziej pożądanych na świecie. Bez wiz jego właściciele mogą podróżować bowiem do 188 krajów

W kraju można dostać paszport tymczasowy nawet na niektórych lotniskach, jeśli skończyła się akurat jego ważność lub podróżny zapomniał dokumentu i zorientował się tuż przed odlotem. MSZ prowadzi takie usługi w portach lotniczych Lotnisko Chopina w Warszawie, w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. 

