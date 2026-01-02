Nowe ceny za wydanie paszportu za granicą. Nawet 200 euro za tę usługę w szczególnym dniu

1 stycznia 2026 roku zaczęła obowiązywać nowa taryfa opłat konsularnych, wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych z 29 października 2025 roku – podaje rządowy serwis gov.pl.

We wszystkich placówkach konsularnych opłaty konsularne wzrosły od około 25 do 30 procent. Większość opłat konsularnych pozostawała niezmieniona od około 10 lat, a część z nich – od 2013 roku.

W tym czasie znacząco wzrosły koszty pracy, inflacja i koszty funkcjonowania urzędów, w tym koszty usług i przesyłek – tłumaczy rządowy komunikat.

Rozporządzenie wprowadza między innymi wyższe opłaty za wydanie paszportu, za czynności konsularne z zakresu stanu cywilnego (transkrypcje aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń), za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz za ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej.