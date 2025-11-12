Reklama

Jeden turysta, dwa paszporty na różne kraje? To możliwe – przyznaje niemiecki sąd

Podróżni mogą ubiegać się o wydanie drugiego paszportu, jeśli istnieje uzasadnione ryzyko problemów z wjazdem do niektórych państw z powodu wbitych wcześniej w ich dokumencie podróży pieczątek - uznał Bawarski Wyższy Sąd Administracyjny.

Publikacja: 12.11.2025 14:26

Foto: PAP/DPA, Marijan Murat

Marzena Buczkowska-German

Orzeczenie otwiera drogę tym, którzy chcą uniknąć odmowy wpuszczenia do kraju wynikającej z politycznych napięć między poszczególnymi państwami.

Sprawa dotyczyła sporu między osobą prywatną a lokalnym urzędem paszportowym. Turysta wystąpił o drugi paszport, argumentując, że planuje podróż do kilku krajów i obawia się, że może mieć problem z przekraczaniem granic z powodu pieczątek potwierdzających wizyty w innych państwach. Sąd przyznał mu rację, uznając, że również podróż prywatna może stanowić „uzasadniony interes” i tym samym uzasadniać wyjątek od generalnego zakazu posiadania dwóch ważnych paszportów jednocześnie - relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.

Decyzja potwierdza, że w wyjątkowych wypadkach wydanie drugiego dokumentu podróży jest zgodne z prawem. Jak podkreślił rzecznik sądu, konieczne jest jednak wykazanie i odpowiednie udokumentowanie uzasadnionego interesu. Nie wystarczy samo oświadczenie, że planuje się podróż do wielu krajów – wniosek musi być poparty wiarygodnymi dowodami, na przykład planami podróży, rezerwacjami i wizami.

Pieczątki, które mogą przysporzyć kłopotów

Tło sprawy pokazuje praktyczny problem, z jakim mierzy się część podróżnych. Niektóre państwa odmawiają wjazdu ludziom, którzy mają w paszporcie pieczątki potwierdzające wcześniejszy pobyt w określonych krajach. Na przykład – jak podał sąd – Stany Zjednoczone mogą odmówić wjazdu podróżnym, którzy wcześniej odwiedzili Iran.

Wnoszący do sądu skargę turysta planował podróż dookoła świata, obejmującą m.in. Iran. Obawiał się jednak, że może napotkać trudności przy przekraczaniu granic, jeśli w paszporcie będzie miał wcześniejsze pieczątki z Izraela. Mimo to jego wniosek o wydanie drugiego paszportu został początkowo odrzucony przez urząd administracyjny, który powołał się na zapisy niemieckiej ustawy paszportowej, zabraniającej wydawania dwóch ważnych dokumentów tej samej osobie.

Sąd: podróż prywatna również uzasadnia wydanie drugiego paszportu

W pierwszej instancji, w październiku 2023 roku Sąd Administracyjny w Augsburgu uznał, że podróżny ma „uzasadniony interes” i w związku z tym prawo do drugiego paszportu. Urząd odwołał się od tego wyroku, jednak Bawarski Wyższy Sąd Administracyjny oddalił apelację, potwierdzając wcześniejsze rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że „uzasadniony interes” nie musi dotyczyć wyłącznie celów zawodowych czy bezpieczeństwa narodowego – może obejmować również podróże prywatne, o ile istnieje realne ryzyko utrudnień lub odmowy wjazdu.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny – administracja ma możliwość złożenia skargi na odmowę dopuszczenia rewizji do Federalnego Sądu Administracyjnego.

Nowy kierunek w praktyce paszportowej

Orzeczenie ma znaczenie precedensowe i może mieć wpływ na praktykę wydawania dokumentów podróży w Niemczech. Dla branży turystycznej oznacza to dla klientów planujących podróże do krajów o skomplikowanych relacjach dyplomatycznych większą elastyczność.

Z prawnego punktu widzenia wyrok potwierdza, że „uzasadniony interes” nie jest pojęciem sztywnym, ale powinien być oceniany indywidualnie – z uwzględnieniem faktycznych ryzyk i realiów współczesnych podróży międzynarodowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Turystyka paszport wiza proces sądowy

