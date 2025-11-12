Jeden turysta, dwa paszporty na różne kraje? To możliwe – przyznaje niemiecki sąd

Aktualizacja: 12.11.2025 17:04 Publikacja: 12.11.2025 14:26
Foto: PAP/DPA, Marijan Murat
Orzeczenie otwiera drogę tym, którzy chcą uniknąć odmowy wpuszczenia do kraju wynikającej z politycznych napięć między poszczególnymi państwami.
Sprawa dotyczyła sporu między osobą prywatną a lokalnym urzędem paszportowym. Turysta wystąpił o drugi paszport, argumentując, że planuje podróż do kilku krajów i obawia się, że może mieć problem z przekraczaniem granic z powodu pieczątek potwierdzających wizyty w innych państwach. Sąd przyznał mu rację, uznając, że również podróż prywatna może stanowić „uzasadniony interes” i tym samym uzasadniać wyjątek od generalnego zakazu posiadania dwóch ważnych paszportów jednocześnie - relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.
Czytaj więcej
Polski paszport zajmuje 6. miejsce wśród najpotężniejszych paszportów na świecie. Awansował tam w...
Decyzja potwierdza, że w wyjątkowych wypadkach wydanie drugiego dokumentu podróży jest zgodne z prawem. Jak podkreślił rzecznik sądu, konieczne jest jednak wykazanie i odpowiednie udokumentowanie uzasadnionego interesu. Nie wystarczy samo oświadczenie, że planuje się podróż do wielu krajów – wniosek musi być poparty wiarygodnymi dowodami, na przykład planami podróży, rezerwacjami i wizami.
Tło sprawy pokazuje praktyczny problem, z jakim mierzy się część podróżnych. Niektóre państwa odmawiają wjazdu ludziom, którzy mają w paszporcie pieczątki potwierdzające wcześniejszy pobyt w określonych krajach. Na przykład – jak podał sąd – Stany Zjednoczone mogą odmówić wjazdu podróżnym, którzy wcześniej odwiedzili Iran.
Wnoszący do sądu skargę turysta planował podróż dookoła świata, obejmującą m.in. Iran. Obawiał się jednak, że może napotkać trudności przy przekraczaniu granic, jeśli w paszporcie będzie miał wcześniejsze pieczątki z Izraela. Mimo to jego wniosek o wydanie drugiego paszportu został początkowo odrzucony przez urząd administracyjny, który powołał się na zapisy niemieckiej ustawy paszportowej, zabraniającej wydawania dwóch ważnych dokumentów tej samej osobie.
W pierwszej instancji, w październiku 2023 roku Sąd Administracyjny w Augsburgu uznał, że podróżny ma „uzasadniony interes” i w związku z tym prawo do drugiego paszportu. Urząd odwołał się od tego wyroku, jednak Bawarski Wyższy Sąd Administracyjny oddalił apelację, potwierdzając wcześniejsze rozstrzygnięcie.
W uzasadnieniu sąd stwierdził, że „uzasadniony interes” nie musi dotyczyć wyłącznie celów zawodowych czy bezpieczeństwa narodowego – może obejmować również podróże prywatne, o ile istnieje realne ryzyko utrudnień lub odmowy wjazdu.
Czytaj więcej
Piąty port lotniczy dołączył do grona największych lotnisk w Polsce, na których działa punkt pasz...
Wyrok nie jest jeszcze prawomocny – administracja ma możliwość złożenia skargi na odmowę dopuszczenia rewizji do Federalnego Sądu Administracyjnego.
Orzeczenie ma znaczenie precedensowe i może mieć wpływ na praktykę wydawania dokumentów podróży w Niemczech. Dla branży turystycznej oznacza to dla klientów planujących podróże do krajów o skomplikowanych relacjach dyplomatycznych większą elastyczność.
Z prawnego punktu widzenia wyrok potwierdza, że „uzasadniony interes” nie jest pojęciem sztywnym, ale powinien być oceniany indywidualnie – z uwzględnieniem faktycznych ryzyk i realiów współczesnych podróży międzynarodowych.
Czytaj więcej
Wczasowicz nie może przerzucać odpowiedzialności za swoje roztargnienie na organizatora turystyki...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Orzeczenie otwiera drogę tym, którzy chcą uniknąć odmowy wpuszczenia do kraju wynikającej z politycznych napięć między poszczególnymi państwami.
Sprawa dotyczyła sporu między osobą prywatną a lokalnym urzędem paszportowym. Turysta wystąpił o drugi paszport, argumentując, że planuje podróż do kilku krajów i obawia się, że może mieć problem z przekraczaniem granic z powodu pieczątek potwierdzających wizyty w innych państwach. Sąd przyznał mu rację, uznając, że również podróż prywatna może stanowić „uzasadniony interes” i tym samym uzasadniać wyjątek od generalnego zakazu posiadania dwóch ważnych paszportów jednocześnie - relacjonuje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Najnowszy spot promocyjny Dolnego Śląska pokazuje region jako różnorodny i pełen życia. Ma pomóc miejscom dotkni...
Podczas całodniowych warsztatów branżowych The Travel Club, które odbyły się 7 listopada w holenderskim Vianen,...
Rząd Wysp Kanaryjskich rusza z nowatorską kampanią robioną z myślą o najmłodszych turystach. Chce wykorzystać ic...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Tegoroczne lato było rekordowe pod względem wizyt turystów w Tatrach, choć nierówna, deszczowa pogoda przełożyła...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas