Badanie. Seniorzy chcą podróżować, ale barierą są dla nich nowe technologie

Osoby w wielu ponad 60 lat, choć mocno zainteresowane poznawaniem świata, nie mają wiedzy i umiejętności związanych z nowymi technologiami w podróży. Nie wiedzą na przykład, jak szukać tanich lotów, nie są też obeznani z procedurami lotniskowymi.

Publikacja: 17.12.2025 11:41

Badanie. Seniorzy chcą podróżować, ale barierą są dla nich nowe technologie

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Ponad połowa osób w wieku 60+ nisko ocenia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych technologii i rozwiązań w podróży – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród uczestników warsztatów „Z technologią przez świat”, organizowanych przez firmę Vasco w ramach Akademii Seniora.

Cyfrowa przepaść w podróżowaniu – w czym seniorzy potrzebują wsparcia?

Analiza wyników badania ujawnia konkretne dziedziny, w których osoby starsze napotykają największe bariery technologiczne. 

Aż 86 procent ankietowanych nie radzi sobie z aplikacjami do tłumaczeń (ocenia swój poziom doświadczenia jako niski lub bardzo niski).

Znaczący odsetek, bo ponad 70 procent, nie czuje się pewnie również w kwestii bezpieczeństwa i praw konsumenta podczas zakupu usług turystycznych online.

57 procent ocenia swoje kompetencje w wyszukiwaniu tanich lotów jako bardzo niskie.

Trudności sprawiają też procedury lotniskowe – 43 procent seniorów deklaruje bardzo małą pewność siebie przy odprawie online, a prawie 75 procent nie jest świadome aktualnych regulacji linii lotniczych dotyczących pakowania bagażu podręcznego.

Z czym seniorzy radzą sobie lepiej?

Badanie ujawnia również dziedziny, w których kompetencje cyfrowe seniorów są na wyższym poziomie.

Ponad 50 procent respondentów ocenia swoje umiejętności korzystania z wyszukiwarek internetowych i Map Google jako dobre lub bardzo dobre.

Ponadto około 40 procent seniorów deklaruje co najmniej średni poziom pewności w używaniu mediów społecznościowych i komunikatorów.

Te wyniki sugerują, że seniorzy są biegli w podstawowych narzędziach internetowych, ale potrzebują wsparcia w zakresie bardziej złożonych, turystycznych zastosowań technologii.

Foto: Vasco

Seniorzy potrzebują wzmocnienia kompetencji cyfrowych

Wyniki badania potwierdzają, że edukacja cyfrowa osób 60+ jest realną potrzebą społeczną. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby w wieku 60+ stanowią już 26,6 procent całej populacji Polski, czyli prawie 10 milionów. To najszybciej rosnąca grupa demograficzna w kraju, której potrzeby, także podróżnicze, systematycznie się zmieniają.

Jednocześnie statystyki pokazują, że kompetencje cyfrowe tej grupy są wciąż bardzo niskie. W 2024 roku tylko 13,7 procent osób w wieku 65–74 lata miało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. W szerszej grupie 55–74 lata było to zaledwie 22 procent, wobec 48,8 procent w całej populacji 16–74 lata. Aż 26,5 procent osób w wieku 60–74 lata nigdy nie korzystało z internetu, co oznacza pierwotne wykluczenie cyfrowe.

Mimo to wyraźnie widać, że seniorzy chcą się uczyć i korzystać z technologii – już 36,9 procent osób w wieku 60–74 lata korzysta z internetu kilka razy dziennie, a kolejne 19 procent robi to przynajmniej raz dziennie.

Dane te pochodzą z raportu „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2024 rok”, przygotowanego przez Ministerstwo ds. Polityki Senioralnej pod kierunkiem Marzeny Okły-Drewnowicz, z wykorzystaniem aktualnych badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Aktualne wyniki ankiet zostaną porównane z podobnym badaniem, które zostanie przeprowadzone po zakończeniu zajęć w Akademii Seniora, by zweryfikować, w jakim stopniu program wzmacnia kompetencje uczestników.

Warsztaty „Z technologią przez świat”, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obejmują rozwijanie umiejętności z zakresu planowania podróży, takich jak wyszukiwanie i rezerwacja noclegów online, obsługa aplikacji i narzędzi turystycznych. Seniorzy uczą się, jak korzystać z komunikatorów i grup podróżniczych, poznają zasady bezpieczeństwa w „cyfrowej” podróży, ćwiczą odprawę online, korzystanie z kart pokładowych, obsługę tłumaczy elektronicznych i aplikacji językowych i poznają podstawy mobilnej fotografii i filmowania.

Źródło: rp.pl

