Badanie. Seniorzy chcą podróżować, ale barierą są dla nich nowe technologie

Ponad połowa osób w wieku 60+ nisko ocenia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych technologii i rozwiązań w podróży – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród uczestników warsztatów „Z technologią przez świat”, organizowanych przez firmę Vasco w ramach Akademii Seniora.

Cyfrowa przepaść w podróżowaniu – w czym seniorzy potrzebują wsparcia?

Analiza wyników badania ujawnia konkretne dziedziny, w których osoby starsze napotykają największe bariery technologiczne.

Aż 86 procent ankietowanych nie radzi sobie z aplikacjami do tłumaczeń (ocenia swój poziom doświadczenia jako niski lub bardzo niski).

Znaczący odsetek, bo ponad 70 procent, nie czuje się pewnie również w kwestii bezpieczeństwa i praw konsumenta podczas zakupu usług turystycznych online.

57 procent ocenia swoje kompetencje w wyszukiwaniu tanich lotów jako bardzo niskie.