Badanie. Seniorzy chcą podróżować, ale barierą są dla nich nowe technologie

Aktualizacja: 17.12.2025 16:44 Publikacja: 17.12.2025 11:41
Foto: Adobe Stock
Ponad połowa osób w wieku 60+ nisko ocenia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowych technologii i rozwiązań w podróży – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród uczestników warsztatów „Z technologią przez świat”, organizowanych przez firmę Vasco w ramach Akademii Seniora.
Analiza wyników badania ujawnia konkretne dziedziny, w których osoby starsze napotykają największe bariery technologiczne.
Aż 86 procent ankietowanych nie radzi sobie z aplikacjami do tłumaczeń (ocenia swój poziom doświadczenia jako niski lub bardzo niski).
Znaczący odsetek, bo ponad 70 procent, nie czuje się pewnie również w kwestii bezpieczeństwa i praw konsumenta podczas zakupu usług turystycznych online.
57 procent ocenia swoje kompetencje w wyszukiwaniu tanich lotów jako bardzo niskie.
Trudności sprawiają też procedury lotniskowe – 43 procent seniorów deklaruje bardzo małą pewność siebie przy odprawie online, a prawie 75 procent nie jest świadome aktualnych regulacji linii lotniczych dotyczących pakowania bagażu podręcznego.
Czytaj więcej
Potrzeby i wymagania turystów, sposób, w jaki planują oni podróże, a także sama skala ruchu turys...
Badanie ujawnia również dziedziny, w których kompetencje cyfrowe seniorów są na wyższym poziomie.
Ponad 50 procent respondentów ocenia swoje umiejętności korzystania z wyszukiwarek internetowych i Map Google jako dobre lub bardzo dobre.
Ponadto około 40 procent seniorów deklaruje co najmniej średni poziom pewności w używaniu mediów społecznościowych i komunikatorów.
Te wyniki sugerują, że seniorzy są biegli w podstawowych narzędziach internetowych, ale potrzebują wsparcia w zakresie bardziej złożonych, turystycznych zastosowań technologii.
Foto: Vasco
Wyniki badania potwierdzają, że edukacja cyfrowa osób 60+ jest realną potrzebą społeczną. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby w wieku 60+ stanowią już 26,6 procent całej populacji Polski, czyli prawie 10 milionów. To najszybciej rosnąca grupa demograficzna w kraju, której potrzeby, także podróżnicze, systematycznie się zmieniają.
Jednocześnie statystyki pokazują, że kompetencje cyfrowe tej grupy są wciąż bardzo niskie. W 2024 roku tylko 13,7 procent osób w wieku 65–74 lata miało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe. W szerszej grupie 55–74 lata było to zaledwie 22 procent, wobec 48,8 procent w całej populacji 16–74 lata. Aż 26,5 procent osób w wieku 60–74 lata nigdy nie korzystało z internetu, co oznacza pierwotne wykluczenie cyfrowe.
Mimo to wyraźnie widać, że seniorzy chcą się uczyć i korzystać z technologii – już 36,9 procent osób w wieku 60–74 lata korzysta z internetu kilka razy dziennie, a kolejne 19 procent robi to przynajmniej raz dziennie.
Dane te pochodzą z raportu „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2024 rok”, przygotowanego przez Ministerstwo ds. Polityki Senioralnej pod kierunkiem Marzeny Okły-Drewnowicz, z wykorzystaniem aktualnych badań Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja na dobre zadomowiła się w planowaniu podróży. Dziś aż ośmiu na dziesięciu p...
Aktualne wyniki ankiet zostaną porównane z podobnym badaniem, które zostanie przeprowadzone po zakończeniu zajęć w Akademii Seniora, by zweryfikować, w jakim stopniu program wzmacnia kompetencje uczestników.
Warsztaty „Z technologią przez świat”, realizowane we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obejmują rozwijanie umiejętności z zakresu planowania podróży, takich jak wyszukiwanie i rezerwacja noclegów online, obsługa aplikacji i narzędzi turystycznych. Seniorzy uczą się, jak korzystać z komunikatorów i grup podróżniczych, poznają zasady bezpieczeństwa w „cyfrowej” podróży, ćwiczą odprawę online, korzystanie z kart pokładowych, obsługę tłumaczy elektronicznych i aplikacji językowych i poznają podstawy mobilnej fotografii i filmowania.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Od stycznia Polska Organizacja Turystyczna będzie miała ponownie rzecznika prasowego. Zostanie nim Tomasz Marzec...
Piąty już raz Kapituła nagrody Orły Turystyki „Rzeczpospolitej” przyznała tytuły menedżerom i przedsiębiorcom wy...
W czasach, gdy świat jest dzień i noc rozświetlony sztucznym oświetleniem, północna Norwegia kusi tym, czego lud...
Turyści nocujący w Anglii mogą wkrótce zauważyć nową pozycję na swoich rachunkach. Rząd zdecydował bowiem, że bu...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas