Były dziennikarz telewizyjny będzie rzecznikiem Polskiej Organizacji Turystycznej

Tomasz Marzec to kandydat zapowiedziany osobiście przez wiceministra sportu i turystyki, odpowiedzialnego za sprawy turystyki, Ireneusza Rasia. Jak tłumaczył Raś na spotkaniach z branżą turystyczną i z posłami jeszcze w październiku i listopadzie, jego zdaniem turystyka, jako dziedzina gospodarki potrzebuje lepszego public relations. To z kolei wymaga kogoś, kto dotrze z informacjami o jej znaczeniu, potrzebach i sukcesach do opinii publicznej za pośrednictwem mediów popularnych. Zdaniem wiceministra, w tej roli dobry będzie właśnie Tomasz Marzec, doświadczony dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Polska turystyka potrzebuje lepszego wizerunku

Na jego prośbę Marzec poprowadził konferencję, jaką Raś zorganizował 2 grudnia w Senacie. Konferencja służyła zbliżeniu branży turystycznej i świata polityki. Uczestniczyli w niej przedstawiciele branżowych organizacji, senatorowie i posłowie, a także członkowie rządu, w tym wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Nie lubię dyżurnych formułek o radości z nowych zawodowych wyzwań – deklaruje Tomasz Marzec pytany, jak sobie wyobraża swoją nową rolę. – Wolę zaprosić dziennikarzy do częstego kontaktu i szerszego zainteresowania polską turystyką, która, co mało kto wie, wypracowuje około 5 procent naszego PKB. To tyle, ile Polska wydaje na przykład na obronność. Z nową prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz i całym zespołem zadbamy, żeby także w medialnym przekazie turystyka zajęła należne miejsce, a dziennikarzom nie brakowało tematów związanych z naszą branżą – dodaje.

Tomasz Marzec – reporter, prezenter, a teraz rzecznik

Od stycznia 2023 roku Tomasz Marzec jest w zawodzie dziennikarza tak zwanym wolnym strzelcem (ang. freelencer). Wcześniej (2021-2022) był głównym specjalistą w wydziale prasowym Najwyższej Izby Kontroli, gdzie kierował zespołem przygotowującym informacje prasowe o kluczowych kontrolach i promował w mediach „najważniejsze społecznie wyniki kontroli”.