Były dziennikarz telewizyjny będzie rzecznikiem Polskiej Organizacji Turystycznej

Od stycznia Polska Organizacja Turystyczna będzie miała ponownie rzecznika prasowego. Zostanie nim Tomasz Marzec, były dziennikarz telewizyjny i radiowy.

Publikacja: 17.12.2025 11:39

Tomasz Marzec obejmie swoje obowiązki od stycznia nowego roku

Foto: Filip Frydrykiewicz

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

Tomasz Marzec to kandydat zapowiedziany osobiście przez wiceministra sportu i turystyki, odpowiedzialnego za sprawy turystyki, Ireneusza Rasia. Jak tłumaczył Raś na spotkaniach z branżą turystyczną i z posłami jeszcze w październiku i listopadzie, jego zdaniem turystyka, jako dziedzina gospodarki potrzebuje lepszego public relations. To z kolei wymaga kogoś, kto dotrze z informacjami o jej znaczeniu, potrzebach i sukcesach do opinii publicznej za pośrednictwem mediów popularnych. Zdaniem wiceministra, w tej roli dobry będzie właśnie Tomasz Marzec, doświadczony dziennikarz telewizyjny i radiowy.

– Jestem otwarta na rozmowę o najbardziej nawet zwariowanych pomysłach na promocję Polski. Po 25 lat
Magdalena Krucz na czele Polskiej Organizacji Turystycznej. „Będzie mała rewolucja”

Polska turystyka potrzebuje lepszego wizerunku

Na jego prośbę Marzec poprowadził konferencję, jaką Raś zorganizował 2 grudnia w Senacie. Konferencja służyła zbliżeniu branży turystycznej i świata polityki. Uczestniczyli w niej przedstawiciele branżowych organizacji, senatorowie i posłowie, a także członkowie rządu, w tym wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Nie lubię dyżurnych formułek o radości z nowych zawodowych wyzwań – deklaruje Tomasz Marzec pytany, jak sobie wyobraża swoją nową rolę. – Wolę zaprosić dziennikarzy do częstego kontaktu i szerszego zainteresowania polską turystyką, która, co mało kto wie, wypracowuje około 5 procent naszego PKB. To tyle, ile Polska wydaje na przykład na obronność. Z nową prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz i całym zespołem zadbamy, żeby także w medialnym przekazie turystyka zajęła należne miejsce, a dziennikarzom nie brakowało tematów związanych z naszą branżą – dodaje.

Tomasz Marzec – reporter, prezenter, a teraz rzecznik

Od stycznia 2023 roku Tomasz Marzec jest w zawodzie dziennikarza tak zwanym wolnym strzelcem (ang. freelencer). Wcześniej (2021-2022) był głównym specjalistą w wydziale prasowym Najwyższej Izby Kontroli, gdzie kierował zespołem przygotowującym informacje prasowe o kluczowych kontrolach i promował w mediach „najważniejsze społecznie wyniki kontroli”.

W latach 2006–2020 pracował jako reporter i prezenter programu „Czarno na białym” TVN24, gdzie przygotowywał materiały telewizyjne i relacji na żywo. Relacjonował wydarzenia polityczne w Polsce i za granicą, po 2015 roku „ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wymiarze sprawiedliwości”.

Pracę zawodową zaczynał w Radiu Opole (2002-2005) i w „Trójce” Polskiego Radia (2005–2006). Z wykształcenia jest politologiem po Uniwersytecie Opolskim.

Polska Organizacja Turystyczna, rządowa agenda powołana 25 lat temu do promowania Polski jako celu podróży, nie miała rzecznika prasowego od wielu lat. Ostatnio formalnie tę rolę pełnił od 2020 do 2021 roku Grzegorz Cendrowski.

W POT działa natomiast trzyosobowy zespół Biura Prasowego. W strukturze POT jest też samodzielne stanowisko Dyrektora Zarządzającego do Spraw Komunikacji.

Źródło: rp.pl

Media Telewizja TVN Turystyka Promocja turystyczna Polska Organizacja Turystyczna (POT)
