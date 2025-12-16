Z tego artykułu się dowiesz: Jakie konsekwencje poniosło Airbnb za publikowanie ofert bez licencji?

Dlaczego hiszpańskie ministerstwo uznało praktyki Airbnb za nieuczciwe?

Co zawiera decyzja ministerstwa obok kary finansowej?

Jaka jest szersza strategia rządu Hiszpanii w kontekście rynku mieszkaniowego?

Ministerstwo Praw Społecznych, Konsumpcji i Agendy 2030 (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) ukarało platformę Airbnb grzywną w wysokości 64 055 311 euro za publikowanie ogłoszeń obiektów turystycznych bez wymaganych numerów licencyjnych, podaje hiszpański portal branży turystycznej Hostelur. Decyzja, podpisana przez resort kierowany przez Pabla Bustinduy'a, jest ostateczna i kończy postępowanie administracyjne po oddaleniu odwołania złożonego przez spółkę. Stwierdzone naruszenia dotyczyły łącznie 65 122 ogłoszeń zamieszczonych na platformie.

Poza samą karą finansową decyzja obejmuje również dwie sankcje dodatkowe. Airbnb został zobowiązany do usunięcia treści uznanych za nielegalne i upublicznienia informacji o nałożonej karze. Zdaniem ministerstwa działania te mają charakter prewencyjny i służą wzmocnieniu ochrony konsumentów na rynku najmu krótkoterminowego.

Nieuczciwe praktyki handlowe Airbnb i wprowadzanie w błąd

Główne naruszenie zostało zakwalifikowane jako poważna nieuczciwa praktyka handlowa wobec konsumentów. Resort wskazuje, że Airbnb publikowało oferty obiektów turystycznych bez numerów licencyjnych, co jest sprzeczne z obowiązującymi w większości wspólnot autonomicznych przepisami, wymagającymi podawania numeru rejestracyjnego w reklamie.