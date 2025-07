Airbnb broni się przed oskarżeniami. "To nie my, to hotele. Przybywa ich za szybko"

Dane jasno pokazują, że motorem napędowym overtourismu w Europie są hotele - twierdzi wiceprezes Airbnb. W 2024 roku w hotelach w Unii Europejskiej turyści spędzili rekordowe 3 miliardy nocy, które stanowiły 80 procent wszystkich noclegów.



Aktualizacja: 10.07.2025 01:27 Publikacja: 09.07.2025 16:11