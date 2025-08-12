Reklama

Odwołując się do nowych przepisów Unii Europejskiej, prezes UOKiK zobowiązał Booking.com do właściwego informowania, czy wynajmujący turyście lokal na nocleg za pośrednictwem tej platformy internetowej to przedsiębiorca.

Publikacja: 12.08.2025 12:21

UOKiK przywołuje Booking.com do porządku. Spółka obiecała klientom rekompensaty

Foto: Bloomberg

Filip Frydrykiewicz

Zwrócił też uwagę, że klienci Booking.com muszą wiedzieć, za co odpowiada internetowa platforma handlowa, a za co podmioty oferujące noclegi.

Spółka obiecała, że wprowadzi zmiany, a uprawnionym użytkownikom przyzna rekompensaty.

Organizatorzy przedłużyli termin zgłaszania się unijnych hotelarzy do pozwu zbiorowego
Hotele
Pozew zbiorowy przeciwko Booking.com. Amerykańska platforma zabrała głos

Jak czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, internetowe platformy pozwalają w jednym miejscu znaleźć i porównać wiele adresów z noclegami, wybrać odpowiednią ofertę i zarezerwować ją. Są tam zdjęcia, ceny i opinie innych konsumentów. "Wydaje się, że wystarczy kliknąć „zarezerwuj teraz”, żeby cieszyć się bezpiecznym i udanym pobytem. Czy na pewno? W ramach monitoringu sprawdzającego wprowadzenie dyrektywy Omnibus, Prezes UOKiK zakwestionował realizację obowiązków informacyjnych przez spółkę Booking.com".

– Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus - mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami.

Koniec z niedomówieniami w Booking.com

Postępowanie Prezesa UOKiK wskazało, że Booking.com stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zarzuty dotyczyły braku jasnej informacji, czy wynajmujący to przedsiębiorca. W wypadku rezerwowania noclegu u tych podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy, platforma nieprawidłowo informowała, że zmienia się zakres ochrony prawnej kupującego.

Nieczytelny był też podział obowiązków między Booking.com a dostawcami usług, co na przykład w razie składania reklamacji miało kluczowe znaczenie dla konsumentów rezerwujących noclegi - wyjaśnia UOKiK.

I wyjaśnia dalej, że w efekcie konsumenci mogli zawierać umowy, nie zdając sobie sprawy, że nie przysługuje im ochrona wynikająca z prawa konsumenckiego. Nie wiedzieli również, kto jest odpowiedzialny za wykonanie usługi zakwaterowania – Booking.com czy podmiot oferujący nocleg. Informacje te były rozproszone, niejednoznaczne lub dostępne dopiero po kliknięciu w dodatkowe linki i regulaminy – co utrudniało świadome podejmowanie decyzji.

Booking.com obiecał poprawę i rekompensaty dla klientów

UOKiK informuje też, że w odpowiedzi na jego zarzuty Booking.com zobowiązał się do usunięcia naruszeń i ich skutków. "Spółka wprowadzi zmiany, które zwiększą przejrzystość platformy dla użytkowników. Ważną częścią zobowiązań jest przyznanie rekompensat konsumentom. Skorzystają z nich osoby, które dokonały rezerwacji między 1 stycznia 2023 r. a dniem wprowadzenia zmian, wynikających z decyzji. Zmiany mają być wprowadzone w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji".

Kłopoty Booking.com - masowy pozew klientów z całej Europy i zapowiedź zwolnień
Hotele
Kłopoty Booking.com - masowy pozew klientów z całej Europy i zapowiedź zwolnień

Oznacza to, że klienci Booking.com mogą, powołując się na decyzję prezesa UOKiK złożyć reklamację, jeśli w tym czasie rezerwowali nocleg przez Booking.com.

Co mogą zyskać poszkodowani użytkownicy Booking.com? Mogą liczyć na różne formy rekompensaty, w zależności od tego, na którym są poziomie programu lojalnościowego tej platformy. "Osoby na poziomie pierwszym i drugim zyskają awans o jeden stopień, co automatycznie może się przełożyć na wysokość zniżki w obiektach przyznających upusty w ramach tego programu. Użytkownicy z poziomu trzeciego otrzymają 40 zł do wykorzystania na platformie Booking.com".

O zasadach przyznania rekompensat spółka ma poinformować zarówno zarówno obecnych, jak i byłych klientów.

Nie tylko Booking.com

UOKiK informuje też, że sprawa Booking.com nie jest odosobniona. Urząd sprawdza przestrzeganie obowiązków informacyjnych wynikających z dyrektywy Omnibus także w innych firmach e-commerce. Jak przypomina, wcześniejsze decyzje dotyczyły Zalando i Travelista.

"Na skutek interwencji Prezesa UOKiK również wielu innych przedsiębiorców zmieniło swoje działania lub zadeklarowało wprowadzenie modyfikacji. Dotyczy to operatorów takich platform jak np. Aliexpress, Allegro, Amazon, Bolt, Bolt Food, Empik, Free Now, Glovo, Morele.net, Pyszne.pl, Triverna.pl, Uber, Uber Eats, Wakacje.pl i Wolt. Wspólnym mianownikiem podjętych przez Prezesa UOKiK działań jest potrzeba zapewnienia jasności, kto sprzedaje usługę i jakie prawa przysługują konsumentowi".

Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rekompensata Turystyka.rp.pl Booking.com prawa konsumentów

