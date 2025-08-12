UOKiK przywołuje Booking.com do porządku. Spółka obiecała klientom rekompensaty

Zwrócił też uwagę, że klienci Booking.com muszą wiedzieć, za co odpowiada internetowa platforma handlowa, a za co podmioty oferujące noclegi.

Reklama Reklama

Spółka obiecała, że wprowadzi zmiany, a uprawnionym użytkownikom przyzna rekompensaty.

Jak czytamy w komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, internetowe platformy pozwalają w jednym miejscu znaleźć i porównać wiele adresów z noclegami, wybrać odpowiednią ofertę i zarezerwować ją. Są tam zdjęcia, ceny i opinie innych konsumentów. "Wydaje się, że wystarczy kliknąć „zarezerwuj teraz”, żeby cieszyć się bezpiecznym i udanym pobytem. Czy na pewno? W ramach monitoringu sprawdzającego wprowadzenie dyrektywy Omnibus, Prezes UOKiK zakwestionował realizację obowiązków informacyjnych przez spółkę Booking.com".

– Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus - mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami.