Rząd porządkuje najem krótkoterminowy – centralna ewidencja, regulaminy, kary

Projekt powstał w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Bezpośrednią inspiracją do jego napisania było rozporządzenie Unii Europejskiej z 2024 roku, zwane w skrócie rozporządzeniem STR (od angielskiego short term rental), jednak wcześniej o podobne przepisy upominały się organizacje reprezentujące hotelarzy, a później także organizacja zrzeszająca właścicieli apartamentów na krótki wynajem.

Jak zapewnia Ministerstwo Sportu i Turystyki, rozwiązania zawarte w projekcie zostały wypracowane w toku prowadzonych w latach 2019-2024 analiz, badań, spotkań, konferencji i seminariów "z szeroko rozumianym środowiskiem turystycznym".

"W trakcie (...) prac zwracano uwagę na zmieniające się warunki świadczenia usług turystycznych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku turystycznym, w tym zmiany oczekiwań konsumentów usług turystycznych".





Zgodnie z założeniem przyjętym przez Unię Europejską przepisy powinny być wdrożone do prawa krajowego do 20 maja 2026 roku. Czasu nie zostało więc dużo, ponieważ przed projektem jeszcze cała ścieżka legislacyjna, obejmująca decyzję rządu o przyjęciu projektu (planowany termin to pierwszy kwartał nowego roku) i skierowaniu go do Sejmu, trzy czytania w Sejmie, uchwalenie ustawy, prace nad nią w Senacie, a na koniec jeszcze podpisanie przez prezydenta.