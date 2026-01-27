Chorwacja zlikwidowała 10 tysięcy łóżek dla turystów. „W interesie mieszkańców”

Szef resortu sportu i turystyki zaznaczył na antenie telewizji RTL Danas, że reformy nie były obliczoną na szybki efekt interwencją, ale dobrze przemyślana zmiana kierunku, w którym ma zmierzać turystyka. Chorwacja chce być postrzegana jako kraj, w którym rozwój turystyki odbywa się w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem potrzeb turystów, ale i samych mieszkańców. Oznacza to konieczność ograniczenia infrastruktury turystycznej, minimalizowanie ryzyka pojawienia się zjawiska overtourismu (nadmiernej turystyki) czy ochrona dziedzictwa kulturowego poszczególnych miejsc.

Kontrolowana baza noclegowa w interesie mieszkańców

Przeprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany w prawie podatkowym i przepisach regulujących wynajmowanie nieruchomości zmierzają do lepszego kontrolowania rozbudowy bazy noclegowej, zwłaszcza w ośrodkach turystycznych nad Adriatykiem, i przywrócenia mieszkań najmowi długoterminowemu, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców. Glavina potwierdził, że cele te udało się zrealizować.

Cytując szefa resortu portal Croatia Week informuje, że w 2025 roku na rynku funkcjonowało 14 procent więcej podatników prowadzących działalność najmu długoterminowego niż we wcześniejszych latach; ponad 3600 właścicieli nieruchomości częściowo lub całkowicie przeszło z wynajmu krótkoterminowego na długoterminowy. Doprowadziło to do tego, że w ubiegłym roku, pierwszy raz od 2018 roku, prywatni dostawcy zakwaterowania odnotowali wzrost obłożenia.

– Właśnie do tego dążyliśmy. To bardzo dobre wyniki – skomentował szef resortu sportu i turystyki.