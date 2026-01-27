Chorwacja zlikwidowała 10 tysięcy łóżek dla turystów. „W interesie mieszkańców”

Aktualizacja: 27.01.2026 13:16 Publikacja: 27.01.2026 06:00
Szef resortu sportu i turystyki zaznaczył na antenie telewizji RTL Danas, że reformy nie były obliczoną na szybki efekt interwencją, ale dobrze przemyślana zmiana kierunku, w którym ma zmierzać turystyka. Chorwacja chce być postrzegana jako kraj, w którym rozwój turystyki odbywa się w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem potrzeb turystów, ale i samych mieszkańców. Oznacza to konieczność ograniczenia infrastruktury turystycznej, minimalizowanie ryzyka pojawienia się zjawiska overtourismu (nadmiernej turystyki) czy ochrona dziedzictwa kulturowego poszczególnych miejsc.
Przeprowadzone w ostatnich miesiącach zmiany w prawie podatkowym i przepisach regulujących wynajmowanie nieruchomości zmierzają do lepszego kontrolowania rozbudowy bazy noclegowej, zwłaszcza w ośrodkach turystycznych nad Adriatykiem, i przywrócenia mieszkań najmowi długoterminowemu, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców. Glavina potwierdził, że cele te udało się zrealizować.
Cytując szefa resortu portal Croatia Week informuje, że w 2025 roku na rynku funkcjonowało 14 procent więcej podatników prowadzących działalność najmu długoterminowego niż we wcześniejszych latach; ponad 3600 właścicieli nieruchomości częściowo lub całkowicie przeszło z wynajmu krótkoterminowego na długoterminowy. Doprowadziło to do tego, że w ubiegłym roku, pierwszy raz od 2018 roku, prywatni dostawcy zakwaterowania odnotowali wzrost obłożenia.
– Właśnie do tego dążyliśmy. To bardzo dobre wyniki – skomentował szef resortu sportu i turystyki.
Portal Travel and Tour World wskazuje, że przekształcenia na rynku nieruchomości wpłynęły na popyt na mieszkania. Sprzedaż nieruchomości w pasie nadmorskim miała spaść o około 30 procent rok do roku, co ma zwiastować korektę cen wynajmu mieszkań, a konkretnie ich spadek.
Ceny jeszcze znacząco się nie zmieniły, ale minister jest zdania, że to wkrótce nastąpi. – Mamy nadzieję, że doprowadzi to do stabilizacji cen, jeśli nie w wypadku nowych inwestycji, to przynajmniej tych starszych – komentował.
Oczekiwanie na obniżki jest duże, ponieważ ceny będą czynnikiem decydującym o wyborze wakacyjnego kierunku. Nie chodzi już tylko o zakwaterowanie, bo tu stawki rosną stosunkowo powoli (w 2025 roku średnio o 2,2 – 2,04 procent w wypadku hoteli i kempingów), ale również o ceny pozostałych usług turystycznych. Dlatego Tonči Glavina zaapelował do przedsiębiorców o ustabilizowanie cen.
– Jeśli tego nie zrobimy, konsekwencje odczujemy bardzo szybko, być może już w tym roku – ostrzegł.
