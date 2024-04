Chorwacja: Przestawiamy turystykę na zrównoważone tory. Celem - wysoka jakość

Analiza Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej wykazała, że głównymi autami Chorwacji są bezpieczeństwo, piękno i różnorodność natury (wyspy, wybrzeże, góry), długie i bogate tradycje turystyczne związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym i wreszcie bliskość najważniejszych rynków źródłowych, czyli Niemiec, Słowenii, Austrii, Czech, a nawet Polski.

Swoją przewagę Chorwacja dostrzega też w określonych segmentach turystyki.

- Celujemy w nisze, promując produkty specjalne, takie jak turystyka morska czy kulinarna. Stworzyliśmy kilka mniejszych strategii, które pomagają nam konkurować na tym polu. Współpracujemy z wydawnictwem Michelin, ściągnęliśmy też do Chorwacji magazyn kulinarny „Restaurant”, który przyznaje prestiżowe nagrody branży gastronomicznej The San Pellegrino World’s 50 Best Restaurants. To bardzo pomaga promować Chorwację jako cel turystyki kulinarnej. Naszym partnerem jest też jeden z największych automobilklubów na świecie, niemiecki ADAC - współpraca z nim ma wielki wpływ na promocję kempingów, które stanowią około 25 procent miejsc noclegowych w Chorwacji - mówił dyrektor.

Bardzo ważną rolę w promocji Chorwacji odgrywa też sport. W Chorwacji, podobnie jak w Polsce, turystyka i sport znajdują się w gestii jednego ministerstwa. Sportowcy, na przykład piłkarz Luka Modrić, występują w spotach promujących Chorwację.