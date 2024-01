W tym roku Chorwacka Wspólnota Turystyczna będzie dysponować budżetem w wysokości 52,1 miliona euro. Program działania na 2024 rok zakłada utrzymanie pozycji kraju jako jednego z najważniejszych kierunków turystycznych w basenie Morza Śródziemnego - czytamy na stronie Ministerstwa Turystyki i Sportu Chorwacji.

W tym roku organizacja skupić się na reklamowaniu swojego segmentu premium, czyli turystyki morskiej i usług najwyższej jakości.

W dalszym ciągu wspierać też będzie wczesną rezerwację, ale i niszowe programy, jak na przykład wydarzenia organizowane w czasie adwentu. Doświadczenie z grudnia 2023 roku pokazują, że warto je prowadzić – w ostatnim miesiącu roku do Chorwacji przyjechało 206 tysięcy gości, którzy wykupili łącznie 466 tysięcy noclegów. To o 15 procent więcej niż przed rokiem, jeśli chodzi o liczbę podróży i o 5 procent więcej w odniesieniu do noclegów.

Chorwacka Wspólnota Turystyczna liczy się z tym, że ten rok może być znów pełen wyzwań, ale jak podkreśla ministerstwo, kraj ma rozpoznawalną markę turystyczną, a turyści deklarują duże zadowolenie. Goście dobrze oceniają między innymi stosunek ceny do jakości.