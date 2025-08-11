Hiszpania na turystycznej fali – błogosławieństwo czy pułapka gospodarcza?

Aktualizacja: 11.08.2025 02:27 Publikacja: 11.08.2025 01:41
Hiszpania nie powinna uzależniaćsię zbyt mocno od turystyki – twierdzi ekspert
Foto: Aleksander Kramarz
Po kryzysie strefy euro z roku 2010 i kolejnych turystyka stała się gospodarczym kołem ratunkowym dla krajów południowej Europy – Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Jak wynika z badania „Błogosławieństwo czy przekleństwo? Wzrost gospodarczy napędzany turystyką na południowych peryferiach Europy” („Blessing or Curse? The Rise of Tourism-Led Growth in Europe’s Southern Periphery”), to właśnie ten sektor pomógł zrównoważyć bilanse płatnicze i zapewnił zatrudnienie osobom dotkniętym upadkiem sektora budowlanego – pisze portal Tourism Review.
W Hiszpanii wykorzystano naturalne atuty – klimat, plaże i dziedzictwo kulturowe – aby przyciągnąć miliony nowych gości. W tym roku liczba turystów może sięgnąć już 100 milionów. Mimo niewątpliwego wpływu na produkt krajowy brutto (PKB), masowa turystyka niesie ze sobą poważne konsekwencje społeczne i strukturalne. Wzrost cen mieszkań, przeludnienie, hałas i degradacja jakości życia stają się codziennością mieszkańców Barcelony, Sewilli czy Malagi. Nieruchomości są przekształcane w apartamenty dla turystów, wypierając lokalnych mieszkańców z centrów miast.
Jak zauważa ekspert, Marko Jukic z Bismarck Analysis, masowa turystyka nie daje oczekiwanych korzyści lokalnym społecznościom – zyski trafiają głównie do właścicieli nieruchomości, podczas gdy większość pracowników sektora obsługi otrzymuje niskie pensje i zmaga się z niepewnością zatrudnienia.
Turystyka to branża wymagająca dużego zaangażowania, jednocześnie jest nisko wydajna. Jej wpływ na innowacyjność, badania czy rozwój technologiczny jest ograniczony. Jukic podaje przykład Chorwacji, która, by dorównać Szwajcarii pod względem PKB na mieszkańca, musiałaby przyjąć niemal 400 milionów turystów rocznie. To pokazuje strukturalne ograniczenia takiego modelu wzrostu.
Na dodatek konkurencja rośnie – nie tylko w Europie, ale i ze strony krajów rozwijających się, które oferują podobne atrakcje za niższą cenę i przy mniejszych ograniczeniach prawa pracy. Hiszpania ryzykuje więc spadkiem konkurencyjności i wynagrodzeń, jeśli nie zaoferuje czegoś więcej niż słońce i plaża.
Obserwatorzy wskazują, że południowa Europa może utknąć w gospodarce niskiej wartości dodanej, podczas gdy północny zachód kontynentu rozwija się w oparciu o technologie i usługi wysokiej jakości. Może to pogłębić już istniejące różnice rozwojowe wewnątrz Unii Europejskiej.
Choć sektor przynosi realne korzyści, nie może być jedynym filarem długoterminowego dobrobytu. – Żadne państwo nie wzbogaciło się dzięki samej turystyce – podkreśla Jukic.
Hiszpania musi stawić czoło wyzwaniom strukturalnym: starzejącemu się społeczeństwu, niskiej dzietności, trudnościom konkurencyjnym przemysłu i emigrowaniu młodych, wykształconych obywateli.
Potrzebne są przemyślane działania na rzecz przemysłu, inwestycje publiczne i wsparcie dla sektorów o wysokiej wartości dodanej. Tylko w ten sposób Hiszpania może uniknąć uzależnienia od niezbyt stabilnego sektora i zbudować fundamenty trwałego, zrównoważonego wzrostu.
