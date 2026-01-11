Reklama

Egipt: Gdzie położyć spać 30 milionów turystów? Potrzebna „złota licencja”

Egipt wzmocnia sektor turystyczny, jeden z filarów jego gospodarki. Minister inwestycji i handlu zagranicznego Hassan El-Khatib przedstawił program wsparcia inwestycji. W tym mapę możliwości inwestycyjnych i założenia rozwoju bazy hotelowej w poszczególnych regionach.

Publikacja: 11.01.2026 01:57

Egipt chce do 2030 roku przyjmować 30 milionów turystów rocznie

Foto: Aleksander Kramarz

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Takie podejście ma wspierać strategiczny cel, jakim jest osiągnięcie 30 milionów turystów do 2030 roku (szacuje się, że w minionym roku było ich około 19 milionów), a następnie podwojenie tego wyniku w kolejnych latach. Minister poinformował również, że jego resort prowadzi obecnie gruntowną reformę procedur inwestycyjnych – od katalogowania wszystkich organów licencyjnych i opłat, po integrację procesów starania się o pozwolenia w jednym cyfrowym systemie. Usprawni to procedury, skróci czas oczekiwania i ułatwi inwestowanie, zwłaszcza w turystyce – donosi portal Daily News Egypt.

„Złota licencja” ułatwi inwestowanie w hotele

Szef resortu inwestycji wskazał także na potrzebę egzekwowania realizowania inwestycji turystycznych w zaplanowanych terminach. Wskazał na konieczność wdrażania elastycznych partnerstw publiczno-prywatnych i wykorzystywania zachęt dla inwestorów, w tym „złotej licencji” dla wybranych projektów.

Minister turystyki Sherif Fathy podczas spotkania z El-Khatibem podkreślił konieczność przyspieszenia wydawania zgód na wykorzystanie terenów pod inwestycje turystyczne i zapewnienia stałości opłat na określony czas. Jego zdaniem takie rozwiązania przyciągną kapitał zagraniczny i podniosą wartość egipskich aktywów turystycznych. Zapowiedział ponadto, że obecna mapa inwestycji ma przekształcić się w „bank możliwości inwestycyjnych”, uzupełniony o pełny zestaw procedur, regulacji i zachęt gwarantujących przejrzystość i bezpieczeństwo inwestorów.

Zezwolenia wyprzedzą inwestorów

Z kolei minister mieszkalnictwa Sherif El-Sherbiny przyznał konieczność przyspieszenia wydawania zezwoleń na użytkowanie gruntów i udzielania ich jeszcze przed wystawieniem terenów na sprzedaż. Podkreślił znaczenie wzmacniania partnerstw publiczno-prywatnych w projektach hotelowych i wprowadzenia jednoznacznych zasad wyceny gruntów. Stabilność opłat i sprawne procedury – zaznaczył – są kluczowe dla przygotowania wiarygodnych analiz ekonomicznych.

Na zakończenie spotkania ministrowie uzgodnili, że rozwój turystyki będzie traktowany jako projekt narodowy, zgodny z priorytetami wyznaczonymi przez kierownictwo polityczne kraju. Podjęto decyzję o powołaniu wspólnego zespołu roboczego z przedstawicielami trzech resortów i podległych im instytucji.

Źródło: rp.pl

