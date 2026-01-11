Egipt: Gdzie położyć spać 30 milionów turystów? Potrzebna „złota licencja”

Takie podejście ma wspierać strategiczny cel, jakim jest osiągnięcie 30 milionów turystów do 2030 roku (szacuje się, że w minionym roku było ich około 19 milionów), a następnie podwojenie tego wyniku w kolejnych latach. Minister poinformował również, że jego resort prowadzi obecnie gruntowną reformę procedur inwestycyjnych – od katalogowania wszystkich organów licencyjnych i opłat, po integrację procesów starania się o pozwolenia w jednym cyfrowym systemie. Usprawni to procedury, skróci czas oczekiwania i ułatwi inwestowanie, zwłaszcza w turystyce – donosi portal Daily News Egypt.

„Złota licencja” ułatwi inwestowanie w hotele

Szef resortu inwestycji wskazał także na potrzebę egzekwowania realizowania inwestycji turystycznych w zaplanowanych terminach. Wskazał na konieczność wdrażania elastycznych partnerstw publiczno-prywatnych i wykorzystywania zachęt dla inwestorów, w tym „złotej licencji” dla wybranych projektów.

Minister turystyki Sherif Fathy podczas spotkania z El-Khatibem podkreślił konieczność przyspieszenia wydawania zgód na wykorzystanie terenów pod inwestycje turystyczne i zapewnienia stałości opłat na określony czas. Jego zdaniem takie rozwiązania przyciągną kapitał zagraniczny i podniosą wartość egipskich aktywów turystycznych. Zapowiedział ponadto, że obecna mapa inwestycji ma przekształcić się w „bank możliwości inwestycyjnych”, uzupełniony o pełny zestaw procedur, regulacji i zachęt gwarantujących przejrzystość i bezpieczeństwo inwestorów.