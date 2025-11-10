Po długo oczekiwanym „wielkim otwarciu” z udziałem władz Egiptu i światowych przywódców Wielkie Muzeum Egipskie (Grand Egyptian Museum, GEM) jest wreszcie w pełni otwarte dla publiczności.

Pierwszego dnia (4 listopada) „zwiedzający ustawiali się w kolejce już od samego rana, wyrażając podziw dla architektury muzeum, rozległych otwartych przestrzeni i wciągających galerii. Wystawa poświęcona faraonowi Tutenchamonowi przyciągnęła szczególną uwagę, a wielu chwaliło jej innowacyjny projekt i pierwszą w historii ekspozycję skarbów młodego króla w jednym miejscu”– pisze portal egypt-business.com.

„Gwałtowny wzrost frekwencji” nastąpił w piątek, 7 listopada (pierwszy dzień weekendu w Egipcie). Władze GEM wydały komunikat, że muzeum osiągnęło „pełną pojemność” już wczesnym rankiem, w związku z czym wstrzymana została sprzedaż biletów, zarówno online, jak i w kasach na miejscu.

Wstępu do GEM odmówiono nawet turystom z biletami

O szturmie na GEM z detalami rozpisuje się portal hurghada24.pl. „To, co działo się w piątek i sobotę przed i wewnątrz Wielkiego Muzeum Egipskiego, przechodziło ludzkie pojęcie”. Zwiedzanie polegało na powolnym przesuwaniu się w tłumie spoconych i poirytowanych ludzi.