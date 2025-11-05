Luksusowe noclegi przy Wielkim Muzeum Egipskim. Goście przejdą znad basenu do muzeum

Aktualizacja: 05.11.2025 06:31 Publikacja: 05.11.2025 06:00
Nowy kompleks hotelowy ma stać tuż obok nowo otwartego Wielkiego Muzeum Egipskiego. Obu obiektom mają towarzyszyć ogrody.
Foto: PAP/EPA, MOHAMED HOSSAM
Nowy hotel zajmie teren o powierzchni około 350 tysięcy metrów kwadratowych w zachodnim Kairze, w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkiego Muzeum Egipskiego (GEM). Będą w nim luksusowe pokoje i apartamenty, restauracje typu fine dining, sale konferencyjne i rozległe tereny rekreacyjne z ogrodami.
Jak zapowiedział prezes i dyrektor generalny spółki inwestującej w nowy obiekt, Grupy Talaat Moustafa (TMG), Hisham Talaat Moustafa, otwarcie hotelu planowane jest w ciągu trzech lat - podaje portal „Daily News Egypt”. Projekt będzie połączony z nowo otwartym muzeum specjalnymi przejściami dla pieszych, co pozwoli gościom bezpośrednio przemieszczać się między obiektem a ekspozycjami GEM. To unikatowe rozwiązanie ma symbolicznie połączyć dziedzictwo kulturowe Egiptu z nowoczesną gościnnością – jak zapowiada inwestor.
Inwestycja wpisuje się w rządowy plan kompleksowej przebudowy okolic płaskowyżu piramid i Muzeum Egipskiego, mający przekształcić ten obszar w światowej klasy centrum turystyki i kultury, które przyciągnie setki tysięcy odwiedzających rocznie.
Nowy projekt to kolejny etap wieloletniego partnerstwa TMG i sieci Four Seasons, trwającego już ponad dwie dekady. Współpraca rozpoczęła się od Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza, a następnie objęła m.in. Four Seasons Alexandria at San Stefano, Four Seasons Hotel Luxor (w budowie), Four Seasons Hotel Madinaty i Four Seasons Resort South Med na północnym wybrzeżu Egiptu.
Czytaj więcej
Egipt odnotował imponujący wzrost liczby turystów w 2025 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu mies...
Sojusz TMG i Four Seasons jest uznawany za jedno z najbardziej udanych partnerstw hotelowych w regionie północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, a egipska grupa odgrywa kluczową rolę w rozwoju tej marki w Egipcie.
– Ceny pokojów w najlepszych hotelach w Kairze przekraczają dziś 1000 dolarów za noc, a w Asuanie sięgają 850 dolarów. To dowód na rosnące zainteresowanie luksusowymi pobytami i na odporność egipskiego sektora turystyki premium – zwraca uwagę cytowany przez portal Moustafa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowy hotel zajmie teren o powierzchni około 350 tysięcy metrów kwadratowych w zachodnim Kairze, w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkiego Muzeum Egipskiego (GEM). Będą w nim luksusowe pokoje i apartamenty, restauracje typu fine dining, sale konferencyjne i rozległe tereny rekreacyjne z ogrodami.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Przewodnik Michelin, znany z przyznawania gwiazdek restauracjom, wprowadził wyróżnienia dla hoteli - klucze Mich...
W ramach programu Vision 2030 władze Arabii Saudyjskiej ogłosiły, że do 2028 roku połowę zatrudnionych w obiekta...
XII walne zgromadzenie członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego powołało Radę IGHP na nową kadencję, a t...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Tegoroczny wrzesień był jednym z najlepszych miesięcy w całym roku – uważają przedsiębiorcy zrzeszeni w Północne...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas