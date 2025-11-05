Luksusowe noclegi przy Wielkim Muzeum Egipskim. Goście przejdą znad basenu do muzeum

Nowy hotel zajmie teren o powierzchni około 350 tysięcy metrów kwadratowych w zachodnim Kairze, w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkiego Muzeum Egipskiego (GEM). Będą w nim luksusowe pokoje i apartamenty, restauracje typu fine dining, sale konferencyjne i rozległe tereny rekreacyjne z ogrodami.

Luksusowy hotel będzie połączony z terenem Wielkiego Muzeum Egipskiego

Jak zapowiedział prezes i dyrektor generalny spółki inwestującej w nowy obiekt, Grupy Talaat Moustafa (TMG), Hisham Talaat Moustafa, otwarcie hotelu planowane jest w ciągu trzech lat - podaje portal „Daily News Egypt”. Projekt będzie połączony z nowo otwartym muzeum specjalnymi przejściami dla pieszych, co pozwoli gościom bezpośrednio przemieszczać się między obiektem a ekspozycjami GEM. To unikatowe rozwiązanie ma symbolicznie połączyć dziedzictwo kulturowe Egiptu z nowoczesną gościnnością – jak zapowiada inwestor.

Inwestycja wpisuje się w rządowy plan kompleksowej przebudowy okolic płaskowyżu piramid i Muzeum Egipskiego, mający przekształcić ten obszar w światowej klasy centrum turystyki i kultury, które przyciągnie setki tysięcy odwiedzających rocznie.

Wielkie Muzeum Egipskie i marka Four Seasons Hotel

Nowy projekt to kolejny etap wieloletniego partnerstwa TMG i sieci Four Seasons, trwającego już ponad dwie dekady. Współpraca rozpoczęła się od Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza, a następnie objęła m.in. Four Seasons Alexandria at San Stefano, Four Seasons Hotel Luxor (w budowie), Four Seasons Hotel Madinaty i Four Seasons Resort South Med na północnym wybrzeżu Egiptu.