Luksusowe noclegi przy Wielkim Muzeum Egipskim. Goście przejdą znad basenu do muzeum

Tuż obok otwartego w sobotę Wielkiego Muzeum Egipskiego w Kairze rusza budowa ekskluzywnego kompleksu hotelowego. Inwestycja ma być jednym z najbardziej prestiżowych projektów hotelowych w Egipcie.

Publikacja: 05.11.2025 06:00

Nowy kompleks hotelowy ma stać tuż obok nowo otwartego Wielkiego Muzeum Egipskiego. Obu obiektom maj

Nowy kompleks hotelowy ma stać tuż obok nowo otwartego Wielkiego Muzeum Egipskiego. Obu obiektom mają towarzyszyć ogrody.

Foto: PAP/EPA, MOHAMED HOSSAM

Marzena Buczkowska-German

Nowy hotel zajmie teren o powierzchni około 350 tysięcy metrów kwadratowych w zachodnim Kairze, w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkiego Muzeum Egipskiego (GEM). Będą w nim luksusowe pokoje i apartamenty, restauracje typu fine dining, sale konferencyjne i rozległe tereny rekreacyjne z ogrodami.

Luksusowy hotel będzie połączony z terenem Wielkiego Muzeum Egipskiego

Jak zapowiedział prezes i dyrektor generalny spółki inwestującej w nowy obiekt, Grupy Talaat Moustafa (TMG), Hisham Talaat Moustafa, otwarcie hotelu planowane jest w ciągu trzech lat - podaje portal „Daily News Egypt”. Projekt będzie połączony z nowo otwartym muzeum specjalnymi przejściami dla pieszych, co pozwoli gościom bezpośrednio przemieszczać się między obiektem a ekspozycjami GEM. To unikatowe rozwiązanie ma symbolicznie połączyć dziedzictwo kulturowe Egiptu z nowoczesną gościnnością – jak zapowiada inwestor.

Inwestycja wpisuje się w rządowy plan kompleksowej przebudowy okolic płaskowyżu piramid i Muzeum Egipskiego, mający przekształcić ten obszar w światowej klasy centrum turystyki i kultury, które przyciągnie setki tysięcy odwiedzających rocznie.

Wielkie Muzeum Egipskie i marka Four Seasons Hotel

Nowy projekt to kolejny etap wieloletniego partnerstwa TMG i sieci Four Seasons, trwającego już ponad dwie dekady. Współpraca rozpoczęła się od Four Seasons Hotel Cairo at Nile Plaza, a następnie objęła m.in. Four Seasons Alexandria at San Stefano, Four Seasons Hotel Luxor (w budowie), Four Seasons Hotel Madinaty i Four Seasons Resort South Med na północnym wybrzeżu Egiptu.

Egipt coraz bliżej rekordowego wyniku w turystyce
Egipt coraz bliżej rekordowego wyniku w turystyce
Sojusz TMG i Four Seasons jest uznawany za jedno z najbardziej udanych partnerstw hotelowych w regionie północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, a egipska grupa odgrywa kluczową rolę w rozwoju tej marki w Egipcie.

Ceny pokojów w najlepszych hotelach w Kairze przekraczają dziś 1000 dolarów za noc, a w Asuanie sięgają 850 dolarów. To dowód na rosnące zainteresowanie luksusowymi pobytami i na odporność egipskiego sektora turystyki premium – zwraca uwagę cytowany przez portal Moustafa.

Źródło: rp.pl

Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
