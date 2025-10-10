Reklama

Rewolucja w hotelach arabskiego kraju – mieszkańcy zastąpią obcokrajowców

W ramach programu Vision 2030 władze Arabii Saudyjskiej ogłosiły, że do 2028 roku połowa zatrudnionych w obiektach turystycznych będą stanowić obywatele tego kraju. Nowa polityka ma ograniczyć zależność królestwa od pracowników zagranicznych.

Publikacja: 10.10.2025 06:30

Foto: PAP/CTK, Zaruba Ondrej

Marzena Buczkowska-German

Eksperci oceniają, że plan ten może całkowicie odmienić krajowy sektor turystyczny, choć jego realizacja będzie wymagała czasu i znaczących wydatków. Program będzie wdrażany etapami – do kwietnia 2026 roku udział Saudyjczyków w branży ma wzrosnąć do 40 procent, do stycznia 2027 do 45 procent, a w 2028 osiągnąć zakładane 50 procent.

Celem jest stopniowe przesunięcie pracowników z administracji publicznej do sektora pozanaftowego, co stanowi jeden z filarów reform gospodarczych kraju. Ministerstwo Turystyki zapowiada, że nowe przepisy obejmą również zakaz zlecania prac objętych procesem saudyzacji firmom zewnętrznym, prowadzonym przez obcokrajowców – wyjaśnia portal Travel and Tour World.

Obcokrajowcy wciąż potrzebni do pracy w turystyce Arabii Saudyjskiej

Choć Arabia Saudyjska już teraz prowadzi liczne inwestycje – m.in. mega projekty AlUla, Diriyah i Qiddiya – eksperci podkreślają, że osiągnięcie celu nie będzie łatwe. W wielu dziedzinach, zwłaszcza w hotelarstwie, gastronomii, inżynierii i organizacji wydarzeń, wciąż brakuje wykwalifikowanych Saudyjczyków, pracownicy z zagranicy będą więc niezbędni w krótkiej i średniej perspektywie.

Równocześnie kraj odnotowuje dynamiczny rozwój turystyki. W 2024 roku Arabię Saudyjską zwiedzało 116 milionów turystów krajowych i zagranicznych (zdecydowana większość to uczestnicy pielgrzymek do Mekki), co stanowiło wzrost o 6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ich wydatki sięgnęły 284 miliardów riali saudyjskich (ponad 75 miliardów dolarów), czyli o 11 procent więcej niż rok wcześniej.

Władze planują też rozbudowę infrastruktury lotniczej  lotnisko im. Króla Salmana w Rijadzie ma do 2030 roku obsługiwać 120 milionów pasażerów, a lotnisko im. Króla Abd al-Aziza w Dżuddzie – 100 milionów w 2035 roku. Istotnym elementem strategii lotniczej jest też start nowej linii lotniczej Riyadh Air, która ma obsługiwać  do 2030 roku ponad 100 międzynarodowych tras.

Arabia Saudyjska szkoli przyszłych pracowników hoteli

Realizacja celu 50-procentowej saudyzacji zatrudnienia w turystyce będzie wymagać intensywnego szkolenia, inwestowania w edukację i zmiany postrzegania zawodów turystycznych. Rekruterzy zwracają uwagę, że powodzenie programu zależy od tego, czy te zajęcia będą oceniane jako dające stabilną i prestiżową pracę. Rząd prowadzi już kampanię, mającą zachęcać młodych Saudyjczyków do pracy w hotelarstwie, obsługiwaniu turystów i zarządzaniu obiektami turystycznymi.

Dla pracodawców nowe zasady oznaczają większą kontrolę rekrutacji – zatrudnienie cudzoziemców będzie wymagało uzasadnienia i udowodnienia, że lokalni kandydaci zostali wcześniej rozważeni na poszczególne stanowiska. Choć w wyspecjalizowanych zawodach nadal będzie miejsce dla obcokrajowców, proces zatrudniania stanie się bardziej restrykcyjny.

Zdaniem obserwatorów Arabia Saudyjska stoi przed ogromnym wyzwaniem, ale też wyjątkową szansą. Jeśli uda się połączyć inwestycje infrastrukturalne, edukację i odpowiednie zachęty finansowe, turystyka może stać się jednym z głównych filarów zdywersyfikowanej gospodarki i uczynić królestwo jednym z czołowych kierunków turystycznych świata.

Źródło: rp.pl

