Chłodne i deszczowe lato nie zaszkodziło turystyce. Polacy podróżowali częściej i drożej

Deszczowy lipiec, rosnące ceny i coraz większe wymagania turystów nie wpłynęły negatywnie na wyniki turystyki. Przeciwnie, 2025 rok okazał się dla branży turystycznej jednym z najlepszych od lat – pisze w komunikacie portal rezerwacyjny Triverna.pl.

Reklama Reklama

– Miniony rok kończymy z rekordowymi wynikami, kolejnym etapem dynamicznego wzrostu i potwierdzeniem, że rynek turystyki krajowej i regionalnej wciąż ma ogromny potencjał – mówi dyrektor marketingu w Triverna.pl Krzysztof Dębski, cytowany w komunikacie.

– Liczby mówią same za siebie. W 2025 roku zrealizujemy ponad 190 milionów złotych wartości sprzedanych rezerwacji, co oznacza wzrost o prawie jedną trzecią rok do roku. A w wybranych miesiącach to tempo było jeszcze większe. W lutym sprzedaż wzrosła o 64 procent, a we wrześniu o 62 procent w porównaniu z tymi samymi okresami ubiegłego roku. Co ciekawe, według danych GUS liczba sprzedanych noclegów w Polsce wzrosła o około 8 procent, podczas gdy my zwiększyliśmy liczbę sprzedanych noclegów czterokrotnie szybciej. 2025 rok zamkniemy też z najwyższą w historii firmy rentownością i poziomem EBITDA – podsumowuje Dębski.

Pogoda nie pokrzyżowała planów

Lato 2025, zwłaszcza lipiec, było wyjątkowo zimne i deszczowe. Związane z tym obawy branży turystycznej okazały się jednak przesadzone. Jak wskazują eksperci Trievrna.pl, liczba sprzedanych rezerwacji zwiększyła się aż o 20 procent, a ich wartość o niemal jedną trzecią.

W całym sezonie letnim (czerwiec–sierpień) sprzedaż rezerwacji wzrosła o 23 procent, a ich wartość o 34 procent przy rynkowym wzroście noclegów na poziomie 6 procent.