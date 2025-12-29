Hotelarze z Pomorza Zachodniego: Święta były najlepsze od lat. Sylwester też będzie rekordowy

Aktualizacja: 29.12.2025 19:43 Publikacja: 29.12.2025 14:17
Wypoczynek nad Bałtykiem w okresie świąteczno-noworocznym cieszy się w tym roku rekordowym zainteresowaniem
Foto: PAP, Marcin Bielecki
Tegoroczne święta nad Bałtykiem okazały się wielkim sukcesem frekwencyjnym. Na promenadach i plażach nie brakowało turystów i jednodniowych gości – donosi Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.
– Mamy na pewno duży wzrost zainteresowania Bałtykiem w grudniu. Święta były najlepsze od lat. Pomagały kalendarz, który dał nam aż pięć wolnych dni, i pogoda. Święta były mroźne, ale słoneczne. Turyści z całej Polski przyjeżdżali na weekendowe pobyty, a turyści regionalni na nadmorskie spacery czy morsowanie połączone na przykład z obiadem – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk, cytowana w komunikacie.
Teraz pas nadmorski szykuje się do sylwestra – wiele wskazuje na to, że również rekordowego. W hotelach organizujących bale sylwestrowe obłożenie sięga 100 procent.
– „Nad Bałtykiem” lub „w górach” to dwie odpowiedzi na pytanie, gdzie Polacy chcieliby spędzić ostatni dzień roku. Zauważamy, że popularność wypoczynku nad morzem w końcówce roku jest bardzo duża, a liczba sylwestrowych ofert znacznie większa niż przed rokiem. Obecnie może być już trudno o miejsca w hotelach, które organizują imprezy sylwestrowe – mówi Hanna Mojsiuk.
Jak dodaje, turysta sylwestrowy zwykle rezerwuje dwie noce, by się bawić, ale też korzystać z nadmorskiej aury.
– To były dobre święta dla naszej turystyki i to będzie także dobry koniec roku. Na pewno możemy mówić o znaczącym odbiciu i odrodzeniu po trudnych czasach pandemiczno-wojennych – mówi Mojsiuk.
Wśród nadmorskich miejscowości, które w sylwestra i Nowy Rok cieszą się największym zainteresowaniem, prym wiodą Świnoujście, Mielno, Międzyzdroje, Kołobrzeg i Koszalin. Wiele z nich organizuje własne imprezy plenerowe, na przykład na plaży.
Jak wskazuje Hanna Mojsiuk, w sylwestra zyskuje nie tylko turystyka, ale także gastronomia.
– Mamy dużo sygnałów, że ci, którzy decydują się na pozostanie w domu i organizację rodzinnych spotkań albo wydarzeń z przyjaciółmi, korzystają z cateringu. Często rezerwacje dokonywane są nawet dwa tygodnie przed sylwestrem. Koniec roku to dobry czas dla sektora HoReCa – mówi Mojsiuk.
Hotelarze szacują, że w porównaniu z zeszłym rokiem wzrost zainteresowania pobytami nad morzem w okresie świąteczno-noworocznym wynosi od 20 do nawet 35 procent.
– Dane analityczne pokazują, że liczba rezerwacji wyjazdów w okresie od 19 grudnia 2025 do 6 stycznia 2026 roku wzrosła o około 33 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost dotyczy ogólnie wyjazdów świątecznych i noworocznych. Popularność ofert sylwestrowych ogranicza się w większości do dokonywania rezerwacji krótkoterminowych na kilka dni przed zakończeniem roku, co skutkuje większą dynamiką cen i uzyskaniem maksymalnych przychodów przy pełnym obłożeniu resortu – mówi Katarzyna Zawadzka z kompleksu Wave Międzyzdroje.
Goście sylwestrowi zwracają uwagę, czy hotel organizuje pokaz sztucznych ogni, jak wygląda wyżywienie i czy jest możliwość korzystania z atrakcji takich jak spa. Ważne są też atrakcje dla dzieci – to one często przesądzają o wyborze hotelu.
– Standard wypoczynku nad Bałtykiem rośnie z roku na rok. Konkurujemy już nie tylko ze sobą, ale i z innymi krajami, które przyciągają turystów poza sezonem. Królem zimy zawsze są góry, a ulubioną aktywnością narty, ale czy to oznacza, że nad Bałtykiem nie ma turystów? Nie. Przykładem tego są właśnie rezerwacje w Świnoujściu, które dobijają do 100 procent – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu Kamil Pyclik.
– Nad Bałtykiem w sylwestra nie zabraknie także turystów z Niemiec czy Czech, co jasno pokazuje, że stajemy się regionem przyciągającym turystów cały rok – dodaje właściciel hotelu Hamilton Grzegorz Dobosz.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
