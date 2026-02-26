Dynamiczne pakietowanie usług wkracza do hoteli

Hotele próbują skopiować model sprzedaży oparty na dynamicznym pakietowaniu usług
Branża hotelarska coraz wyraźniej inspiruje się rozwiązaniami znanymi z sektora lotniczego. Jak informuje szwajcarski portal branżowy Travel News, hotele próbują skopiować model sprzedaży oparty na dynamicznym pakietowaniu usług, który w lotnictwie rozwinął się dzięki standardowi NDC (New Distribution Capability).
W liniach lotniczych odejście od sztywnych klas rezerwacyjnych na rzecz dynamicznego łączenia taryfy z dodatkowymi usługami – miejscem przy oknie, bagażem, priorytetowym wejściem na pokłada czy Wi-Fi – całkowicie zmieniło sposób sprzedaży biletów. Teraz podobna transformacja zaczyna obejmować hotelarstwo.
Jeszcze niedawno goście hotelowi wybierali między „pokojem standardowym” a „junior suite”, między widokiem na morze a widokiem na ląd. Technologia zaczyna jednak rozbijać te sztywne kategorie. Zamiast kupować gotowy pakiet, podróżni coraz częściej wybierają konkretne cechy i atrybuty pobytu. Pokój może zostać skonfigurowany według szczegółowych preferencji takich jak sprzęt do ćwiczeń w pokoju, duży ekran lub konsola PlayStation, lokalizacja blisko windy albo gwarantowane poranne słońce, precyzyjnie określona zawartość minibaru, rolety typu blackout czy bardzo szybkie wi-fi do wideokonferencji.
To podejście określane jest mianem „Composable Stay” – pobytu składanego modułowo z wybranych elementów.
Zmiana jest możliwa dzięki nowej generacji systemów rezerwacyjnych - systemy takie jak Amadeus i jego rozwiązanie iHotelier nie zarządzają już wyłącznie dostępnością pokoi, lecz operują na granularnych danych dotyczących poszczególnych cech oferty.
W praktyce oznacza to odejście od klasycznych filtrów rezerwacyjnych. Zamiast zaznaczać gotowe opcje, gość może opisać swoje potrzeby w sposób naturalny, np.: „Potrzebuję cichego pokoju z szybkim wi-fi do wideorozmów i matą do jogi”.
Sztuczna inteligencja analizuje zapytanie i składa dopasowaną ofertę – podobnie jak w dynamicznym zarządzaniu ofertą w liniach lotniczych. To model zbliżony do rozwiązań wdrażanych między innymi przez Lufthansa w obszarze technologii order management, określanej jako „koniec numeru biletu”.
Według Travel News część międzynarodowych sieci hotelowych oraz innowacyjne obiekty niezależne już eksperymentują z modułową swobodą konfiguracji pobytu. I tak, Marriott wykorzystuje aplikację jako centralny punkt zarządzania doświadczeniem klienta. Członkowie programu lojalnościowego Marriott Bonvoy mogą tworzyć szczegółowe profile preferencji. System zapamiętuje nie tylko rodzaj poduszki, lecz także analizuje wcześniejsze zachowania zakupowe i proponuje spersonalizowane opcje dodatkowe, na przykład voucher do spa zamiast kuponu na koktajl.
Hilton był jednym z pionierów cyfrowego wyboru pokoju. Jeszcze przed przyjazdem gość może na cyfrowym planie budynku wskazać dokładny pokój – analogicznie do wyboru miejsca w samolocie. Za pomocą aplikacji można również ustawić temperaturę czy oświetlenie przed wejściem do pokoju.
Otwarte w 2025 roku Otonomus w Las Vegas uchodzi za modelowy przykład „Composable Stay”. Obiekt zrezygnował z klasycznych kategorii pokoi. Gość konfiguruje pobyt modułowo poprzez interfejs oparty na sztucznej inteligencji. Efekt to wyższy udział rezerwacji bezpośrednich, ponieważ oferta jest precyzyjnie dopasowana do profilu wyszukiwania.
W Virgin Hotels personalizacja obejmuje także sam pobyt. Aplikacja „Lucy” pozwala m.in. na indywidualne uzupełnienie minibaru czy regulację temperatury bez konieczności kontaktu z personelem. Rozwiązanie to szczególnie odpowiada pokoleniu cyfrowych nomadów, oczekujących maksymalnej autonomii i kontroli nad doświadczeniem.
Choć wizja „Pick ’n’ Stays” jest atrakcyjna i częściowo już realizowana, branża hotelarska wciąż pozostaje w tyle za lotnictwem pod względem standaryzacji. Jednym z kluczowych problemów jest struktura rynku. Wiele hoteli to obiekty rodzinne lub franczyzowe, korzystające z różnych systemów IT, co utrudnia stworzenie jednolitego, intuicyjnego środowiska zakupowego.
Dodatkowo każdy pokój hotelowy jest w praktyce unikatowy. W przeciwieństwie do samolotu typu Airbus A320, który w niemal identycznej konfiguracji operuje na całym świecie, hotelowe wnętrze jest znacznie bardziej zróżnicowane. To utrudnia wdrożenie jednolitych standardów technologicznych.
Jak podsumowuje Travel News, hotelarstwo znajduje się dziś na wczesnym etapie transformacji – „we wczesnym świcie” zmian. Kierunek jest jasno zarysowany, lecz wdrożenia często blokują bariery technologiczne i organizacyjne.
Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że klasyczny „pokój dwuosobowy standard” może w przyszłości stracić rację bytu. Przewagę konkurencyjną zdobędą te obiekty, które pozwolą gościom samodzielnie konfigurować każdy detal – od wysokiej klasy monitora po lokalizację pokoju względem bufetu śniadaniowego. Hotel przyszłości nie będzie gotowym produktem sprzedawanym w sztywnej kategorii. Będzie zestawem modułów, z których gość sam zbuduje swój pobyt.
