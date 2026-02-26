Dynamiczne pakietowanie usług wkracza do hoteli

Branża hotelarska coraz wyraźniej inspiruje się rozwiązaniami znanymi z sektora lotniczego. Jak informuje szwajcarski portal branżowy Travel News, hotele próbują skopiować model sprzedaży oparty na dynamicznym pakietowaniu usług, który w lotnictwie rozwinął się dzięki standardowi NDC (New Distribution Capability).

W liniach lotniczych odejście od sztywnych klas rezerwacyjnych na rzecz dynamicznego łączenia taryfy z dodatkowymi usługami – miejscem przy oknie, bagażem, priorytetowym wejściem na pokłada czy Wi-Fi – całkowicie zmieniło sposób sprzedaży biletów. Teraz podobna transformacja zaczyna obejmować hotelarstwo.

Jeszcze niedawno goście hotelowi wybierali między „pokojem standardowym” a „junior suite”, między widokiem na morze a widokiem na ląd. Technologia zaczyna jednak rozbijać te sztywne kategorie. Zamiast kupować gotowy pakiet, podróżni coraz częściej wybierają konkretne cechy i atrybuty pobytu. Pokój może zostać skonfigurowany według szczegółowych preferencji takich jak sprzęt do ćwiczeń w pokoju, duży ekran lub konsola PlayStation, lokalizacja blisko windy albo gwarantowane poranne słońce, precyzyjnie określona zawartość minibaru, rolety typu blackout czy bardzo szybkie wi-fi do wideokonferencji.

To podejście określane jest mianem „Composable Stay” – pobytu składanego modułowo z wybranych elementów.