Bez powerbanku na pokład samolotu. Japonia zaostrza zasady po pożarach baterii

Po incydentach, w których doszło do zapalenia się baterii telefonów komórkowych podczas lotów, japońskie ministerstwo transportu poinformowało linie lotnicze, że wprowadza zakaz używania powerbanków w samolotach.

Publikacja: 18.02.2026 15:56

Foto: Adobe Stock

Filip Frydrykiewicz

Informuje o tym na podstawie swoich źródeł podał portal kyodonews.net. Zakaz ma obowiązywać od kwietnia i nie będzie ograniczał się do używania powerbanków do ładowania smartfonów, ale obejmie też ładowanie ich za pomocą gniazdek elektrycznych na pokładzie.

Emirates zakazują używania powerbanków na pokładach samolotów
Linie Lotnicze
Emirates zakazują używania powerbanków na pokładach samolotów

Wcześniej Ministerstwo ds. Infrastruktury, Transportu i Turystyki jedynie apelowało do podróżnych, aby nie umieszczali powerbanków w schowkach bagażowych nad głowami pasażerów i trzymali je w zasięgu ręki podczas lotów. Teraz postanowiło zaostrzyć ograniczenie.

Baterie i powerbanki mogą być przyczyną pożaru

Według ministerstwa baterie litowo-jonowe, powszechnie stosowane w powerbankach, mogą zapalić się pod wpływem uderzenia lub w wyniku stopniowej degradacji.

Nie wolno obecnie przewozić baterii zewnętrznych do telefonów komórkowych w bagażu rejestrowanym, a w bagażu podręcznym można mieć tylko ograniczoną liczbę i moc takich urządzeń.

W styczniu 2025 roku na pokładzie niskokosztowego przewoźnika lotniczego Air Busan wybuchł pożar. Okazało się, że przyczyną był wadliwy powerbank.

Źródło: rp.pl

