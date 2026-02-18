Bez powerbanku na pokład samolotu. Japonia zaostrza zasady po pożarach baterii

Informuje o tym na podstawie swoich źródeł podał portal kyodonews.net. Zakaz ma obowiązywać od kwietnia i nie będzie ograniczał się do używania powerbanków do ładowania smartfonów, ale obejmie też ładowanie ich za pomocą gniazdek elektrycznych na pokładzie.

Wcześniej Ministerstwo ds. Infrastruktury, Transportu i Turystyki jedynie apelowało do podróżnych, aby nie umieszczali powerbanków w schowkach bagażowych nad głowami pasażerów i trzymali je w zasięgu ręki podczas lotów. Teraz postanowiło zaostrzyć ograniczenie.

Baterie i powerbanki mogą być przyczyną pożaru

Według ministerstwa baterie litowo-jonowe, powszechnie stosowane w powerbankach, mogą zapalić się pod wpływem uderzenia lub w wyniku stopniowej degradacji.

Nie wolno obecnie przewozić baterii zewnętrznych do telefonów komórkowych w bagażu rejestrowanym, a w bagażu podręcznym można mieć tylko ograniczoną liczbę i moc takich urządzeń.