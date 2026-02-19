Z Polski do Hurghady – Corendon Airlines zapowiada nowe połączenie

Rejsy do Hurghady z Warszawy będą odbywać się w środy i soboty, samoloty będą wracać do Warszawy tego samego dnia. Podobny rozkład obowiązywać będzie dla połączeń z Katowic – samoloty polecą w środy i soboty w obie strony.

Sprzedaż biletów ma ruszyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Nowe rejsy będą obsługiwane boeingiem 737-800, w wersji mieszczącej 189 pasażerów.

Corendon zapowiada jeszcze więcej połączeń z Polski

Nowa trasa do Hurghady to kolejny etap rozbudowywania siatki połączeń z Polski. Wcześniej linia wprowadziła do oferty loty z Katowic do Heraklionu na Krecie, które „spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem rynku i dużym zainteresowaniem pasażerów”.

W lecie Corendon lata też z Warszawy i Katowic do Antalyi.

Jak zapowiada linia w komunikacie, ma ona jeszcze plany rozbudowania siatki połączeń z Polski w kolejnych sezonach. Przygotowuje nowe kierunki turystyczne w Afryce Północnej i w regionie basenu Morza Śródziemnego.