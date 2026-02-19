Reklama

Z Polski do Hurghady – Corendon Airlines zapowiada nowe połączenie

Linia lotnicza Corendon Airlines wzmacnia swoją obecność na polskim rynku i ogłasza uruchomienie nowego kierunku, tym razem do Hurghady w Egipcie. Połączenia będą realizowane z Warszawy i Katowic, po dwa razy w tygodniu. Start lotów przewidziano na 1 listopada 2026 roku.

Publikacja: 19.02.2026 14:01

Yildiray Karaer, współwłaściciel i prezes Corendon Airlines

Foto: Materiały prasowe Corendon Airlines

Filip Frydrykiewicz

Rejsy do Hurghady z Warszawy będą odbywać się w środy i soboty, samoloty będą wracać do Warszawy tego samego dnia. Podobny rozkład obowiązywać będzie dla połączeń z Katowic – samoloty polecą w środy i soboty w obie strony.

Sprzedaż biletów ma ruszyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Nowe rejsy będą obsługiwane boeingiem 737-800, w wersji mieszczącej 189 pasażerów.

Corendon zapowiada jeszcze więcej połączeń z Polski

Nowa trasa do Hurghady to kolejny etap rozbudowywania siatki połączeń z Polski. Wcześniej linia wprowadziła do oferty loty z Katowic do Heraklionu na Krecie, które „spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem rynku i dużym zainteresowaniem pasażerów”.

W lecie Corendon lata też z Warszawy i Katowic do Antalyi.

Jak zapowiada linia w komunikacie, ma ona jeszcze plany rozbudowania siatki połączeń z Polski w kolejnych sezonach. Przygotowuje nowe kierunki turystyczne w Afryce Północnej i w regionie basenu Morza Śródziemnego.

– Konsekwentnie rozwijamy ofertę z polskich lotnisk, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na sprawdzone, atrakcyjne kierunki wypoczynkowe. Hurghada to naturalne uzupełnienie naszej siatki połączeń i kolejny krok w budowaniu silnej pozycji Corendona Airlines w Polsce – podkreśla cytowana w informacji regionalny kierownik sprzedaży przewoźnika Halina Strzyżewska.

Corendon sponsorem piłki nożnej i golfa

Corendon Airlines przypomina też przy okazji, że stawia również na współpracę strategiczną w sporcie. Jest bowiem partnerem Górnika Zabrze i Polskiej Federacji Golfa, wspierając rozwój sportu i promując podróże jako element nowoczesnego, aktywnego trybu życia. „Partnerstwa te wpisują się w długofalową strategię budowania rozpoznawalności marki i silnych relacji z polskimi kibicami i środowiskiem sportowym” – czytamy.

Uruchomienie połączeń do Hurghady to kolejny dowód, że Polska pozostaje jednym z najważniejszych rynków rozwoju Corendon Airlines, a przewoźnik konsekwentnie poszerza swoją ofertę, odpowiadając na potrzeby pasażerów poszukujących komfortowych i bezpośrednich lotów do popularnych destynacji wakacyjnych.

