Reklama

Wizz Air zapowiada przerwę w działaniu systemu rezerwacyjnego

W związku z planowaną aktualizacją systemów Wizz Air tymczasowo wstrzyma dostęp do platformy rezerwacyjnej i cyfrowych kanałów obsługi klienta.

Publikacja: 23.02.2026 15:19

Planowana przerwa w dostępie do usług cyfrowych Wizz Aira potrwa od godziny 23:00, 25 lutego do godz

Planowana przerwa w dostępie do usług cyfrowych Wizz Aira potrwa od godziny 23:00, 25 lutego do godziny 08:00, 26 lutego

Foto: PAP, Darek Delmanowicz

Nelly Kamińska

Wizz Air tymczasowo wstrzyma dostęp do swojej platformy rezerwacyjnej i cyfrowych kanałów obsługi klienta. Ma to związek z planowaną aktualizacją systemów, której celem jest poprawa niezawodności, stabilności i ogólnej jakości obsługi pasażerów – informuje Wizz Air w komunikacie.

Przerwa potrwa od godziny 23:00 25 lutego do godziny 08:00 26 lutego.

W tym czasie nie będzie dostępnych kilka usług cyfrowych, w tym: rezerwacja nowych lotów, modyfikacja istniejących rezerwacji, odprawa online, funkcje rezerwacyjne w aplikacji mobilnej Wizz Aira, realizacja voucherów i usługi związane z kontem.

Wszystkie loty będą odbywać się zgodnie z rozkładem, a pasażerowie, którzy wcześniej dokonali odprawy lub pobrali karty pokładowe, nie odczują utrudnień – zapewnia przewoźnik.

Czytaj więcej

Plaża w Burgas
Linie Lotnicze
Wizz Air zapowiada nowe kierunki wakacyjne - z Radomia i z Katowic
Reklama
Reklama

Pasażerowie proszeni o odprawienie się online przed planowaną przerwą

– Dokładamy wszelkich starań, aby klienci mogli korzystać z naszych usług w sposób płynny i niezawodny. Planowana aktualizacja umożliwi dalszy rozwój naszych systemów i wdrażanie kolejnych usprawnień na platformach cyfrowych. Dziękujemy naszym klientom za wyrozumiałość podczas prowadzenia tych niezbędnych prac, które pozwolą nam zapewnić jeszcze lepszą jakość obsługi – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.

Wizz Air zaleca pasażerom podróżującym w czasie planowanej przerwy, aby przed jej rozpoczęciem odprawili się online i pobrali karty pokładowe. W razie potrzeby podczas przerwy dostępna będzie jednak bezpłatna odprawa na lotnisku.

Przewoźnik przewiduje, że wszystkie usługi zostaną w pełni przywrócone zaraz po zakończeniu prac serwisowych.

Czytaj więcej

Usługa Wizz Class, początkowo dostępna tylko na kilku trasach, rozszerzona została na całą siatkę po
Linie Lotnicze
„Klasa biznes” Wizz Aira na wszystkich trasach. „Zainteresowanie przerosło oczekiwania”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Wizz Air
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Yildiray Karaer, współwłaściciel i prezes Corendon Airlines
Linie Lotnicze
Z Polski do Hurghady – Corendon Airlines zapowiada nowe połączenie
Plaża w Burgas
Linie Lotnicze
Wizz Air zapowiada nowe kierunki wakacyjne - z Radomia i z Katowic
Bez powerbanku na pokład samolotu. Japonia zaostrza zasady po pożarach baterii
Linie Lotnicze
Bez powerbanku na pokład samolotu. Japonia zaostrza zasady po pożarach baterii
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama