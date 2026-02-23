Wizz Air zapowiada przerwę w działaniu systemu rezerwacyjnego

Wizz Air tymczasowo wstrzyma dostęp do swojej platformy rezerwacyjnej i cyfrowych kanałów obsługi klienta. Ma to związek z planowaną aktualizacją systemów, której celem jest poprawa niezawodności, stabilności i ogólnej jakości obsługi pasażerów – informuje Wizz Air w komunikacie.

Przerwa potrwa od godziny 23:00 25 lutego do godziny 08:00 26 lutego.

W tym czasie nie będzie dostępnych kilka usług cyfrowych, w tym: rezerwacja nowych lotów, modyfikacja istniejących rezerwacji, odprawa online, funkcje rezerwacyjne w aplikacji mobilnej Wizz Aira, realizacja voucherów i usługi związane z kontem.

Wszystkie loty będą odbywać się zgodnie z rozkładem, a pasażerowie, którzy wcześniej dokonali odprawy lub pobrali karty pokładowe, nie odczują utrudnień – zapewnia przewoźnik.