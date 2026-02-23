Wizz Air zapowiada przerwę w działaniu systemu rezerwacyjnego

Planowana przerwa w dostępie do usług cyfrowych Wizz Aira potrwa od godziny 23:00, 25 lutego do godziny 08:00, 26 lutego
Wizz Air tymczasowo wstrzyma dostęp do swojej platformy rezerwacyjnej i cyfrowych kanałów obsługi klienta. Ma to związek z planowaną aktualizacją systemów, której celem jest poprawa niezawodności, stabilności i ogólnej jakości obsługi pasażerów – informuje Wizz Air w komunikacie.
Przerwa potrwa od godziny 23:00 25 lutego do godziny 08:00 26 lutego.
W tym czasie nie będzie dostępnych kilka usług cyfrowych, w tym: rezerwacja nowych lotów, modyfikacja istniejących rezerwacji, odprawa online, funkcje rezerwacyjne w aplikacji mobilnej Wizz Aira, realizacja voucherów i usługi związane z kontem.
Wszystkie loty będą odbywać się zgodnie z rozkładem, a pasażerowie, którzy wcześniej dokonali odprawy lub pobrali karty pokładowe, nie odczują utrudnień – zapewnia przewoźnik.
– Dokładamy wszelkich starań, aby klienci mogli korzystać z naszych usług w sposób płynny i niezawodny. Planowana aktualizacja umożliwi dalszy rozwój naszych systemów i wdrażanie kolejnych usprawnień na platformach cyfrowych. Dziękujemy naszym klientom za wyrozumiałość podczas prowadzenia tych niezbędnych prac, które pozwolą nam zapewnić jeszcze lepszą jakość obsługi – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.
Wizz Air zaleca pasażerom podróżującym w czasie planowanej przerwy, aby przed jej rozpoczęciem odprawili się online i pobrali karty pokładowe. W razie potrzeby podczas przerwy dostępna będzie jednak bezpłatna odprawa na lotnisku.
Przewoźnik przewiduje, że wszystkie usługi zostaną w pełni przywrócone zaraz po zakończeniu prac serwisowych.
