„Klasa biznes” Wizz Aira na wszystkich trasach. „Zainteresowanie przerosło oczekiwania”

Usługa Wizz Class została początkowo wprowadzona na wybranych lotach do i z Budapesztu, Bukaresztu-Otopeni, Warszawy, Londynu-Luton, Londynu-Gatwick – Rzymu-Fiumicino. Zainteresowanie nią przerosło oczekiwania przewoźnika, zwłaszcza wśród podróżujących służbowo, którzy chcą mieć więcej przestrzeni na pokładzie i podróżować wygodniej – pisze Wizz Air w komunikacie.

W ramach usługi Wizz Class pasażerowie dostają dodatkowe miejsce w pierwszym rzędzie (1B i 1E), co zapewnia więcej przestrzeni i bardziej komfortowe warunki do odpoczynku lub pracy.

Wizz Class można dokupić jako usługę dodatkową w trakcie rezerwacji przy wyborze pakietów Smart lub Plus, które już obejmują pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż podręczny o wadze do 10 kilogramów. Oprócz zarezerwowanego wolnego miejsca środkowego klienci Wizz Class dostają bezpłatny napój bezalkoholowy i przekąskę.

Pasażerowie chwalą Wizz Class

– Po przetestowaniu Wizz Class w sześciu naszych bazach i otrzymaniu wyjątkowo pozytywnych opinii stało się jasne, że pasażerowie, szczególnie podróżujący służbowo, cenią dodatkowy komfort i przestrzeń, jakie oferuje ta usługa – mówi członkini zarządu ds. handlowych Wizz Aira Silvia Mosquera, cytowana w komunikacie.