Reklama
Rozwiń
Reklama

„Klasa biznes” Wizz Aira na wszystkich trasach. „Zainteresowanie przerosło oczekiwania”

Wizz Air rozszerza usługę Wizz Class na całą siatkę połączeń. Decyzję podjął po udanym pilotażu w sześciu bazach i w odpowiedzi na duże zainteresowanie pasażerów. Pełne wdrożenie usługi już uruchomiono.

Publikacja: 10.02.2026 13:04

Usługa Wizz Class, początkowo dostępna tylko na kilku trasach, rozszerzona została na całą siatkę po

Usługa Wizz Class, początkowo dostępna tylko na kilku trasach, rozszerzona została na całą siatkę połaczeń Wizz Aira

Foto: Art Service

Nelly Kamińska

Usługa Wizz Class została początkowo wprowadzona na wybranych lotach do i z Budapesztu, Bukaresztu-Otopeni, Warszawy, Londynu-Luton, Londynu-Gatwick – Rzymu-Fiumicino. Zainteresowanie nią przerosło oczekiwania przewoźnika, zwłaszcza wśród podróżujących służbowo, którzy chcą mieć więcej przestrzeni na pokładzie i podróżować wygodniej – pisze Wizz Air w komunikacie.

W ramach usługi Wizz Class pasażerowie dostają dodatkowe miejsce w pierwszym rzędzie (1B i 1E), co zapewnia więcej przestrzeni i bardziej komfortowe warunki do odpoczynku lub pracy.

Wizz Class można dokupić jako usługę dodatkową w trakcie rezerwacji przy wyborze pakietów Smart lub Plus, które już obejmują pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż podręczny o wadze do 10 kilogramów. Oprócz zarezerwowanego wolnego miejsca środkowego klienci Wizz Class dostają bezpłatny napój bezalkoholowy i przekąskę.

Czytaj więcej

Choć József Váradi, prezes linii lotniczej Wizz Air, krytuje klasę biznes jako nieekologiczną, sam w
Linie Lotnicze
Klasa biznes w samolotach to samo zło? Głos zabrał prezes Wizz Aira, sam nie bez winy

Pasażerowie chwalą Wizz Class

– Po przetestowaniu Wizz Class w sześciu naszych bazach i otrzymaniu wyjątkowo pozytywnych opinii stało się jasne, że pasażerowie, szczególnie podróżujący służbowo, cenią dodatkowy komfort i przestrzeń, jakie oferuje ta usługa – mówi członkini zarządu ds. handlowych Wizz Aira Silvia Mosquera, cytowana w komunikacie.

Reklama
Reklama

– Nawet przy ograniczonym początkowym wdrożeniu zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, dlatego rozszerzamy Wizz Class na całą siatkę połączeń, aby jeszcze więcej klientów mogło skorzystać z dodatkowej przestrzeni i wygody, pozostając jednocześnie przy naszym efektywnym, jednoklasowym modelu – dodaje.

W przeciwieństwie do tradycyjnej klasy biznes, Wizz Class nie wymaga kosztownej przebudowy kabiny. Wystarczy sprzedać dwa środkowe miejsca, aby zapewnić pasażerom więcej przestrzeni, jednocześnie zachowując wysokowydajną konfigurację, która pozwala utrzymać niskie ceny biletów – głosi komunikat.

Czytaj więcej

W 2025 roku Wizz Air przewiózł na swoich pokładach 68,6 miliona pasażerów, w tym roku celuje w ponad
Linie Lotnicze
Wizz Air: Rok 2025 był dla nas rekordowy. W 2026 zamierzamy pójść jeszcze dalej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Wizz Air
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Linia lotnicza musi zwrócić pieniądze za bilety. Ważne orzeczenie sądu
Linie Lotnicze
Linia lotnicza musi zwrócić pieniądze za bilety. Ważne orzeczenie sądu
Icelandair wchodzi na polski rynek - połączy Gdańsk z Keflavíkiem
Linie Lotnicze
Islandzkie narodowe linie lotnicze wchodzą do Polski. Będą latać do Gdańska
Linie lotnicze Emirates wprowadzają drugie codzienne połączenie na lotnisko Narita w Tokio
Linie Lotnicze
Linie lotnicze Emirates będą częściej latać na tokijskie lotnisko Narita
W 2025 roku Wizz Air przewiózł na swoich pokładach 68,6 miliona pasażerów, w tym roku celuje w ponad
Linie Lotnicze
Wizz Air: Rok 2025 był dla nas rekordowy. W 2026 zamierzamy pójść jeszcze dalej
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama