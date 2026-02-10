„Klasa biznes” Wizz Aira na wszystkich trasach. „Zainteresowanie przerosło oczekiwania”

Aktualizacja: 10.02.2026 17:02 Publikacja: 10.02.2026 13:04
Usługa Wizz Class, początkowo dostępna tylko na kilku trasach, rozszerzona została na całą siatkę połaczeń Wizz Aira
Usługa Wizz Class została początkowo wprowadzona na wybranych lotach do i z Budapesztu, Bukaresztu-Otopeni, Warszawy, Londynu-Luton, Londynu-Gatwick – Rzymu-Fiumicino. Zainteresowanie nią przerosło oczekiwania przewoźnika, zwłaszcza wśród podróżujących służbowo, którzy chcą mieć więcej przestrzeni na pokładzie i podróżować wygodniej – pisze Wizz Air w komunikacie.
W ramach usługi Wizz Class pasażerowie dostają dodatkowe miejsce w pierwszym rzędzie (1B i 1E), co zapewnia więcej przestrzeni i bardziej komfortowe warunki do odpoczynku lub pracy.
Wizz Class można dokupić jako usługę dodatkową w trakcie rezerwacji przy wyborze pakietów Smart lub Plus, które już obejmują pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż podręczny o wadze do 10 kilogramów. Oprócz zarezerwowanego wolnego miejsca środkowego klienci Wizz Class dostają bezpłatny napój bezalkoholowy i przekąskę.
– Po przetestowaniu Wizz Class w sześciu naszych bazach i otrzymaniu wyjątkowo pozytywnych opinii stało się jasne, że pasażerowie, szczególnie podróżujący służbowo, cenią dodatkowy komfort i przestrzeń, jakie oferuje ta usługa – mówi członkini zarządu ds. handlowych Wizz Aira Silvia Mosquera, cytowana w komunikacie.
– Nawet przy ograniczonym początkowym wdrożeniu zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, dlatego rozszerzamy Wizz Class na całą siatkę połączeń, aby jeszcze więcej klientów mogło skorzystać z dodatkowej przestrzeni i wygody, pozostając jednocześnie przy naszym efektywnym, jednoklasowym modelu – dodaje.
W przeciwieństwie do tradycyjnej klasy biznes, Wizz Class nie wymaga kosztownej przebudowy kabiny. Wystarczy sprzedać dwa środkowe miejsca, aby zapewnić pasażerom więcej przestrzeni, jednocześnie zachowując wysokowydajną konfigurację, która pozwala utrzymać niskie ceny biletów – głosi komunikat.
