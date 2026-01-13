Reklama

Jeden pasażer i jeden bilet, ale dwa fotele i przekąska - Wizz Air wprowadza nową usługę

Wizz Air wprowadza nową usługę WIZZ Class. W jej ramach pasażer może liczyć na wolny fotel obok siebie i przekąskę. Z usługi nie mogą jednak skorzystać wszyscy pasażerowie, ale tylko ci, podróżujący na kilku wskazanych trasach.

Publikacja: 13.01.2026 11:32

Jeden pasażer i jeden bilet, ale dwa fotele i przekąska - Wizz Air wprowadza nową usługę

Foto: Filip Frydrykiewicz

Nelly Kamińska

WIZZ Class to usługa stworzona z myślą o podróżnych, którzy „cenią sobie dodatkową przestrzeń osobistą oraz uproszczoną wygodę” – pisze Wizz Air w komunikacie. 

Pasażer, który ją wybierze, dostanie dodatkowe miejsce. Jak wynika z opisu, chodzi o miejsce w pierwszym rzędzie – jedno z sąsiadujących miejsc środkowych (1B lub 1E) zostanie wyłączone ze sprzedaży. „Ponieważ pierwszy rząd oferuje również zwiększoną przestrzeń na nogi, rozwiązanie to gwarantuje więcej miejsca i wyższy komfort, ułatwiając relaks lub pracę podczas lotu" – wyjaśnia przewoźnik.

WIZZ Class będzie dostępna jako usługa dodatkowa w procesie rezerwacji dla osób kupujących pakiety Smart i Plus, na etapie wyboru miejsc. Pakiety te obejmują pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż podręczny do 10 kilogramów. Dodatkowo w ramach WIZZ Class pasażerowie dostaną bezpłatny napój bezalkoholowy i przekąskę.

Z udogodnienia tego można korzystać – w zależności od dostępności miejsc – podczas wybranych lotów do i z Budapesztu, Bukaresztu-Otopeni, Warszawy, Londynu-Luton, Londynu-Gatwick i Rzymu-Fiumicino.

- Usługa WIZZ Class jest obecnie dostępna wyłącznie na wybranych trasach, ponieważ wdrażamy ją pilotażowo na jednych z najpopularniejszych lotnisk w naszej siatce połączeń. Ograniczenie testu do lotów do i z kilku baz pilotażowych pozwala nam sprawdzić produkt w kontrolowanych warunkach, dopilnować spójnej realizacji kluczowej obietnicy, w tym gwarancji wolnego środkowego miejsca, oraz zebrać rzetelne dane o zainteresowaniu i satysfakcji pasażerów – wyjaśnia menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Gabriele Salvatore Imperiale.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Wizz Air jest drugim największym przewoźnikiem lotniczym w Polsce
Linie Lotnicze
Wizz Air poleci latem z Katowic do Warny

Pasażerowie Wizz Aira proszą o więcej miejsca 

– Podróże służbowe rozwijają się w całej naszej siatce połączeń i wsłuchaliśmy się w potrzeby naszych pasażerów – mówi członkini zarządu ds. handlowych w Wizz Airze Silvia Mosquera, cytowana w komunikacie.

– Proszą oni o nieco więcej przestrzeni i szybszą obsługę, ale nie chcą płacić cen typowych dla klasy biznes u tradycyjnych przewoźników. WIZZ Class odpowiada na to zapotrzebowanie, oferując pasażerom przestrzeń, której oczekują, oraz standard obsługi, na jaki zasługują, bez odchodzenia od naszego prostego i wygodnego modelu. Pozostajemy również zobowiązani do utrzymania jednoklasowego charakteru linii zgodnie z naszymi celami w zakresie efektywności – dodaje.

W przeciwieństwie do tradycyjnej klasy biznes, WIZZ Class nie wymaga kosztownych modyfikacji kabiny. Rozwiązanie jest proste: wyłączenie z dostępności jedynie dwóch miejsc środkowych daje pasażerom dodatkową przestrzeń do odpoczynku, rozprostowania nóg czy pracy przy zachowaniu jednoklasowego układu kabiny Wizz Aira – głosi komunikat.

Przewoźnik nie podaje ceny nowej usługi.

Czytaj więcej

Wizz Air ogłasza trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska
Linie Lotnicze
Wizz Air ogłasza trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska
Reklama
Reklama

WIZZ Class działa w dynamicznym modelu cenowym - cena zależy od popytu, dostępności, terminu rezerwacji i zaczyna się od 50 euro.

Po zakończeniu pilotażu i szczegółowej analizie wyników przewoźnik zdecyduje, czy rozszerzyć WIZZ Class na kolejne trasy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Wizz Air
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Nowa kara dla Ryanaira. Sąd: Oszukuje klientów, „bilety bezzwrotne” nie istnieją
Linie Lotnicze
Nowa kara dla Ryanaira. Sąd: Oszukuje klientów, „bilety bezzwrotne” nie istnieją
Wizz Air jest drugim największym przewoźnikiem lotniczym w Polsce
Linie Lotnicze
Wizz Air poleci latem z Katowic do Warny
Budapeszt
Linie Lotnicze
Wizz Air połączy Kraków z Budapesztem
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
W Amsterdamie trzeba było sprowadzać dodatkowe ilości płynu do odladzania samolotów
Linie Lotnicze
Zima paraliżuje Amsterdam, Brukselę, Paryż. Czerwone alerty i chaos na lotniskach i dworcach
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama