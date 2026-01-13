Jeden pasażer i jeden bilet, ale dwa fotele i przekąska - Wizz Air wprowadza nową usługę

WIZZ Class to usługa stworzona z myślą o podróżnych, którzy „cenią sobie dodatkową przestrzeń osobistą oraz uproszczoną wygodę” – pisze Wizz Air w komunikacie.

Pasażer, który ją wybierze, dostanie dodatkowe miejsce. Jak wynika z opisu, chodzi o miejsce w pierwszym rzędzie – jedno z sąsiadujących miejsc środkowych (1B lub 1E) zostanie wyłączone ze sprzedaży. „Ponieważ pierwszy rząd oferuje również zwiększoną przestrzeń na nogi, rozwiązanie to gwarantuje więcej miejsca i wyższy komfort, ułatwiając relaks lub pracę podczas lotu" – wyjaśnia przewoźnik.

WIZZ Class będzie dostępna jako usługa dodatkowa w procesie rezerwacji dla osób kupujących pakiety Smart i Plus, na etapie wyboru miejsc. Pakiety te obejmują pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż podręczny do 10 kilogramów. Dodatkowo w ramach WIZZ Class pasażerowie dostaną bezpłatny napój bezalkoholowy i przekąskę.

Z udogodnienia tego można korzystać – w zależności od dostępności miejsc – podczas wybranych lotów do i z Budapesztu, Bukaresztu-Otopeni, Warszawy, Londynu-Luton, Londynu-Gatwick i Rzymu-Fiumicino.

- Usługa WIZZ Class jest obecnie dostępna wyłącznie na wybranych trasach, ponieważ wdrażamy ją pilotażowo na jednych z najpopularniejszych lotnisk w naszej siatce połączeń. Ograniczenie testu do lotów do i z kilku baz pilotażowych pozwala nam sprawdzić produkt w kontrolowanych warunkach, dopilnować spójnej realizacji kluczowej obietnicy, w tym gwarancji wolnego środkowego miejsca, oraz zebrać rzetelne dane o zainteresowaniu i satysfakcji pasażerów – wyjaśnia menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Gabriele Salvatore Imperiale.