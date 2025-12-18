Wizz Air ogłasza trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska

– Z radością wzmacniamy naszą siatkę połączeń w Polsce, uruchamiając trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska. Bezpośrednie loty do Wenecji, Palmy i Dubrownika to odpowiedź na rosnące zainteresowanie zarówno kierunkami city break, jak i wypoczynkowymi w całej Europie – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie przewoźnika.

– Dzisiejsze ogłoszenie następuje zaledwie dzień po zapowiedzi wprowadzenia kolejnego samolotu do bazy w Warszawie – to wyraźny sygnał naszej konsekwentnej strategii inwestowania w Polsce. Nowe połączenia nie tylko zwiększają dostępność lotów z dwóch kluczowych polskich miast, ale też podkreślają nasze długofalowe zaangażowanie na polskim rynku, na którym dynamicznie rozwijamy się od ponad dwóch dekad – dodaje.

W tym roku prawie 14 milionów pasażerów z Polski podróżowało Wizz Airem

Od inauguracyjnego lotu z Katowic do Londynu–Luton w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 128,7 miliona pasażerów do i z Polski. Obecnie jego polska siatka liczy niemal 230 tras z 11 lotnisk do prawie 100 miejsc w 33 krajach.

Przewoźnik ma w Polsce sześć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu, na Lotnisku Chopina w Warszawie i w Modlinie.

W 2025 roku wykonał ponad 65 tysięcy rejsów, przewożąc prawie 14 milionów pasażerów z Polski. Wskaźnik realizacji lotów wyniósł 99,8 procent.