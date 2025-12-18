Wizz Air ogłasza trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska

Aktualizacja: 18.12.2025 17:31 Publikacja: 18.12.2025 16:26
Wizz Air ogłosił dziś uruchomienie trzech nowych połączeń z Polski: z Krakowa do Wenecji oraz z Gdańska do Palmy na Majorce i Dubrownika (trasy wakacyjne).
Z Krakowa do Wenecji przewoźnik będzie latał trzy razy w tygodniu (wtorki, czwartki, soboty), począwszy od 31 marca 2026 roku.
Dzień wcześniej, 30 marca, zainauguruje trasę z Gdańska do Palmy (poniedziałki, piątki).
Z kolei połączenie Gdańsk–Dubrownik ruszy 7 czerwca (czwartki, niedziele).
– Z radością wzmacniamy naszą siatkę połączeń w Polsce, uruchamiając trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska. Bezpośrednie loty do Wenecji, Palmy i Dubrownika to odpowiedź na rosnące zainteresowanie zarówno kierunkami city break, jak i wypoczynkowymi w całej Europie – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie przewoźnika.
– Dzisiejsze ogłoszenie następuje zaledwie dzień po zapowiedzi wprowadzenia kolejnego samolotu do bazy w Warszawie – to wyraźny sygnał naszej konsekwentnej strategii inwestowania w Polsce. Nowe połączenia nie tylko zwiększają dostępność lotów z dwóch kluczowych polskich miast, ale też podkreślają nasze długofalowe zaangażowanie na polskim rynku, na którym dynamicznie rozwijamy się od ponad dwóch dekad – dodaje.
Od inauguracyjnego lotu z Katowic do Londynu–Luton w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 128,7 miliona pasażerów do i z Polski. Obecnie jego polska siatka liczy niemal 230 tras z 11 lotnisk do prawie 100 miejsc w 33 krajach.
Przewoźnik ma w Polsce sześć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu, na Lotnisku Chopina w Warszawie i w Modlinie.
W 2025 roku wykonał ponad 65 tysięcy rejsów, przewożąc prawie 14 milionów pasażerów z Polski. Wskaźnik realizacji lotów wyniósł 99,8 procent.
