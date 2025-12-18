Reklama

Wizz Air ogłasza trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska

Wenecja z Krakowa oraz Palma i Dubrownik z Gdańska to nowe trasy, które uzupełniły przyszłoroczną siatkę połączeń Wizz Aira.

Publikacja: 18.12.2025 16:26

Wizz Air ogłasza trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska

Foto: PAP, Andrzej Jackowski

Nelly Kamińska

Wizz Air ogłosił dziś uruchomienie trzech nowych połączeń z Polski: z Krakowa do Wenecji oraz z Gdańska do Palmy na Majorce i Dubrownika (trasy wakacyjne).

Z Krakowa do Wenecji przewoźnik będzie latał trzy razy w tygodniu (wtorki, czwartki, soboty), począwszy od 31 marca 2026 roku.

Dzień wcześniej, 30 marca, zainauguruje trasę z Gdańska do Palmy (poniedziałki, piątki).

Z kolei połączenie Gdańsk–Dubrownik ruszy 7 czerwca (czwartki, niedziele).

Czytaj więcej

Airbus A321 linii Wizz Air
Linie Lotnicze
Wizz Air – 15 samolotów w Warszawie i pięć nowych tras
Reklama
Reklama

– Z radością wzmacniamy naszą siatkę połączeń w Polsce, uruchamiając trzy nowe trasy z Krakowa i Gdańska. Bezpośrednie loty do Wenecji, Palmy i Dubrownika to odpowiedź na rosnące zainteresowanie zarówno kierunkami city break, jak i wypoczynkowymi w całej Europie – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie przewoźnika.

– Dzisiejsze ogłoszenie następuje zaledwie dzień po zapowiedzi wprowadzenia kolejnego samolotu do bazy w Warszawie – to wyraźny sygnał naszej konsekwentnej strategii inwestowania w Polsce. Nowe połączenia nie tylko zwiększają dostępność lotów z dwóch kluczowych polskich miast, ale też podkreślają nasze długofalowe zaangażowanie na polskim rynku, na którym dynamicznie rozwijamy się od ponad dwóch dekad – dodaje.

W tym roku prawie 14 milionów pasażerów z Polski podróżowało Wizz Airem

Od inauguracyjnego lotu z Katowic do Londynu–Luton w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 128,7 miliona pasażerów do i z Polski. Obecnie jego polska siatka liczy niemal 230 tras z 11 lotnisk do prawie 100 miejsc w 33 krajach.

Przewoźnik ma w Polsce sześć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu, na Lotnisku Chopina w Warszawie i w Modlinie.

W 2025 roku wykonał ponad 65 tysięcy rejsów, przewożąc prawie 14 milionów pasażerów z Polski. Wskaźnik realizacji lotów wyniósł 99,8 procent.

Czytaj więcej

Wrocław zyskał połączenie z Gran Canarią. Uruchomił je Wizz Air
Linie Lotnicze
Wrocław zyskał połączenie z Gran Canarią. Uruchomił je Wizz Air

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Chorwacja Włochy Wenecja Firmy Wizz Air Port Lotniczy Gdańsk Dubrownik Majorka Kraków Airport
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Michael O’Leary zapowiada ustąpienie ze stanowiska prezesa Ryanaira
Linie Lotnicze
Prezes Michael O’Leary zapowiada odejście. „Beze mnie Ryanair będzie milszy”
Airbus A321 linii Wizz Air
Linie Lotnicze
Wizz Air – 15 samolotów w Warszawie i pięć nowych tras
AirBaltic otwiera drugą trasę z Polski. Połączy dwie stolice
Linie Lotnicze
AirBaltic otwiera drugą trasę z Polski. Połączy dwie stolice
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
LOT poleci do Bangkoku. „Łączymy Polskę z kluczowymi punktami na mapie świata”
Linie Lotnicze
LOT poleci do Bangkoku. „Łączymy Polskę z kluczowymi punktami na mapie świata”
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama