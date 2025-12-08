Reklama

Wrocław zyskał połączenie z Gran Canarią. Uruchomił je Wizz Air

Wizz Air uruchomił bezpośrednie loty z Wrocławia na Gran Canarię. Na hiszpańską wyspę będzie można latać dwa razy w tygodniu.

Publikacja: 08.12.2025 16:23

Wrocław zyskał połączenie z Gran Canarią. Uruchomił je Wizz Air

Foto: Wizz Air

Nelly Kamińska

W ubiegły piątek, 5 grudnia, Wizz Air zainaugurował loty z Wrocławia na Gran Canarię. Będzie latał na tej trasie dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Uruchomienie trasy Wrocław–Gran Canaria to kolejny krok w rozwoju Wizz Aira na Dolnym Śląsku – pisze przewoźnik w komunikacie. Połączenie uzupełnia szybko rozbudowywaną siatkę lotów z Wrocławia – w przyszłym roku wejdą do niej Katania (w styczniu), Ochryda, Warna, Keflavik (w lipcu) i Dortmund (w październiku).

W przyszłym roku 22 trasy Wizz Aira z Wrocławia

Od pierwszego lotu w 2006 roku Wizz Air przewiózł do i z Wrocławia ponad 7 milionów pasażerów.

W czerwcu 2026 roku linia zbazuje we Wrocławiu trzeci samolot typu airbus A321neo, co umożliwi rozbudowę siatki połączeń do 22 tras w 17 krajach i zwiększenie oferowania.

– Z przyjemnością uruchamiamy nowe połączenie na Gran Canarię z naszej bazy we Wrocławiu. Dzięki dodatkowemu samolotowi możemy zaoferować pasażerom z Dolnego Śląska wygodny dostęp do Wysp Kanaryjskich – jednego z najsłoneczniejszych i najbardziej lubianych regionów wakacyjnych w Europie. Jesteśmy przekonani, że Gran Canaria bardzo szybko stanie się jednym z ulubionych kierunków naszych pasażerów z Wrocławia i całego regionu – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.

– Hiszpania od wielu lat jest jednym z ulubionych kierunków naszych pasażerów, dlatego szczególnie cieszy nas, że podróżni mogą teraz polecieć bezpośrednio na Gran Canarię. Ten kierunek ma wszystko, by stać się hitem zimowej siatki połączeń – świetną pogodę, wyśmienite jedzenie i fantastycznych, gościnnych mieszkańców – dodaje prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Od 2004 roku Wizz Air przewiózł w Polsce łącznie 128 milionów pasażerów.

Źródło: rp.pl

