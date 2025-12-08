Wrocław zyskał połączenie z Gran Canarią. Uruchomił je Wizz Air

Aktualizacja: 09.12.2025 21:33 Publikacja: 08.12.2025 16:23
Foto: Wizz Air
W ubiegły piątek, 5 grudnia, Wizz Air zainaugurował loty z Wrocławia na Gran Canarię. Będzie latał na tej trasie dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.
Uruchomienie trasy Wrocław–Gran Canaria to kolejny krok w rozwoju Wizz Aira na Dolnym Śląsku – pisze przewoźnik w komunikacie. Połączenie uzupełnia szybko rozbudowywaną siatkę lotów z Wrocławia – w przyszłym roku wejdą do niej Katania (w styczniu), Ochryda, Warna, Keflavik (w lipcu) i Dortmund (w październiku).
Od pierwszego lotu w 2006 roku Wizz Air przewiózł do i z Wrocławia ponad 7 milionów pasażerów.
W czerwcu 2026 roku linia zbazuje we Wrocławiu trzeci samolot typu airbus A321neo, co umożliwi rozbudowę siatki połączeń do 22 tras w 17 krajach i zwiększenie oferowania.
Czytaj więcej
W przyszłym sezonie letnim Wizz Air będzie latać z Gdańska, Katowic i Lublina do Rijeki oraz z Ka...
– Z przyjemnością uruchamiamy nowe połączenie na Gran Canarię z naszej bazy we Wrocławiu. Dzięki dodatkowemu samolotowi możemy zaoferować pasażerom z Dolnego Śląska wygodny dostęp do Wysp Kanaryjskich – jednego z najsłoneczniejszych i najbardziej lubianych regionów wakacyjnych w Europie. Jesteśmy przekonani, że Gran Canaria bardzo szybko stanie się jednym z ulubionych kierunków naszych pasażerów z Wrocławia i całego regionu – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.
– Hiszpania od wielu lat jest jednym z ulubionych kierunków naszych pasażerów, dlatego szczególnie cieszy nas, że podróżni mogą teraz polecieć bezpośrednio na Gran Canarię. Ten kierunek ma wszystko, by stać się hitem zimowej siatki połączeń – świetną pogodę, wyśmienite jedzenie i fantastycznych, gościnnych mieszkańców – dodaje prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.
Od 2004 roku Wizz Air przewiózł w Polsce łącznie 128 milionów pasażerów.
Czytaj więcej
Wizz Air zapowiada trzy nowe kierunki we wrocławskim rozkładzie lotów i zwiększenie częstotliwośc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
SGI od lat rozwija Dolny Mokotów, zachowując spójność stylu i filozofii projektowania. Na Siekierkach powstają apartamenty, w których liczy się proporcja, światło i jakość materiałów. To architektura, która nie potrzebuje dodatków, by przyciągać uwagę.
Prezes EgyptAir Holding Ahmed Ade ogłosił plan modernizacji i ekspansji narodowego przewoźnika. Linia zamierza p...
Stavanger na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii to centrum przemysłu energetycznego, a zarazem stolica jedne...
LOT kontynuuje rozwijanie swojej siatki połączeń na trasach "o wysokim potencjale turystycznym" - czytamy w najn...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Francja wprowadziła jedne z najostrzejszych w Europie zasady dotyczące zachowania pasażerów na pokładach samolot...
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas