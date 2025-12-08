Wrocław zyskał połączenie z Gran Canarią. Uruchomił je Wizz Air

W ubiegły piątek, 5 grudnia, Wizz Air zainaugurował loty z Wrocławia na Gran Canarię. Będzie latał na tej trasie dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

Uruchomienie trasy Wrocław–Gran Canaria to kolejny krok w rozwoju Wizz Aira na Dolnym Śląsku – pisze przewoźnik w komunikacie. Połączenie uzupełnia szybko rozbudowywaną siatkę lotów z Wrocławia – w przyszłym roku wejdą do niej Katania (w styczniu), Ochryda, Warna, Keflavik (w lipcu) i Dortmund (w październiku).

W przyszłym roku 22 trasy Wizz Aira z Wrocławia

Od pierwszego lotu w 2006 roku Wizz Air przewiózł do i z Wrocławia ponad 7 milionów pasażerów.

W czerwcu 2026 roku linia zbazuje we Wrocławiu trzeci samolot typu airbus A321neo, co umożliwi rozbudowę siatki połączeń do 22 tras w 17 krajach i zwiększenie oferowania.