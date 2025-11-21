Wizz Air ogłasza cztery nowe trasy z Polski nad Adriatyk

Aktualizacja: 21.11.2025 14:13 Publikacja: 21.11.2025 11:10
Foto: Piotr Adamczyk
Wizz Air zapowiedział uruchomienie czterech nowych tras z Polski – z Gdańska, Katowic i Lublina do chorwackiej Rijeki – nowego portu w swojej siatce połączeń – oraz z Katowic do włoskiego Rimini – głosi komunikat prasowy przewoźnika.
Połączenie z Rimini ruszy 31 marca 2026 roku, a z Rijeką 9 czerwca. Będą one realizowane z częstotliwością od dwóch do trzech rejsów tygodniowo, a obsłużą je airbusy A321neo.
Foto: Wizz Air
– Dzięki nowym trasom zwiększamy możliwości podróży dla naszych polskich pasażerów przed sezonem letnim 2026. Jesteśmy dumni, że możemy powitać Rijekę jako nowe lotnisko w siatce połączeń Wizz Aira, jednocześnie wzmacniając naszą ofertę o Rimini. Rijeka i Rimini to idealne połączenie plaż, kultury i gastronomii – a dzięki naszym bezpośrednim lotom są teraz jeszcze łatwiej dostępne – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.
– Dysponując w tym roku ponad 16 milionami miejsc oferowanych z Polski, pozostajemy silnie związani z tym rynkiem i konsekwentnie rozwijamy się we wszystkich portach i bazach, z których operujemy – zapewnia.
– Wizz Air kontynuuje wzmacnianie swojej oferty z Katowice Airport, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na dalszy wzrost liczby podróżnych odprawianych w naszym porcie. Jestem przekonany, że nowe trasy do Rimini i Rijeki spotkają się ze sporym zainteresowaniem – dodaje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza lotniskiem w Katowicach, Artur Tomasik.
W ostatnich miesiącach Wizz Air skierował do swoich baz we Wrocławiu i w Gdańsku dodatkowe samoloty i uruchomił osiem nowych tras. Wprowadził też pięć nowych połączeń z Polski do Bazylei (Szwajcaria) i do nowo ogłoszonych baz w Podgoricy (Czarnogóra) i Bratysławie (Słowacja).
Obecnie przewoźnik ma 35 samolotów w pięciu bazach w Polsce, które obsługują ponad 215 tras do 32 krajów.
Od stycznia do listopada 2025 roku Wizz Air wykonał prawie 61 tysięcy lotów z i do Polski, z których skorzystało prawie 13 milionów pasażerów – to o niemal 20 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku. Współczynnik realizacji operacji wyniósł 99,8 procent. Od początku działalności w Polsce Wizz Air przewiózł ponad 127 milionów pasażerów.
