Wizz Air ogłasza cztery nowe trasy z Polski nad Adriatyk

Wizz Air zapowiedział uruchomienie czterech nowych tras z Polski – z Gdańska, Katowic i Lublina do chorwackiej Rijeki – nowego portu w swojej siatce połączeń – oraz z Katowic do włoskiego Rimini – głosi komunikat prasowy przewoźnika.

Połączenie z Rimini ruszy 31 marca 2026 roku, a z Rijeką 9 czerwca. Będą one realizowane z częstotliwością od dwóch do trzech rejsów tygodniowo, a obsłużą je airbusy A321neo.

Foto: Wizz Air

– Dzięki nowym trasom zwiększamy możliwości podróży dla naszych polskich pasażerów przed sezonem letnim 2026. Jesteśmy dumni, że możemy powitać Rijekę jako nowe lotnisko w siatce połączeń Wizz Aira, jednocześnie wzmacniając naszą ofertę o Rimini. Rijeka i Rimini to idealne połączenie plaż, kultury i gastronomii – a dzięki naszym bezpośrednim lotom są teraz jeszcze łatwiej dostępne – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.

– Dysponując w tym roku ponad 16 milionami miejsc oferowanych z Polski, pozostajemy silnie związani z tym rynkiem i konsekwentnie rozwijamy się we wszystkich portach i bazach, z których operujemy – zapewnia.