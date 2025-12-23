Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia

Od 25 czerwca 2026 roku Wizz Air będzie latał z Radomia do stolicy Albanii, Tirany, o czym zawiadamia w komunikacie. Będzie to jego druga trasa z tego lotniska, po cypryjskiej Larnace, uruchomionej pod koniec 2023 roku.

Rejsy odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele.

Od inauguracyjnego lotu z Katowic do Londynu-Luton w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 128,5 miliona pasażerów do i z Polski. Obecnie obsługuje prawie 230 tras z 12 lotnisk w Polsce, latając do 97 miejsc w 32 krajach.

Ma w Polsce sześć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu, na Lotnisku Chopina w Warszawie i w Modlinie.

W 2025 roku przewoźnik wykonał ponad 66 tysięcy lotów, przewożąc z Polski niemal 14 milionów pasażerów. Wskaźnik realizacji lotów wyniósł 99,8 procent.