Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia

Wizz Air ogłosił dziś uruchomienie nowego bezpośredniego połączenia z Lotniska Warszawa–Radom.

Publikacja: 23.12.2025 12:50

Foto: PAP, Piotr Polak

Nelly Kamińska

Od 25 czerwca 2026 roku Wizz Air będzie latał z Radomia do stolicy Albanii, Tirany, o czym zawiadamia w komunikacie. Będzie to jego druga trasa z tego lotniska, po cypryjskiej Larnace, uruchomionej pod koniec 2023 roku.

Rejsy odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele.

Od inauguracyjnego lotu z Katowic do Londynu-Luton w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 128,5 miliona pasażerów do i z Polski. Obecnie obsługuje prawie 230 tras z 12 lotnisk w Polsce, latając do 97 miejsc w 32 krajach.

Ma w Polsce sześć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu, na Lotnisku Chopina w Warszawie i w Modlinie.

W 2025 roku przewoźnik wykonał ponad 66 tysięcy lotów, przewożąc z Polski niemal 14 milionów pasażerów. Wskaźnik realizacji lotów wyniósł 99,8 procent.

– Polska pozostaje filarem strategii rozwoju Wizz Aira, a Warszawa odgrywa kluczową rolę w naszej działalności. Od wielu lat jesteśmy obecni na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie niedawno dodaliśmy do bazy nasz 15. samolot i uruchomiliśmy pięć nowych tras – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.

– Otworzyliśmy też nową bazę na lotnisku Warszawa-Modlin, wprowadzając 11 nowych tras i znacząco rozbudowując naszą sieć połączeń z regionu. A uzupełnia ją ogłoszone właśnie nowe bezpośrednie połączenie z Lotniska Warszawa–Radom do Tirany – dodaje.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Albania Tirana Firmy Wizz Air Lotnisko Warszawa-Radom
