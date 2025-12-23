Wizz Air uruchamia swoją drugą trasę z Radomia

Aktualizacja: 24.12.2025 01:01 Publikacja: 23.12.2025 12:50
Foto: PAP, Piotr Polak
Od 25 czerwca 2026 roku Wizz Air będzie latał z Radomia do stolicy Albanii, Tirany, o czym zawiadamia w komunikacie. Będzie to jego druga trasa z tego lotniska, po cypryjskiej Larnace, uruchomionej pod koniec 2023 roku.
Rejsy odbywać się będą dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedziele.
Od inauguracyjnego lotu z Katowic do Londynu-Luton w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 128,5 miliona pasażerów do i z Polski. Obecnie obsługuje prawie 230 tras z 12 lotnisk w Polsce, latając do 97 miejsc w 32 krajach.
Ma w Polsce sześć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, we Wrocławiu, na Lotnisku Chopina w Warszawie i w Modlinie.
W 2025 roku przewoźnik wykonał ponad 66 tysięcy lotów, przewożąc z Polski niemal 14 milionów pasażerów. Wskaźnik realizacji lotów wyniósł 99,8 procent.
Czytaj więcej
Wenecja z Krakowa oraz Palma i Dubrownik z Gdańska to nowe trasy, które uzupełniły przyszłoroczną...
– Polska pozostaje filarem strategii rozwoju Wizz Aira, a Warszawa odgrywa kluczową rolę w naszej działalności. Od wielu lat jesteśmy obecni na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie niedawno dodaliśmy do bazy nasz 15. samolot i uruchomiliśmy pięć nowych tras – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.
– Otworzyliśmy też nową bazę na lotnisku Warszawa-Modlin, wprowadzając 11 nowych tras i znacząco rozbudowując naszą sieć połączeń z regionu. A uzupełnia ją ogłoszone właśnie nowe bezpośrednie połączenie z Lotniska Warszawa–Radom do Tirany – dodaje.
Czytaj więcej
Węgierski Wizz Air ogłosił dziś, że zwiększy liczbę samolotów na Lotnisku Chopina w Warszawie. Ch...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Od stycznia do listopada LOT przewiózł niemal 10,8 miliona pasażerów, czyli więcej niż w całym poprzednim roku.
Dziś po południu z fabryki Boeinga w Seattle na Lotnisko Chopina przyleci pierwszy z 13 zamówionych przez LOT no...
Linie lotnicze Finnair poszerzają swoją siatkę połączeń długodystansowych. Od przyszłej jesieni będą latać do Me...
Wenecja z Krakowa oraz Palma i Dubrownik z Gdańska to nowe trasy, które uzupełniły przyszłoroczną siatkę połącze...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas